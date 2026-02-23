Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост после открытия движения: очередь на выезде с полуострова - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост после открытия движения: очередь на выезде с полуострова
Крымский мост после открытия движения: очередь на выезде с полуострова
Крымский мост после открытия движения: очередь на выезде с полуострова
У Крымского моста после открытия движения начала расти очередь перед пунктами досмотра на выезде с полуострова. Об этом свидетельствуют данные Тelegram-канала... РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T16:04
2026-02-23T16:10
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. У Крымского моста после открытия движения начала расти очередь перед пунктами досмотра на выезде с полуострова. Об этом свидетельствуют данные Тelegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
Крымский мост после открытия движения: очередь на выезде с полуострова

Крымский мост сейчас – выезда с полуострова ждут 130 авто

16:04 23.02.2026 (обновлено: 16:10 23.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. У Крымского моста после открытия движения начала расти очередь перед пунктами досмотра на выезде с полуострова. Об этом свидетельствуют данные Тelegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 130 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 16 часов.

При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
