Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 27 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 27 беспилотников ВСУ
Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 27 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 27 беспилотников ВСУ
Средства российской ПВО во второй половине дня в понедельник перехватили и уничтожили еще 27 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Черного и... РИА Новости Крым, 23.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО во второй половине дня в понедельник перехватили и уничтожили еще 27 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Всего за этот период над регионами России ликвидировали 45 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.12 вражеских дронов ликвидировали над Крымом, 11 – Краснодарским краем, восемь – над акваторией Азовского моря, семь – над акваторией Черного моря, шесть – над Белгородской областью, один – над Брянской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 27 беспилотников ВСУ

Еще 27 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями

20:23 23.02.2026 (обновлено: 20:39 23.02.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО во второй половине дня в понедельник перехватили и уничтожили еще 27 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Всего за этот период над регионами России ликвидировали 45 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 15:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаа", – сказано в сообщении.
12 вражеских дронов ликвидировали над Крымом, 11 – Краснодарским краем, восемь – над акваторией Азовского моря, семь – над акваторией Черного моря, шесть – над Белгородской областью, один – над Брянской, перечислили в российском военном ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
