https://crimea.ria.ru/20260223/iz-za-ostanovki-dvizheniya-po-krymskomu-mostu-zaderzhivayutsya-devyat-poezdov-1153415822.html

Из-за остановки движения по Крымскому мосту задерживаются девять поездов

Из-за остановки движения по Крымскому мосту задерживаются девять поездов - РИА Новости Крым, 23.02.2026

Из-за остановки движения по Крымскому мосту задерживаются девять поездов

Девять пассажирских поездов крымского сообщения задерживаются в пути. Это связано с длительным перекрытием Крымского моста, сообщает Гранд Сервис Экспресс... РИА Новости Крым, 23.02.2026

2026-02-23T09:34

2026-02-23T09:34

2026-02-23T09:37

гранд сервис экспресс

новости крыма

поезд "таврия"

железная дорога

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151905648_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_903fe2c18e354e9567cb59437274a50d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Девять пассажирских поездов крымского сообщения задерживаются в пути. Это связано с длительным перекрытием Крымского моста, сообщает Гранд Сервис Экспресс (ГСЭ).На 9:00 МСК в Крым:№327/328 Кисловодск – Симферополь отправлением 22 февраля задерживается на 2,5 часа;№092/091 Москва – Севастополь отправлением 21 февраля задерживается на 2,5 часа;№316/315 Адлер – Симферополь отправлением 22 февраля прибыл в Тамань, задержка 4 часа;№195/196 Москва – Симферополь отправлением 21 февраля прибыл в Тамань, задержка 4 часа;№028/027 Москва – Симферополь отправлением 22 февраля прибыл в Старотитаровку, задержка 3 часа.Из Крыма:№328/327 Симферополь – Кисловодск отправлением 22 февраля задерживается на 4,5 часа;№078/077 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 22 февраля задерживается на 3,5 часа;№196/195 Симферополь – Москва отправлением 22 февраля задерживается на 2,5 часа;№092/091 Севастополь – Москва отправлением 22 февраля задерживается на 3 часа.Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, новости крыма, поезд "таврия", железная дорога, новости