Крым отмечает День защитника Отечества: как это было
Города Крыма поздравляют защитников Отечества разных возрастов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. В Крыму широко отметили День Защитника Отечества. В этот день в различных городах и поселках Крыма поздравляли как действующих бойцов СВО, так и ветеранов, делегации возлагали венки к памятникам тех, кто защищал нашу Родину в Великую Отечественную войну.
В Евпатории от лица администрации города и депутатского корпуса поздравили с праздником ветеранов Великой Отечественной войны.
"Радует, что ветераны встречают гостей в здравии, с улыбкой, шутками и безграничным оптимизмом. Низкий поклон всем защитникам Родины!" – написал у себя в социальной сети глава администрации Евпатории Александр Юрьев.
В Ялте глава города Янина Павленко традиционно посетила Мемориальный комплекс "Холм Славы" и возложила цветы к стелам Героев Гражданской войны, Героев СССР и РФ, павшим участникам СВО и к Вечному огню.
Затем вместе с учениками кадетского класса 6 школы, офицерами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, депутатами она поздравила с Днем защитника Отечества ветерана Великой Отечественной войны, ветерана МВД Марию Дмитриевну Катаеву.
Праздничный день делегация администрации "города счастья" продолжили в Совете ветеранов.
"Счастлива, что у нас есть возможность слышать о мужестве и героизме из первый уст! И, конечно же, бесконечно рада видеть в добром здравии участника Великой Отечественной войны Анатолия Яковлевича Медведя. Сегодня у меня почётная миссия, ставшая доброй традицией – поздравить Анатолия Яковлевича от имени Главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксёнова. И передать очень нужный подарок – сертификат на отдых и оздоровление в санатории", – написала Павленко.
В Алуште торжественные мероприятия прошли в сквере Победы.
"Мы по традиции собрались в дорогом для каждого алуштинца месте и отдали дань уважения воинам разных поколений, возложили цветы к памятным знакам и почтили погибших минутой молчания", – написала на своей странице глава администрации Галина Огнева.
Также в Партенитском Доме культуры состоялся концерт для гостей и участников СВО.
В Симферополе администрация также не только возложила венки к памятнику на мемориальном кладбище, но и совместно с депутатами Государственного Совета Республики Крым и депутатами Симферопольского городского совета посетила и поздравила нескольких ветеранов Великой Отечественной войны.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев был на возложении венков к вечному огню у мемориала героической обороны Севастополя в Великой Отечественной войне вместе с командующим Черноморского флота Сергеем Пинчуком, представителями силовых и федеральных ведомств, Черноморского флота, общественниками, депутатами Законодательного Собрания, участниками программы "Севастополь – город героев".
"Цветы у вечного огня – это наша клятва помнить, клятва защищать, клятва верить в Севастополь. Мы – наследники великой истории, и наше дело – быть достойными этой чести", – считает губернатор города-героя Михаил Развожаев.
Также он в праздник вручил награды военнослужащим – медали "За отвагу на пожаре" и "За спасение погибавших" сотрудникам севастопольского главка МЧС, почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма – служащим севастопольских воинских частей и Росгвардии, сотрудникам военно-морского клинического госпиталя и Нахимовского военно-морского ордена Почета училища Министерства обороны.
Вручение наград военным в Севастополе в честь Дня защитника Отечества