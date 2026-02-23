Рейтинг@Mail.ru
Из-за остановки движения по Крымскому мосту задерживаются девять поездов - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260223/iz-za-ostanovki-dvizheniya-po-krymskomu-mostu-zaderzhivayutsya-devyat-poezdov-1153415822.html
Из-за остановки движения по Крымскому мосту задерживаются девять поездов
Из-за остановки движения по Крымскому мосту задерживаются девять поездов - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Из-за остановки движения по Крымскому мосту задерживаются девять поездов
Девять пассажирских поездов крымского сообщения задерживаются в пути. Это связано с длительным перекрытием Крымского моста, сообщает Гранд Сервис Экспресс... РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T09:34
2026-02-23T09:37
гранд сервис экспресс
новости крыма
поезд "таврия"
железная дорога
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151905648_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_903fe2c18e354e9567cb59437274a50d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Девять пассажирских поездов крымского сообщения задерживаются в пути. Это связано с длительным перекрытием Крымского моста, сообщает Гранд Сервис Экспресс (ГСЭ).На 9:00 МСК в Крым:№327/328 Кисловодск – Симферополь отправлением 22 февраля задерживается на 2,5 часа;№092/091 Москва – Севастополь отправлением 21 февраля задерживается на 2,5 часа;№316/315 Адлер – Симферополь отправлением 22 февраля прибыл в Тамань, задержка 4 часа;№195/196 Москва – Симферополь отправлением 21 февраля прибыл в Тамань, задержка 4 часа;№028/027 Москва – Симферополь отправлением 22 февраля прибыл в Старотитаровку, задержка 3 часа.Из Крыма:№328/327 Симферополь – Кисловодск отправлением 22 февраля задерживается на 4,5 часа;№078/077 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 22 февраля задерживается на 3,5 часа;№196/195 Симферополь – Москва отправлением 22 февраля задерживается на 2,5 часа;№092/091 Севастополь – Москва отправлением 22 февраля задерживается на 3 часа.Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151905648_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_48047f4a6f3bd0b75c72d8c71803f0bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гранд сервис экспресс, новости крыма, поезд "таврия", железная дорога, новости
Из-за остановки движения по Крымскому мосту задерживаются девять поездов

Из-за остановки движения по Крымскому мосту задерживаются девять пассажирских поездов

09:34 23.02.2026 (обновлено: 09:37 23.02.2026)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд Таврия
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Девять пассажирских поездов крымского сообщения задерживаются в пути. Это связано с длительным перекрытием Крымского моста, сообщает Гранд Сервис Экспресс (ГСЭ).
"Вследствие временной остановки движения на Крымском мосту по состоянию на 9:00 мск остановлены или следуют с задержкой поезда "Таврия", – сказано в сообщении.
На 9:00 МСК в Крым:
№327/328 Кисловодск – Симферополь отправлением 22 февраля задерживается на 2,5 часа;
№092/091 Москва – Севастополь отправлением 21 февраля задерживается на 2,5 часа;
№316/315 Адлер – Симферополь отправлением 22 февраля прибыл в Тамань, задержка 4 часа;
№195/196 Москва – Симферополь отправлением 21 февраля прибыл в Тамань, задержка 4 часа;
№028/027 Москва – Симферополь отправлением 22 февраля прибыл в Старотитаровку, задержка 3 часа.
Из Крыма:
№328/327 Симферополь – Кисловодск отправлением 22 февраля задерживается на 4,5 часа;
№078/077 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 22 февраля задерживается на 3,5 часа;
№196/195 Симферополь – Москва отправлением 22 февраля задерживается на 2,5 часа;
№092/091 Севастополь – Москва отправлением 22 февраля задерживается на 3 часа.
Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Гранд Сервис ЭкспрессНовости КрымаПоезд "Таврия"Железная дорогаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:48Начинается Великий пост: что важно знать
11:28Путин вручает госнаграды Героям России
11:07Красно-белые цветы возложили к могилам защитников Родины в Симферополе
11:04Крымский мост открыт
11:00На Кубе пропали лекарства для гипертоников и диабетиков из-за санкций США
10:3013 человек пострадали в ДТП с 16 машинами в Турции
10:10День защитника Отечества в России: справка
09:34Из-за остановки движения по Крымскому мосту задерживаются девять поездов
09:20Аксенов и Константинов особо поздравили с 23 февраля бойцов СВО
09:07Над Азовским морем и Адыгеей за час ликвидировали шесть украинских дронов
08:39На Аляске произошло мощное землетрясение
08:11Сила в людях: участники спецоперации о фронте и долге перед Отчеством
08:00Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
07:52152 украинских беспилотника ликвидировали над Крымом и регионами России
07:43Более 60 миллионов человек в США оказались в зоне ЧП из-за снежной бури
07:27Обломки высокоскоростной цели упали на объект энергетики в Воронеже
07:00ВСУ ночью нанесли массированные ракетные удары по Белгороду и округу
00:14В Севастополе звучит воздушная тревога
00:10Крымский мост перекрыт
00:01Погода в Крыму 23 февраля
Лента новостейМолния