Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 27 беспилотников ВСУ

Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 27 беспилотников ВСУ

2026-02-23T20:23

2026-02-23T20:23

2026-02-23T20:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО во второй половине дня в понедельник перехватили и уничтожили еще 27 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Всего за этот период над регионами России ликвидировали 45 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.12 вражеских дронов ликвидировали над Крымом, 11 – Краснодарским краем, восемь – над акваторией Азовского моря, семь – над акваторией Черного моря, шесть – над Белгородской областью, один – над Брянской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

