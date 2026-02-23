https://crimea.ria.ru/20260223/evrosoyuz-prodlil-sanktsii-protiv-rossii-esche-na-god-1153424875.html
Евросоюз продлил санкции против России еще на год
Евросоюз продлил санкции против России еще на год - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Евросоюз продлил санкции против России еще на год
Евросоюз продлил действие своих санкций против России до 24 февраля 2027 года, говорится в опубликованном решений на сайте Официального журнала ЕС. РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T15:04
2026-02-23T15:04
2026-02-23T15:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Евросоюз продлил действие своих санкций против России до 24 февраля 2027 года, говорится в опубликованном решений на сайте Официального журнала ЕС.Ранее Венгрия заявила, что выступит против утверждения 20 пакета санкций против России, если Киев не восстановит транзит нефти по трубопроводу "Дружба", сообщали РИА Новости со ссылкой на венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский грозит санкциями семье Александра ЛукашенкоТрамп вынужден лавировать в вопросе антироссийских санкций – экспертНа Кубе пропали лекарства для гипертоников и диабетиков из-за санкций США
Евросоюз продлил санкции против России еще на год
Санкции Евросоюза в отношении России продлили еще на год