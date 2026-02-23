https://crimea.ria.ru/20260223/esche-8-dronov-vsu-likvidirovali-nad-krymom-i-chernym-i-azovskim-moryami-1153425250.html
Еще 8 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями
Еще 8 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Еще 8 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями
Средства российской ПВО за три часа перехватили и уничтожили еще восемь украинских беспилотников над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Всего за... РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T15:16
2026-02-23T15:16
2026-02-23T15:27
новости
новости крыма
крым
черное море
азовское море
белгородская область
краснодарский край
курская область
пво
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_39:177:1644:1080_1920x0_80_0_0_b038a276af75fb94b38717c0be799190.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за три часа перехватили и уничтожили еще восемь украинских беспилотников над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Всего за этот период над регионами России ликвидировали 27 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Два вражеских дрона ликвидировали над Крымом, 13 – над Белгородской областью, пять – над акваторией Азовского моря, четыре – над Краснодарским краем, еще два украинских беспилотника – над Курской областью и один – над акваторией Черного моря, перечислили в российском военном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260223/28-dronov-vsu-sbili-nad-krymom-i-akvatoriyami-chernogo-i-azovskogo-morey-1153421613.html
крым
черное море
азовское море
белгородская область
краснодарский край
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_0:44:1382:1080_1920x0_80_0_0_76e9eb76efc0922566e7930c03472847.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, новости крыма, крым, черное море, азовское море, белгородская область, краснодарский край, курская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Еще 8 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями
Еще 8 дронов ВСУ ликвидировали за три часа над Крымом и Черным и Азовским морями
15:16 23.02.2026 (обновлено: 15:27 23.02.2026)