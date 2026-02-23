https://crimea.ria.ru/20260223/evrosoyuz-v-tri-raza-narastil-import-morozhenogo-iz-rossii-1153423733.html
Евросоюз в три раза нарастил импорт мороженого из России
Евросоюз в три раза нарастил импорт мороженого из России - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Евросоюз в три раза нарастил импорт мороженого из России
Евросоюз в 2025 году нарастил почти в три раза импорт российского мороженого. Такие данные опубликовали РИА Новости, проанализировав данные Евростата. РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T18:52
2026-02-23T18:52
2026-02-23T18:52
новости
россия
мороженое
экспорт
германия
эстония
европейский союз (ес)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/01/1119636602_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_2787d73e13e9731ad710047d41bdba6a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Евросоюз в 2025 году нарастил почти в три раза импорт российского мороженого. Такие данные опубликовали РИА Новости, проанализировав данные Евростата.При этом единственными покупателями российского мороженого среди стран Евросоюза в 2025 году стали Германия (75,6 тысячи евро) и Эстония (32,1 тысячи евро).Ранее сообщалось, что крупнейший крымский производитель мороженого экспортировал мороженое в Китай. Среднемесячный объем – около ста тонн. Китайские потребители предпочитают сладкий продукт со вкусом различных орехов, лимоном и черникой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму научились делать конфеты из мороженогоВрач развеяла популярный миф о вреде мороженогоВ России запретили продавать детям алкогольное мороженое
россия
германия
эстония
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/01/1119636602_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_97dcd5896db5cd4a594dc19a7f9b0f07.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, россия, мороженое, экспорт, германия, эстония, европейский союз (ес)
Евросоюз в три раза нарастил импорт мороженого из России
Евросоюз в три раза нарастил импорт мороженого из России в 2025 году