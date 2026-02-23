https://crimea.ria.ru/20260223/kakoy-segodnya-prazdnik-23-fevralya-1135166399.html

Какой сегодня праздник: 23 февраля

Какой сегодня праздник: 23 февраля - РИА Новости Крым, 23.02.2026

Какой сегодня праздник: 23 февраля

23 февраля Россия и некоторые страны постсоветского пространства поздравляют мужчин с Днем защитника Отечества. В этот день родился автор "Черного квадрата" -...

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. 23 февраля Россия и некоторые страны постсоветского пространства поздравляют мужчин с Днем защитника Отечества. В этот день родился автор "Черного квадрата" - художник Казимир Малевич. А еще 23 февраля можно драться подушками.Что празднуют в миреРоссия, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан отмечают самый мужественный праздник - День защитника Отечества. Традиция празднования перешла из Советского Союза: 23 февраля отмечался в СССР как День Советской Армии и Военно-Морского Флота.День рождения императора Японии — официальный государственный праздник в стране. Он совпадает с фактическим днем рождения правящего императора Японии Нарухито и отмечается 23 февраля.День сражений подушками (День подушечного боя) - смешной и странный праздник, о котором знают не все. В принципе, никто не мешает отмечать его хоть каждый день, чаще всего его датой называют именно 23 февраля.Также сегодня отмечают Всемирный день взаимопонимания и мира, День рационализации, День дизельного двигателя. Именины у Порфирия, Анны, Валентины, Геннадия, Антона, Василия, Галины, Семена, Петра, Григория, Аркадия, Ивана, Карпа, Германа.Знаменательные события23 февраля 1826 года русский математик Николай Лобачевский представил доклад об открытии неевклидовой геометрии. Он выступил на заседании физико-математического факультета Казанского университета с докладом "Сжатое изложение начал геометрии со строгим доказательством теоремы о параллельных", где изложил основы новой геометрии, в которой нарушаются общепринятые представления.23 февраля 1874 года был запатентован корт для игры в большой теннис, а в 1893 году - дизельный двигатель внутреннего сгорания, изобретенный немецким инженером Рудольфом Дизелем.В 1927 году Совнарком УССР принял постановление о помощи бродячим цыганам при переходе на "трудовой оседлый образ жизни".В 1958 году в Москве на Поклонной горе торжественно заложили памятник Победы советских воинов в Великой Отечественной войне 1941-45 годов.67 лет назад в Страсбурге открылась первая сессия ЕСПЧ. Если вдруг кто-то не в курсе, то ЕСПЧ — это Европейский суд по правам человека (англ. European Court of Human Rights, фр. Cour européenne des droits de l’homme), юрисдикция которого распространяется на все государства-члены Совета Европы.Кто родился23 февраля 1879 года родился художник-абстракционист Казимир Малевич, изобретатель супрематизма – движения, вышедшего из кубо-футуризма. Свою знаменитую картину "Черный квадрат" Малевич описал так: "выражение чистого чувства, не ищущее никаких практических ценностей, никаких идей, никакой "земли обетованной".В 1883 году на свет появился немецкий философ и психиатр Карл Ясперс, посвятивший жизнь изучению уникальности человеческого бытия. Наиболее содержательными являются его работы "Психология мировоззрений", "Духовная ситуация времени", "Смысл и назначение истории", "Об условиях и возможностях нового гуманизма".Чехословацкий журналист, писатель, деятель коммунистического движения Юлиус Фучик родился 23 февраля 1903 года в Праге.Также 23 февраля родились император Японии Нарухито, американские актрисы Кристин Дэвис и Эмили Блант, российская биатлонистка, чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт и другие.

