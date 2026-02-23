Красно-белые цветы возложили к могилам защитников Родины в Симферополе
К могилам героев СССР и неизвестных солдат возложили цветы в Симферополе
11:07 23.02.2026 (обновлено: 11:08 23.02.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦеремония возложения цветов на Военном мемориальном кладбище
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В честь Дня защитников Отечества на Военном мемориальном кладбище в Симферополе возложили цветы в память известных и неизвестных солдат, похороненных там.
В период немецко-фашистской оккупации города Симферополя на территории кладбища по улице Старозенитной были захоронены военнопленные, замученные фашистами в лагерях и тюрьмах, а также подпольщики и партизаны.
Здесь также покоятся советские воины 51-й и Приморской армий, моряки Черноморского флота, погибшие в 1941 году, в период обороны Крыма. Советские воины 19-го танкового корпуса, 51-й, 2-й гвардейской и Отдельной Приморской армии, погибшие в 1944 году в период освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, а также умершие от ран в симферопольских госпиталях в 1944-1945 годах.
Воинское кладбище по улице Старозенитной состоит из секторов, в которых находятся захоронения советских воинов и военнопленных в виде одиночных и братских могил, в том числе и могилы семи Героев Советского Союза.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦеремония возложения цветов на Военном мемориальном кладбище
1 из 6
Церемония возложения цветов на Военном мемориальном кладбище
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦеремония возложения цветов на Военном мемориальном кладбище
2 из 6
Церемония возложения цветов на Военном мемориальном кладбище
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦеремония возложения цветов на Военном мемориальном кладбище
3 из 6
Церемония возложения цветов на Военном мемориальном кладбище
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Сергей Аксёнов, глава Республики Крым, возлагает цветы в честь защитников Отечества
4 из 6
Сергей Аксёнов, глава Республики Крым, возлагает цветы в честь защитников Отечества
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Сергей Аксенов, глава Республики Крым, перед памятником павшим
5 из 6
Сергей Аксенов, глава Республики Крым, перед памятником павшим
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦеремония возложения цветов на Военном мемориальном кладбище
6 из 6
Церемония возложения цветов на Военном мемориальном кладбище
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 6
Церемония возложения цветов на Военном мемориальном кладбище
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 6
Церемония возложения цветов на Военном мемориальном кладбище
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 6
Церемония возложения цветов на Военном мемориальном кладбище
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 6
Сергей Аксёнов, глава Республики Крым, возлагает цветы в честь защитников Отечества
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 6
Сергей Аксенов, глава Республики Крым, перед памятником павшим
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 6
Церемония возложения цветов на Военном мемориальном кладбище
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев