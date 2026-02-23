https://crimea.ria.ru/20260223/esche-11-bespilotnikov-vsu-likvidirovali-nad-krymom-i-akvatoriyami-morey-1153434218.html
Еще 11 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и акваториями морей
Еще 11 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и акваториями морей
2026-02-23T23:32
2026-02-23T23:32
2026-02-23T23:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО вечером в понедельник за три часа перехватили и уничтожили еще 11 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Всего за этот период над регионами России ликвидировали 24 дрона ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Девять вражеских дронов были ликвидированы над акваторией Черного моря, семь – над Белгородской областью, шесть – над Краснодарским краем и по одному – над Крымом и акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
23:32 23.02.2026 (обновлено: 23:41 23.02.2026)