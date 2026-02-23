Из-за остановки движения по Крымскому мосту задерживаются девять поездов
Из-за остановки движения по Крымскому мосту задерживаются девять пассажирских поездов
09:34 23.02.2026 (обновлено: 09:37 23.02.2026)
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Девять пассажирских поездов крымского сообщения задерживаются в пути. Это связано с длительным перекрытием Крымского моста, сообщает Гранд Сервис Экспресс (ГСЭ).
"Вследствие временной остановки движения на Крымском мосту по состоянию на 9:00 мск остановлены или следуют с задержкой поезда "Таврия", – сказано в сообщении.
На 9:00 МСК в Крым:
№327/328 Кисловодск – Симферополь отправлением 22 февраля задерживается на 2,5 часа;
№092/091 Москва – Севастополь отправлением 21 февраля задерживается на 2,5 часа;
№316/315 Адлер – Симферополь отправлением 22 февраля прибыл в Тамань, задержка 4 часа;
№195/196 Москва – Симферополь отправлением 21 февраля прибыл в Тамань, задержка 4 часа;
№028/027 Москва – Симферополь отправлением 22 февраля прибыл в Старотитаровку, задержка 3 часа.
Из Крыма:
№328/327 Симферополь – Кисловодск отправлением 22 февраля задерживается на 4,5 часа;
№078/077 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 22 февраля задерживается на 3,5 часа;
№196/195 Симферополь – Москва отправлением 22 февраля задерживается на 2,5 часа;
№092/091 Севастополь – Москва отправлением 22 февраля задерживается на 3 часа.
Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.