https://crimea.ria.ru/20260223/bolee-60-millionov-chelovek-v-ssha-okazalis-v-zone-chp-iz-za-snegopada-1153413358.html
Более 60 миллионов человек в США оказались в зоне ЧП из-за снежной бури
Более 60 миллионов человек в США оказались в зоне ЧП из-за снежной бури - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Более 60 миллионов человек в США оказались в зоне ЧП из-за снежной бури
Более 60 миллионов жителей северо-востока США оказались в зоне действия режима чрезвычайного положения из-за мощного снегопада, сообщает издание Hill. Число... РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T07:43
2026-02-23T07:43
2026-02-23T07:43
сша
новости
погода
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/17/1153413664_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_71bfbe8fec2cf72d05f5a825efef6c78.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Более 60 миллионов жителей северо-востока США оказались в зоне действия режима чрезвычайного положения из-за мощного снегопада, сообщает издание Hill. Число домов на восточном побережье США, оставшихся без электричества на фоне снежной бури, приблизилось к 200 тысячам, свидетельствуют данные сайта Poweroutage.По данным метеорологов, в этих штатах в ночь на понедельник может выпасть от 30 до 60 сантиметров снега.Мэр Нью-Йорка ранее предупредил жителей города о надвигающейся снежной буре и возможных проблемах на дорогах из-за сугробов.Более 10 тысяч рейсов были отменены или задержаны в США на фоне снежной бури, следует из данных онлайн-сервиса FlightAware.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/17/1153413664_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_442eb856c18c702bc85ae9296d3898f2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, новости, погода, происшествия
Более 60 миллионов человек в США оказались в зоне ЧП из-за снежной бури
В США более 60 миллионов человек оказались в зоне ЧП из-за сильного снегопада