День Защитника Отечества и снежный шторм в США: главное за день

День Защитника Отечества отметили в России. Снежная буря накрыла США. Беспорядки в Мексике. Дождь со снегом ожидаются в Крыму. Новый адресат премии имени... РИА Новости Крым, 23.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости Крым. День Защитника Отечества отметили в России. Снежная буря накрыла США. Беспорядки в Мексике. Дождь со снегом ожидаются в Крыму. Новый адресат премии имени Тиграна Кеосаяна. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Защитники РоссииДень защитника Отечества празднуют в России широко и душевно. Если изначально это был праздник армии и флота, то теперь этот день является неформальным праздником всех мужчин.Со всенародным праздником россиян поздравил президент РФ Владимир Путин. А крымчан и севастопольцев – первые лица региона. Также президент России вручил в Кремле государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества и по традиции возложил венок к Могиле Неизвестного солдата около Кремлевской стены. Венки также легли к аналогичным мемориалам по всей России. Исключением не стали города Крыма.Снежная буря в СШАНа восточном побережье США из-за мощного снегопада ввели чрезвычайное положение. Страдают более 60 миллионов жителей северо-востока США, число домов на восточном побережье США, оставшихся без электричества на фоне снежной бури, приблизилось к 200 тысячам."(Штаты – ред.) Делавэр, Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Род-Айленд объявили режим чрезвычайного положения, что затронуло более 60 миллионов человек", – цитирует публикацию одного из американских изданий РИА Новости.По прогнозам уровень сугробов может достигнуть полуметра. Непогоду ждут и в Нью-Йорке.Беспорядки в МексикеНа южноамериканском континенте неспокойно. Ранее Министерство национальной обороны Мексики сообщило о ликвидации главаря крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеру Сервантеса по прозвищу Эль Менчо. После этого как минимум в пяти штатах страны начались массовые поджоги автомобилей и перекрытие дорог.В некоторых из регионов активизировали экстренные протоколы безопасности и усилили присутствие сил правопорядка. Непросто приходится как местным жителям, так и россиянам, которые по той или иной причине сейчас находятся в этой южноамериканской стране."По оценке РСТ на 22 февраля 2026 года, в Мексике находятся порядка 3,5-5 тысяч российских граждан. Примерно 65–75% – это самостоятельные путешественники и релоканты, остальные – клиенты организованных туров, деловые путешественники", – рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.Дождь со снегом в КрымуМетеорологи дают неприятные прогнозы в отношении погоды на Крымском полуострове. 24 февраля в регионе ожидаются дождь, снег и сильный ветер."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 февраля в Крыму ожидаются дожди, в горах со снегом, утром и днем местами сильные осадки. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с", – сказано в сообщении ГУ МЧС по Республике.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах, а также возможны подтопления территорий, предупреждают спасатели.Награда за смелость и человечностьЧетвертую премию имени Тиграна Кеосаяна в миллион рублей получит дворник из Петербурга Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна семилетнего ребенка, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Мальчик падал с седьмого этажа, это увидел 36-летний дворник и поймал семилетнего ребенка голыми руками. У ребенка переломы голеней, груди и закрытая черепно-мозговая травма.Ранее премией имени Тиграна Кеосаяна наградили воспитательниц детского сада из Оренбуржья, которые защитили детей от нападения мужчины с ножом, а также посмертно охранника из Анапы Николая Замараева, который закрыл собой студентов от пуль во время стрельбы в техникуме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

