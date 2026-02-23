Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз продлил санкции против России еще на год - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Евросоюз продлил санкции против России еще на год
Евросоюз продлил санкции против России еще на год - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Евросоюз продлил санкции против России еще на год
Евросоюз продлил действие своих санкций против России до 24 февраля 2027 года, говорится в опубликованном решений на сайте Официального журнала ЕС. РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T15:04
2026-02-23T15:04
новости
россия
санкции против россии
европа
европейский союз (ес)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Евросоюз продлил действие своих санкций против России до 24 февраля 2027 года, говорится в опубликованном решений на сайте Официального журнала ЕС.Ранее Венгрия заявила, что выступит против утверждения 20 пакета санкций против России, если Киев не восстановит транзит нефти по трубопроводу "Дружба", сообщали РИА Новости со ссылкой на венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто.
новости, россия, санкции против россии, европа, европейский союз (ес)
Евросоюз продлил санкции против России еще на год

Санкции Евросоюза в отношении России продлили еще на год

15:04 23.02.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Евросоюз продлил действие своих санкций против России до 24 февраля 2027 года, говорится в опубликованном решений на сайте Официального журнала ЕС.
"В статье 10, втором абзаце, решения (ОВПБ) 2022/266 дата "24 февраля 2026 года" заменяется на "24 февраля 2027 года", – сказано в документе.
Ранее Венгрия заявила, что выступит против утверждения 20 пакета санкций против России, если Киев не восстановит транзит нефти по трубопроводу "Дружба", сообщали РИА Новости со ссылкой на венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский грозит санкциями семье Александра Лукашенко
Трамп вынужден лавировать в вопросе антироссийских санкций – эксперт
На Кубе пропали лекарства для гипертоников и диабетиков из-за санкций США
 
НовостиРоссияСанкции против РоссииЕвропаЕвропейский Союз (ЕС)
 
