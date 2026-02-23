Рейтинг@Mail.ru
Красно-белые цветы возложили к могилам защитников Родины в Симферополе
Красно-белые цветы возложили к могилам защитников Родины в Симферополе
Красно-белые цветы возложили к могилам защитников Родины в Симферополе - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Красно-белые цветы возложили к могилам защитников Родины в Симферополе
В честь Дня защитников Отечества на Военном мемориальном кладбище в Симферополе возложили цветы в память известных и неизвестных солдат, похороненных там. РИА Новости Крым, 23.02.2026
В честь Дня защитников Отечества на Военном мемориальном кладбище в Симферополе возложили цветы в память известных и неизвестных солдат, похороненных там. В период немецко-фашистской оккупации города Симферополя на территории кладбища по улице Старозенитной были захоронены военнопленные, замученные фашистами в лагерях и тюрьмах, а также подпольщики и партизаны.Здесь также покоятся советские воины 51-й и Приморской армий, моряки Черноморского флота, погибшие в 1941 году, в период обороны Крыма. Советские воины 19-го танкового корпуса, 51-й, 2-й гвардейской и Отдельной Приморской армии, погибшие в 1944 году в период освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, а также умершие от ран в симферопольских госпиталях в 1944-1945 годах.Воинское кладбище по улице Старозенитной состоит из секторов, в которых находятся захоронения советских воинов и военнопленных в виде одиночных и братских могил, в том числе и могилы семи Героев Советского Союза.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Красно-белые цветы возложили к могилам защитников Родины в Симферополе

К могилам героев СССР и неизвестных солдат возложили цветы в Симферополе

11:07 23.02.2026
 
Церемония возложения цветов на Военном мемориальном кладбище
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В честь Дня защитников Отечества на Военном мемориальном кладбище в Симферополе возложили цветы в память известных и неизвестных солдат, похороненных там.
В период немецко-фашистской оккупации города Симферополя на территории кладбища по улице Старозенитной были захоронены военнопленные, замученные фашистами в лагерях и тюрьмах, а также подпольщики и партизаны.
Здесь также покоятся советские воины 51-й и Приморской армий, моряки Черноморского флота, погибшие в 1941 году, в период обороны Крыма. Советские воины 19-го танкового корпуса, 51-й, 2-й гвардейской и Отдельной Приморской армии, погибшие в 1944 году в период освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, а также умершие от ран в симферопольских госпиталях в 1944-1945 годах.
Воинское кладбище по улице Старозенитной состоит из секторов, в которых находятся захоронения советских воинов и военнопленных в виде одиночных и братских могил, в том числе и могилы семи Героев Советского Союза.
Церемония возложения цветов на Военном мемориальном кладбище
Церемония возложения цветов на Военном мемориальном кладбище
Церемония возложения цветов на Военном мемориальном кладбище
Церемония возложения цветов на Военном мемориальном кладбище
Церемония возложения цветов на Военном мемориальном кладбище
Церемония возложения цветов на Военном мемориальном кладбище
Церемония возложения цветов на Военном мемориальном кладбище
Церемония возложения цветов на Военном мемориальном кладбище
Церемония возложения цветов на Военном мемориальном кладбище
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Сергей Аксёнов, глава Республики Крым, возлагает цветы в честь защитников Отечества

Церемония возложения цветов на Военном мемориальном кладбище
Сергей Аксёнов, глава Республики Крым, возлагает цветы в честь защитников Отечества

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Сергей Аксенов, глава Республики Крым, перед памятником павшим

Церемония возложения цветов на Военном мемориальном кладбище
Сергей Аксенов, глава Республики Крым, перед памятником павшим

Церемония возложения цветов на Военном мемориальном кладбище
Церемония возложения цветов на Военном мемориальном кладбище
Церемония возложения цветов на Военном мемориальном кладбище
Сергей Аксёнов, глава Республики Крым, возлагает цветы в честь защитников Отечества

Сергей Аксенов, глава Республики Крым, перед памятником павшим

10:10
День защитника Отечества в России: справка
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
