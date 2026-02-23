https://crimea.ria.ru/20260223/esche-27-dronov-vsu-likvidirovali-nad-krymom-i-chernym-i-azovskim-moryami-1153433338.html
Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 27 беспилотников ВСУ
Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 27 беспилотников ВСУ
2026-02-23T20:23
2026-02-23T20:23
2026-02-23T20:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО во второй половине дня в понедельник перехватили и уничтожили еще 27 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Всего за этот период над регионами России ликвидировали 45 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.12 вражеских дронов ликвидировали над Крымом, 11 – Краснодарским краем, восемь – над акваторией Азовского моря, семь – над акваторией Черного моря, шесть – над Белгородской областью, один – над Брянской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Еще 27 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями
20:23 23.02.2026 (обновлено: 20:39 23.02.2026)