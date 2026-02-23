https://crimea.ria.ru/20260223/krym-otmechaet-den-zaschitnika-otechestva-kak-eto-bylo-1153428761.html

Крым отмечает День защитника Отечества: как это было

Крым отмечает День защитника Отечества: как это было - РИА Новости Крым, 23.02.2026

Крым отмечает День защитника Отечества: как это было

В Крыму широко отметили День Защитника Отечества. В этот день в различных городах и поселках Крыма поздравляли как действующих бойцов СВО, так и ветеранов,... РИА Новости Крым, 23.02.2026

2026-02-23T16:37

2026-02-23T16:37

2026-02-23T16:37

крым

севастополь

симферополь

ялта

алушта

евпатория

ветераны сво

великая отечественная война

михаил развожаев

янина павленко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/17/1153426273_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_d6a67a94fd0559ed806d367c60813fc4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. В Крыму широко отметили День Защитника Отечества. В этот день в различных городах и поселках Крыма поздравляли как действующих бойцов СВО, так и ветеранов, делегации возлагали венки к памятникам тех, кто защищал нашу Родину в Великую Отечественную войну.В Евпатории от лица администрации города и депутатского корпуса поздравили с праздником ветеранов Великой Отечественной войны."Радует, что ветераны встречают гостей в здравии, с улыбкой, шутками и безграничным оптимизмом. Низкий поклон всем защитникам Родины!" – написал у себя в социальной сети глава администрации Евпатории Александр Юрьев.В Ялте глава города Янина Павленко традиционно посетила Мемориальный комплекс "Холм Славы" и возложила цветы к стелам Героев Гражданской войны, Героев СССР и РФ, павшим участникам СВО и к Вечному огню. Затем вместе с учениками кадетского класса 6 школы, офицерами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, депутатами она поздравила с Днем защитника Отечества ветерана Великой Отечественной войны, ветерана МВД Марию Дмитриевну Катаеву.Праздничный день делегация администрации "города счастья" продолжили в Совете ветеранов."Счастлива, что у нас есть возможность слышать о мужестве и героизме из первый уст! И, конечно же, бесконечно рада видеть в добром здравии участника Великой Отечественной войны Анатолия Яковлевича Медведя. Сегодня у меня почётная миссия, ставшая доброй традицией – поздравить Анатолия Яковлевича от имени Главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксёнова. И передать очень нужный подарок – сертификат на отдых и оздоровление в санатории", – написала Павленко.В Алуште торжественные мероприятия прошли в сквере Победы."Мы по традиции собрались в дорогом для каждого алуштинца месте и отдали дань уважения воинам разных поколений, возложили цветы к памятным знакам и почтили погибших минутой молчания", – написала на своей странице глава администрации Галина Огнева.Также в Партенитском Доме культуры состоялся концерт для гостей и участников СВО.В Симферополе администрация также не только возложила венки к памятнику на мемориальном кладбище, но и совместно с депутатами Государственного Совета Республики Крым и депутатами Симферопольского городского совета посетила и поздравила нескольких ветеранов Великой Отечественной войны.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев был на возложении венков к вечному огню у мемориала героической обороны Севастополя в Великой Отечественной войне вместе с командующим Черноморского флота Сергеем Пинчуком, представителями силовых и федеральных ведомств, Черноморского флота, общественниками, депутатами Законодательного Собрания, участниками программы "Севастополь – город героев"."Цветы у вечного огня – это наша клятва помнить, клятва защищать, клятва верить в Севастополь. Мы – наследники великой истории, и наше дело – быть достойными этой чести", – считает губернатор города-героя Михаил Развожаев.Также он в праздник вручил награды военнослужащим – медали "За отвагу на пожаре" и "За спасение погибавших" сотрудникам севастопольского главка МЧС, почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма – служащим севастопольских воинских частей и Росгвардии, сотрудникам военно-морского клинического госпиталя и Нахимовского военно-морского ордена Почета училища Министерства обороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

симферополь

ялта

алушта

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, симферополь, ялта, алушта, евпатория, ветераны сво, великая отечественная война, михаил развожаев, янина павленко, день защитника отечества