Что нужно Крыму для успешного развития агротуризма

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Перспективы у агротуризма в Крыму огромные, однако развитие на сегодняшний день оставляет желать лучшего – для прорыва и успеха необходима единая стратегия. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.По мнению главы минсельхоза РК, у крымского сельского хозяйства должен быть свой стиль, какого больше нет нигде в России, тогда в истории с агротуризмом будет успех. И этот стиль надо учиться показывать, продавать, рекламировать. Министр считает, что у агротуризма в Крыму должна быть своя история, чтобы туристы, побывав на полуострове, вспоминали долгие годы и хранили воспоминания.

