Еще 8 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями

Еще 8 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 23.02.2026

Еще 8 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями

Средства российской ПВО за три часа перехватили и уничтожили еще восемь украинских беспилотников над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Всего за... РИА Новости Крым, 23.02.2026

2026-02-23T15:16

2026-02-23T15:16

2026-02-23T15:27

новости

новости крыма

крым

черное море

азовское море

белгородская область

краснодарский край

курская область

пво

беспилотник (бпла, дрон)

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за три часа перехватили и уничтожили еще восемь украинских беспилотников над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Всего за этот период над регионами России ликвидировали 27 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Два вражеских дрона ликвидировали над Крымом, 13 – над Белгородской областью, пять – над акваторией Азовского моря, четыре – над Краснодарским краем, еще два украинских беспилотника – над Курской областью и один – над акваторией Черного моря, перечислили в российском военном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

черное море

азовское море

белгородская область

краснодарский край

курская область

2026

Новости

новости, новости крыма, крым, черное море, азовское море, белгородская область, краснодарский край, курская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу