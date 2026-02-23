https://crimea.ria.ru/20260223/dozhd-so-snegom-i-silnyy-veter-nakroyut-krym-1153421775.html

Дождь со снегом и сильный ветер накроют Крым

Дождь со снегом и сильный ветер накроют Крым - РИА Новости Крым, 23.02.2026

Дождь со снегом и сильный ветер накроют Крым

Дождь, снег и сильный ветер ожидаются в Крыму 24 февраля. Об этом предупредили в Главке МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 23.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Дождь, снег и сильный ветер ожидаются в Крыму 24 февраля. Об этом предупредили в Главке МЧС России по Крыму.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах, а также возможны подтопления территорий, предупреждают спасатели.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:- исключить выход в горно-лесную местность;- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;- уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;- ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;- населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел, необходимо принять меры по сохранности своего имущества;- водителям автотранспортных средств следует быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения;- пешеходам необходимо соблюдать особую осторожность при переходе дороги.При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону "101" и "112" – единый номер вызова экстренных оперативных служб. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Крым – 8 (3652) 55-09-04.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

