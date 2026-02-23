Рейтинг@Mail.ru
День Защитника Отечества и снежный шторм в США: главное за день - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260223/den-zaschitnika-otechestva-i-snezhnyy-shtorm-v-ssha-glavnoe-za-den-1153431923.html
День Защитника Отечества и снежный шторм в США: главное за день
День Защитника Отечества и снежный шторм в США: главное за день - РИА Новости Крым, 23.02.2026
День Защитника Отечества и снежный шторм в США: главное за день
День Защитника Отечества отметили в России. Снежная буря накрыла США. Беспорядки в Мексике. Дождь со снегом ожидаются в Крыму. Новый адресат премии имени... РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T22:07
2026-02-23T22:07
новости крыма
крым
севастополь
новости севастополя
россия
новости
главное за день
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/17/1135168224_0:81:1280:801_1920x0_80_0_0_8ac31245d037123b2d08adaf879de173.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости Крым. День Защитника Отечества отметили в России. Снежная буря накрыла США. Беспорядки в Мексике. Дождь со снегом ожидаются в Крыму. Новый адресат премии имени Тиграна Кеосаяна. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Защитники РоссииДень защитника Отечества празднуют в России широко и душевно. Если изначально это был праздник армии и флота, то теперь этот день является неформальным праздником всех мужчин.Со всенародным праздником россиян поздравил президент РФ Владимир Путин. А крымчан и севастопольцев – первые лица региона. Также президент России вручил в Кремле государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества и по традиции возложил венок к Могиле Неизвестного солдата около Кремлевской стены. Венки также легли к аналогичным мемориалам по всей России. Исключением не стали города Крыма.Снежная буря в СШАНа восточном побережье США из-за мощного снегопада ввели чрезвычайное положение. Страдают более 60 миллионов жителей северо-востока США, число домов на восточном побережье США, оставшихся без электричества на фоне снежной бури, приблизилось к 200 тысячам."(Штаты – ред.) Делавэр, Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Род-Айленд объявили режим чрезвычайного положения, что затронуло более 60 миллионов человек", – цитирует публикацию одного из американских изданий РИА Новости.По прогнозам уровень сугробов может достигнуть полуметра. Непогоду ждут и в Нью-Йорке.Беспорядки в МексикеНа южноамериканском континенте неспокойно. Ранее Министерство национальной обороны Мексики сообщило о ликвидации главаря крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеру Сервантеса по прозвищу Эль Менчо. После этого как минимум в пяти штатах страны начались массовые поджоги автомобилей и перекрытие дорог.В некоторых из регионов активизировали экстренные протоколы безопасности и усилили присутствие сил правопорядка. Непросто приходится как местным жителям, так и россиянам, которые по той или иной причине сейчас находятся в этой южноамериканской стране."По оценке РСТ на 22 февраля 2026 года, в Мексике находятся порядка 3,5-5 тысяч российских граждан. Примерно 65–75% – это самостоятельные путешественники и релоканты, остальные – клиенты организованных туров, деловые путешественники", – рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.Дождь со снегом в КрымуМетеорологи дают неприятные прогнозы в отношении погоды на Крымском полуострове. 24 февраля в регионе ожидаются дождь, снег и сильный ветер."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 февраля в Крыму ожидаются дожди, в горах со снегом, утром и днем местами сильные осадки. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с", – сказано в сообщении ГУ МЧС по Республике.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах, а также возможны подтопления территорий, предупреждают спасатели.Награда за смелость и человечностьЧетвертую премию имени Тиграна Кеосаяна в миллион рублей получит дворник из Петербурга Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна семилетнего ребенка, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Мальчик падал с седьмого этажа, это увидел 36-летний дворник и поймал семилетнего ребенка голыми руками. У ребенка переломы голеней, груди и закрытая черепно-мозговая травма.Ранее премией имени Тиграна Кеосаяна наградили воспитательниц детского сада из Оренбуржья, которые защитили детей от нападения мужчины с ножом, а также посмертно охранника из Анапы Николая Замараева, который закрыл собой студентов от пуль во время стрельбы в техникуме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260223/sila-v-lyudyakh-uchastniki-spetsoperatsii-o-fronte-i-dolge-pered-otchestvom-1153408506.html
https://crimea.ria.ru/20260223/vengriya-zablokirovala-20-y-paket-sanktsiy-protiv-rossii-i-kredit-ukraine-1153430314.html
https://crimea.ria.ru/20260223/zelenskiy-grozit-sanktsiyami-seme-aleksandra-lukashenko-1153424156.html
https://crimea.ria.ru/20260223/krym-otmechaet-den-zaschitnika-otechestva-kak-eto-bylo-1153428761.html
https://crimea.ria.ru/20260223/nachinaetsya-velikiy-post-chto-vazhno-znat--1127208711.html
крым
севастополь
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/17/1135168224_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_dc928e9f917527131e46a9b3b30f23e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, севастополь, новости севастополя, россия, новости, главное за день
День Защитника Отечества и снежный шторм в США: главное за день

