Еще 11 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и акваториями морей - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Еще 11 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и акваториями морей
Еще 11 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и акваториями морей - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Еще 11 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и акваториями морей
Средства российской ПВО вечером в понедельник за три часа перехватили и уничтожили еще 11 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Черного и Азовского... РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T23:32
2026-02-23T23:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО вечером в понедельник за три часа перехватили и уничтожили еще 11 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Всего за этот период над регионами России ликвидировали 24 дрона ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Девять вражеских дронов были ликвидированы над акваторией Черного моря, семь – над Белгородской областью, шесть – над Краснодарским краем и по одному – над Крымом и акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости, крым, новости крыма, черное море, азовское море, белгородская область, краснодарский край, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Еще 11 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и акваториями морей

Еще 11 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей

23:32 23.02.2026 (обновлено: 23:41 23.02.2026)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО вечером в понедельник за три часа перехватили и уничтожили еще 11 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Всего за этот период над регионами России ликвидировали 24 дрона ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
Девять вражеских дронов были ликвидированы над акваторией Черного моря, семь – над Белгородской областью, шесть – над Краснодарским краем и по одному – над Крымом и акваторией Азовского моря.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния