Рейтинг@Mail.ru
Дождь со снегом и сильный ветер накроют Крым - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260223/dozhd-so-snegom-i-silnyy-veter-nakroyut-krym-1153421775.html
Дождь со снегом и сильный ветер накроют Крым
Дождь со снегом и сильный ветер накроют Крым - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Дождь со снегом и сильный ветер накроют Крым
Дождь, снег и сильный ветер ожидаются в Крыму 24 февраля. Об этом предупредили в Главке МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T12:43
2026-02-23T12:55
новости крыма
крым
крымская погода
погода в крыму
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/02/1152886093_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_057ee224e5fbdf3dfcb5d8e5bdaebb18.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Дождь, снег и сильный ветер ожидаются в Крыму 24 февраля. Об этом предупредили в Главке МЧС России по Крыму.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах, а также возможны подтопления территорий, предупреждают спасатели.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:- исключить выход в горно-лесную местность;- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;- уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;- ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;- населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел, необходимо принять меры по сохранности своего имущества;- водителям автотранспортных средств следует быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения;- пешеходам необходимо соблюдать особую осторожность при переходе дороги.При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону "101" и "112" – единый номер вызова экстренных оперативных служб. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Крым – 8 (3652) 55-09-04.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260222/na-peremychke-fevralya-i-marta-pogoda-v-krymu-na-nedelyu-1153374941.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/02/1152886093_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5a78184904c740667271d9d0ba4979a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, крымская погода, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым
Дождь со снегом и сильный ветер накроют Крым

В Крым идут дожди со снегом и сильным ветром

12:43 23.02.2026 (обновлено: 12:55 23.02.2026)
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаЗаледеневшая растительность
Заледеневшая растительность
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Дождь, снег и сильный ветер ожидаются в Крыму 24 февраля. Об этом предупредили в Главке МЧС России по Крыму.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 февраля в Крыму ожидаются дожди, в горах со снегом, утром и днем местами сильные осадки. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах, а также возможны подтопления территорий, предупреждают спасатели.
Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:
- исключить выход в горно-лесную местность;
- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
- уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;
- ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;
- населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел, необходимо принять меры по сохранности своего имущества;
- водителям автотранспортных средств следует быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения;
- пешеходам необходимо соблюдать особую осторожность при переходе дороги.
При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону "101" и "112" – единый номер вызова экстренных оперативных служб. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Крым – 8 (3652) 55-09-04.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Подснежники в крымском лесу - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Вчера, 19:32Радио "Спутник в Крыму"
На перемычке февраля и марта: погода в Крыму на неделю
 
Новости КрымаКрымКрымская погодаПогода в КрымуГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32В Севастополе второй раз за день объявлена воздушная тревога
14:31Крымский мост закрыли четвертый раз за сутки
14:25В охваченной беспорядками Мексике остаются до пяти тысяч граждан России
14:07Новости СВО: 1350 солдат ВСУ и наемников уничтожила армия России за сутки
13:47Массированные атаки ВСУ повредили объекты генерации в Запорожской области
13:30После остановки движения по Крымскому мосту задерживаются семь поездов
13:16В Дагестане произошло землетрясение
13:07Жилой дом спасли от огня и взрыва газовых баллонов под Бахчисараем
12:43Дождь со снегом и сильный ветер накроют Крым
12:3128 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями
12:27Путин и Белоусов возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата
12:07Крымский мост открыт после трех остановок движения: обстановка на объекте
11:48Начинается Великий пост: что важно знать
11:28Путин вручает госнаграды Героям России
11:07Красно-белые цветы возложили к могилам защитников Родины в Симферополе
11:04Крымский мост открыт
11:00На Кубе пропали лекарства для гипертоников и диабетиков из-за санкций США
10:3013 человек пострадали в ДТП с 16 машинами в Турции
10:10День защитника Отечества в России: справка
09:34Из-за остановки движения по Крымскому мосту задерживаются девять поездов
Лента новостейМолния