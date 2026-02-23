Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Крымский мост открыт
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 23.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
11:04 23.02.2026 (обновлено: 11:19 23.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
