Крымский мост перекрыт - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260223/krymskiy-most-perekryt-1153393780.html
Крымский мост перекрыт
Крымский мост перекрыт - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Крымский мост перекрыт
Крымский мост закрыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T00:10
2026-02-23T00:10
мост
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
безопасность республики крым и севастополя
срочные новости крыма
новости крыма
керченский пролив
керчь
тамань
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
крымский мост
керченский пролив
керчь
тамань
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – говорится в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
