Евросоюз в три раза нарастил импорт мороженого из России - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Евросоюз в три раза нарастил импорт мороженого из России
Евросоюз в три раза нарастил импорт мороженого из России - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Евросоюз в три раза нарастил импорт мороженого из России
Евросоюз в 2025 году нарастил почти в три раза импорт российского мороженого. Такие данные опубликовали РИА Новости, проанализировав данные Евростата. РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T18:52
2026-02-23T18:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Евросоюз в 2025 году нарастил почти в три раза импорт российского мороженого. Такие данные опубликовали РИА Новости, проанализировав данные Евростата.При этом единственными покупателями российского мороженого среди стран Евросоюза в 2025 году стали Германия (75,6 тысячи евро) и Эстония (32,1 тысячи евро).Ранее сообщалось, что крупнейший крымский производитель мороженого экспортировал мороженое в Китай. Среднемесячный объем – около ста тонн. Китайские потребители предпочитают сладкий продукт со вкусом различных орехов, лимоном и черникой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму научились делать конфеты из мороженогоВрач развеяла популярный миф о вреде мороженогоВ России запретили продавать детям алкогольное мороженое
Евросоюз в три раза нарастил импорт мороженого из России

Евросоюз в три раза нарастил импорт мороженого из России в 2025 году

18:52 23.02.2026
 
Производство мороженого
Производство мороженого - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Евросоюз в 2025 году нарастил почти в три раза импорт российского мороженого. Такие данные опубликовали РИА Новости, проанализировав данные Евростата.
"По итогам минувшего года европейские компании ввезли из России мороженого на 107,7 тысячи евро против 41,9 тысячи в 2024 году. Таким образом, импорт увеличился в 2,6 раза в годовом выражении", – говорится в сообщении.
При этом единственными покупателями российского мороженого среди стран Евросоюза в 2025 году стали Германия (75,6 тысячи евро) и Эстония (32,1 тысячи евро).
Ранее сообщалось, что крупнейший крымский производитель мороженого экспортировал мороженое в Китай. Среднемесячный объем – около ста тонн. Китайские потребители предпочитают сладкий продукт со вкусом различных орехов, лимоном и черникой.
