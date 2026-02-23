Рейтинг@Mail.ru
Еще 8 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Еще 8 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями
Еще 8 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Еще 8 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями
Средства российской ПВО за три часа перехватили и уничтожили еще восемь украинских беспилотников над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Всего за... РИА Новости Крым, 23.02.2026
крым
черное море
азовское море
белгородская область
краснодарский край
курская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за три часа перехватили и уничтожили еще восемь украинских беспилотников над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Всего за этот период над регионами России ликвидировали 27 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Два вражеских дрона ликвидировали над Крымом, 13 – над Белгородской областью, пять – над акваторией Азовского моря, четыре – над Краснодарским краем, еще два украинских беспилотника – над Курской областью и один – над акваторией Черного моря, перечислили в российском военном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
черное море
азовское море
белгородская область
краснодарский край
курская область
новости, новости крыма, крым, черное море, азовское море, белгородская область, краснодарский край, курская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Еще 8 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями

Еще 8 дронов ВСУ ликвидировали за три часа над Крымом и Черным и Азовским морями

15:16 23.02.2026 (обновлено: 15:27 23.02.2026)
 
© Пресс-служба Минобороны РФПВО
ПВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за три часа перехватили и уничтожили еще восемь украинских беспилотников над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Всего за этот период над регионами России ликвидировали 27 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 12:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Два вражеских дрона ликвидировали над Крымом, 13 – над Белгородской областью, пять – над акваторией Азовского моря, четыре – над Краснодарским краем, еще два украинских беспилотника – над Курской областью и один – над акваторией Черного моря, перечислили в российском военном ведомстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
