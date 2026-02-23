https://crimea.ria.ru/20260223/bolee-60-millionov-chelovek-v-ssha-okazalis-v-zone-chp-iz-za-snegopada-1153413358.html

Более 60 миллионов человек в США оказались в зоне ЧП из-за снежной бури

23.02.2026

Более 60 миллионов человек в США оказались в зоне ЧП из-за снежной бури

Более 60 миллионов жителей северо-востока США оказались в зоне действия режима чрезвычайного положения из-за мощного снегопада, сообщает издание Hill. Число... РИА Новости Крым, 23.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Более 60 миллионов жителей северо-востока США оказались в зоне действия режима чрезвычайного положения из-за мощного снегопада, сообщает издание Hill. Число домов на восточном побережье США, оставшихся без электричества на фоне снежной бури, приблизилось к 200 тысячам, свидетельствуют данные сайта Poweroutage.По данным метеорологов, в этих штатах в ночь на понедельник может выпасть от 30 до 60 сантиметров снега.Мэр Нью-Йорка ранее предупредил жителей города о надвигающейся снежной буре и возможных проблемах на дорогах из-за сугробов.Более 10 тысяч рейсов были отменены или задержаны в США на фоне снежной бури, следует из данных онлайн-сервиса FlightAware.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

