Дождь со снегом и сильный ветер накроют Крым
12:43 23.02.2026 (обновлено: 12:55 23.02.2026)
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаЗаледеневшая растительность
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Дождь, снег и сильный ветер ожидаются в Крыму 24 февраля. Об этом предупредили в Главке МЧС России по Крыму.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 февраля в Крыму ожидаются дожди, в горах со снегом, утром и днем местами сильные осадки. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах, а также возможны подтопления территорий, предупреждают спасатели.
Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:
- исключить выход в горно-лесную местность;
- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
- уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;
- ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;
- населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел, необходимо принять меры по сохранности своего имущества;
- водителям автотранспортных средств следует быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения;
- пешеходам необходимо соблюдать особую осторожность при переходе дороги.
При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону "101" и "112" – единый номер вызова экстренных оперативных служб. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Крым – 8 (3652) 55-09-04.