Евросоюз в три раза нарастил импорт мороженого из России

Евросоюз в три раза нарастил импорт мороженого из России

Евросоюз в 2025 году нарастил почти в три раза импорт российского мороженого. Такие данные опубликовали РИА Новости, проанализировав данные Евростата. РИА Новости Крым, 23.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Евросоюз в 2025 году нарастил почти в три раза импорт российского мороженого. Такие данные опубликовали РИА Новости, проанализировав данные Евростата.При этом единственными покупателями российского мороженого среди стран Евросоюза в 2025 году стали Германия (75,6 тысячи евро) и Эстония (32,1 тысячи евро).Ранее сообщалось, что крупнейший крымский производитель мороженого экспортировал мороженое в Китай. Среднемесячный объем – около ста тонн. Китайские потребители предпочитают сладкий продукт со вкусом различных орехов, лимоном и черникой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму научились делать конфеты из мороженогоВрач развеяла популярный миф о вреде мороженогоВ России запретили продавать детям алкогольное мороженое

