Красно-белые цветы возложили к могилам защитников Родины в Симферополе

Красно-белые цветы возложили к могилам защитников Родины в Симферополе

В честь Дня защитников Отечества на Военном мемориальном кладбище в Симферополе возложили цветы в память известных и неизвестных солдат, похороненных там. РИА Новости Крым, 23.02.2026

2026-02-23T11:07

2026-02-23T11:07

2026-02-23T11:08

В честь Дня защитников Отечества на Военном мемориальном кладбище в Симферополе возложили цветы в память известных и неизвестных солдат, похороненных там. В период немецко-фашистской оккупации города Симферополя на территории кладбища по улице Старозенитной были захоронены военнопленные, замученные фашистами в лагерях и тюрьмах, а также подпольщики и партизаны.Здесь также покоятся советские воины 51-й и Приморской армий, моряки Черноморского флота, погибшие в 1941 году, в период обороны Крыма. Советские воины 19-го танкового корпуса, 51-й, 2-й гвардейской и Отдельной Приморской армии, погибшие в 1944 году в период освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, а также умершие от ран в симферопольских госпиталях в 1944-1945 годах.Воинское кладбище по улице Старозенитной состоит из секторов, в которых находятся захоронения советских воинов и военнопленных в виде одиночных и братских могил, в том числе и могилы семи Героев Советского Союза.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

