Крымский мост открыли - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост открыли
Крымский мост открыли
Крымский мост открыли
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
Новости
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост открыли

Крымский мост открыли для движения

15:06 23.02.2026 (обновлено: 15:08 23.02.2026)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
9 февраля, 19:31
Защита Крыма, ограничения на мосту и туризм: главное из интервью Аксенова
 
