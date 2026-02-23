Рейтинг@Mail.ru
Что нужно Крыму для успешного развития агротуризма

23.02.2026
Что нужно Крыму для успешного развития агротуризма
Что нужно Крыму для успешного развития агротуризма - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Что нужно Крыму для успешного развития агротуризма
Перспективы у агротуризма в Крыму огромные, однако развитие на сегодняшний день оставляет желать лучшего – для прорыва и успеха необходима единая стратегия... РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T17:55
2026-02-23T17:55
Что нужно Крыму для успешного развития агротуризма – глава минсельхоза Денис Кратюк
Что нужно Крыму для успешного развития агротуризма – глава минсельхоза Денис Кратюк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Перспективы у агротуризма в Крыму огромные, однако развитие на сегодняшний день оставляет желать лучшего – для прорыва и успеха необходима единая стратегия. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.По мнению главы минсельхоза РК, у крымского сельского хозяйства должен быть свой стиль, какого больше нет нигде в России, тогда в истории с агротуризмом будет успех. И этот стиль надо учиться показывать, продавать, рекламировать. Министр считает, что у агротуризма в Крыму должна быть своя история, чтобы туристы, побывав на полуострове, вспоминали долгие годы и хранили воспоминания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму представили модульные отели для виноградниковВ Крыму для туристов высадили новые оливковые садыСколько заработали санатории Крыма на туристах в 2025 году
Что нужно Крыму для успешного развития агротуризма

Для успешного развития агротуризма в Крыму нужна единая стратегия – министр

17:55 23.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Перспективы у агротуризма в Крыму огромные, однако развитие на сегодняшний день оставляет желать лучшего – для прорыва и успеха необходима единая стратегия. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.
По мнению главы минсельхоза РК, у крымского сельского хозяйства должен быть свой стиль, какого больше нет нигде в России, тогда в истории с агротуризмом будет успех. И этот стиль надо учиться показывать, продавать, рекламировать. Министр считает, что у агротуризма в Крыму должна быть своя история, чтобы туристы, побывав на полуострове, вспоминали долгие годы и хранили воспоминания.

"Как иногда у нас ездят в какие-то страны и говорят: "Как там замечательно и хорошо". У нас не хуже. Просто Крым не совсем корректно продает то, что у него есть. Я про агротуризм сейчас говорю, о вопросах сельского хозяйства. У нас есть что показывать и что продавать. Вопрос, как этому задать единый стиль. Как задать единообразие. Как создать единую сеть посещения этих объектов", – подытожил глава ведомства.