День Защитника Отечества и снежный шторм в США – главное за день

22:07 23.02.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваДень защитника Отечества
День защитника Отечества
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости Крым. День Защитника Отечества отметили в России. Снежная буря накрыла США. Беспорядки в Мексике. Дождь со снегом ожидаются в Крыму. Новый адресат премии имени Тиграна Кеосаяна. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Защитники России

День защитника Отечества празднуют в России широко и душевно. Если изначально это был праздник армии и флота, то теперь этот день является неформальным праздником всех мужчин.
Со всенародным праздником россиян поздравил президент РФ Владимир Путин. А крымчан и севастопольцев – первые лица региона. Также президент России вручил в Кремле государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества и по традиции возложил венок к Могиле Неизвестного солдата около Кремлевской стены. Венки также легли к аналогичным мемориалам по всей России. Исключением не стали города Крыма.
Николай Куменов и Булат Гайсин
Вчера, 08:11
Сила в людях: участники спецоперации о фронте и долге перед Отчеством

Снежная буря в США

На восточном побережье США из-за мощного снегопада ввели чрезвычайное положение. Страдают более 60 миллионов жителей северо-востока США, число домов на восточном побережье США, оставшихся без электричества на фоне снежной бури, приблизилось к 200 тысячам.
"(Штаты – ред.) Делавэр, Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Род-Айленд объявили режим чрезвычайного положения, что затронуло более 60 миллионов человек", – цитирует публикацию одного из американских изданий РИА Новости.
По прогнозам уровень сугробов может достигнуть полуметра. Непогоду ждут и в Нью-Йорке.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Вчера, 17:17
Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций против России и кредит Украине

Беспорядки в Мексике

На южноамериканском континенте неспокойно. Ранее Министерство национальной обороны Мексики сообщило о ликвидации главаря крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеру Сервантеса по прозвищу Эль Менчо. После этого как минимум в пяти штатах страны начались массовые поджоги автомобилей и перекрытие дорог.
В некоторых из регионов активизировали экстренные протоколы безопасности и усилили присутствие сил правопорядка. Непросто приходится как местным жителям, так и россиянам, которые по той или иной причине сейчас находятся в этой южноамериканской стране.
"По оценке РСТ на 22 февраля 2026 года, в Мексике находятся порядка 3,5-5 тысяч российских граждан. Примерно 65–75% – это самостоятельные путешественники и релоканты, остальные – клиенты организованных туров, деловые путешественники", – рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.
Владимир Зеленский
Вчера, 14:50
Зеленский грозит санкциями семье Александра Лукашенко

Дождь со снегом в Крыму

Метеорологи дают неприятные прогнозы в отношении погоды на Крымском полуострове. 24 февраля в регионе ожидаются дождь, снег и сильный ветер.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 февраля в Крыму ожидаются дожди, в горах со снегом, утром и днем местами сильные осадки. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с", – сказано в сообщении ГУ МЧС по Республике.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах, а также возможны подтопления территорий, предупреждают спасатели.
Концерт в честь праздника для защитников Родины в Алуште
Вчера, 16:37
Крым отмечает День защитника Отечества: как это было

Награда за смелость и человечность

Четвертую премию имени Тиграна Кеосаяна в миллион рублей получит дворник из Петербурга Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна семилетнего ребенка, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Мальчик падал с седьмого этажа, это увидел 36-летний дворник и поймал семилетнего ребенка голыми руками. У ребенка переломы голеней, груди и закрытая черепно-мозговая травма.
Ранее премией имени Тиграна Кеосаяна наградили воспитательниц детского сада из Оренбуржья, которые защитили детей от нападения мужчины с ножом, а также посмертно охранника из Анапы Николая Замараева, который закрыл собой студентов от пуль во время стрельбы в техникуме.
В церкви - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Вчера, 11:48
Начинается Великий пост: что важно знать
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаКрымСевастопольНовости СевастополяРоссияНовостиГлавное за день
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Какой сегодня праздник: 24 февраля
00:00Дожди с мокрым снегом: погода в Крыму во вторник
23:32Еще 11 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и акваториями морей
22:07День Защитника Отечества и снежный шторм в США: главное за день
21:48Нестандартный подход: гиды Крыма предлагают авторские экскурсии
21:28Сады и виноградники: как развивается агропромышленный комплекс в Крыму
21:09На Украине планируется комплексная реформа мобилизации
20:47Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины
20:32Помощи не получит: Словакия остановила поставки электроэнергии на Украину
20:23Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 27 беспилотников ВСУ
20:16Зеленский хочет создать на деньги Европы контрактную армию
20:08В Крыму на Пасху снова испекут рекордный кулич
19:56Лечение по ОМС в частной клинике в Крыму: когда медпомощь бесплатна
19:31Во вторую смену учатся 20 тысяч детей Крыма
19:10Бастрыкин запросил доклад по жалобе жильцов аварийного дома в Крыму
18:52Евросоюз в три раза нарастил импорт мороженого из России
18:45В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
18:37В Севастополе третий раз за день объявлена воздушная тревога
18:28В Севастополе взятая напрокат "умная" колонка будет читать малышам сказки
18:10Россияне едут в Ялту компаниями – сколько стоит размещение
Лента новостейМолния