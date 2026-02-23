https://crimea.ria.ru/20260223/den-zaschitnika-otechestva-v-rossii-spravka-1135168337.html

День защитника Отечества в России: справка

День защитника Отечества в России: справка

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества, это день воинской славы страны. РИА Новости Крым, 23.02.2026

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества, это день воинской славы страны.Праздник берет начало в эпоху СССР – тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник – День Советской Армии и Военно-Морского Флота.Советская историография связывала чествование военных в эту дату с событиями 1918 года: 28 января (15 января по старому стилю) 1918 года Совет народных комиссаров (СНК) во главе с председателем Владимиром Лениным принял Декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), а 11 февраля (29 января по старому стилю) – Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ).При ВЦИК был создан Центральный комитет по организации празднования годовщины Красной Армии, который назначил проведение торжеств на воскресенье, 23 февраля. 23 февраля 1919 года граждане России впервые отметили годовщину Красной Армии.С течением времени менялось и название праздника. С 1922 года это дата традиционно отмечалась как День Красной Армии, с 1946 года – День Советской Армии, с 1949 года – День Советской Армии и Военно-Морского Флота. В начале 1990-х годов праздник недолго назывался Днем Российской армии, с 1993 года – Днем защитников Отечества.На основании Федерального закона от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы России" день 23 февраля стал официально именоваться как "День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) – День защитников Отечества". В 2006 году название праздника было откорректировано в соответствии с изменениями, внесенными в этот закон, из его официального описания были исключены слова "День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)", а также изложено в единственном числе понятие "защитник".В декабре 2001 года Государственная дума поддержала предложение сделать 23 февраля – День защитника Отечества – нерабочим праздничным днем.Примером тому служат героизм русского солдата в годы Отечественной войны 1812 года, подвиги в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, отвага и доблесть в Афганистане, самоотверженность на Северном Кавказе и в миротворческих операциях.Сегодня, продолжая победные традиции предков, военнослужащие российской армии с честью выполняют специальные задачи по борьбе с международным терроризмом. Свой высокий профессионализм и боеспособность, силу духа и лучшие качества российского воинства они уверенно подтвердили и в ходе операции в Сирийской Арабской Республике, уничтожили крупные, хорошо оснащенные террористические группировки, на дальних рубежах предотвратили большие угрозы для Родины, помогли и сирийцам сохранить суверенитет страны.В ходе специальной военной операции на Украине военнослужащие России, добровольцы, мобилизованные граждане, специалисты разных профессий героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, защищают наших людей на наших исторических территориях.В День защитника Отечества в России не только чествуют тех, кто служил или служит сейчас в рядах Вооруженных Сил страны, но этот день является также неформальным народным праздником всех мужчин. Он празднуется как коллегами в своих коллективах, так и в семьях, и носит массовый характер. В этот день поздравляют также и женщин – ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-военнослужащих. Одна из традиций праздника в Москве – торжественная церемония у стен Кремля, возложение венков к Могиле неизвестного солдата.23 февраля вечером проводится праздничный артиллерийский салют в городах-героях Москве, Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

