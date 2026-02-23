Рейтинг@Mail.ru
Более 60 миллионов человек в США оказались в зоне ЧП из-за снежной бури - РИА Новости Крым, 23.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Более 60 миллионов жителей северо-востока США оказались в зоне действия режима чрезвычайного положения из-за мощного снегопада, сообщает издание Hill. Число домов на восточном побережье США, оставшихся без электричества на фоне снежной бури, приблизилось к 200 тысячам, свидетельствуют данные сайта Poweroutage.По данным метеорологов, в этих штатах в ночь на понедельник может выпасть от 30 до 60 сантиметров снега.Мэр Нью-Йорка ранее предупредил жителей города о надвигающейся снежной буре и возможных проблемах на дорогах из-за сугробов.Более 10 тысяч рейсов были отменены или задержаны в США на фоне снежной бури, следует из данных онлайн-сервиса FlightAware.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Более 60 миллионов жителей северо-востока США оказались в зоне действия режима чрезвычайного положения из-за мощного снегопада, сообщает издание Hill. Число домов на восточном побережье США, оставшихся без электричества на фоне снежной бури, приблизилось к 200 тысячам, свидетельствуют данные сайта Poweroutage.
"(Штаты – ред.) Делавэр, Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Род-Айленд объявили режим чрезвычайного положения, что затронуло более 60 миллионов человек", – цитирует публикацию РИА Новости.
По данным метеорологов, в этих штатах в ночь на понедельник может выпасть от 30 до 60 сантиметров снега.
Мэр Нью-Йорка ранее предупредил жителей города о надвигающейся снежной буре и возможных проблемах на дорогах из-за сугробов.
Более 10 тысяч рейсов были отменены или задержаны в США на фоне снежной бури, следует из данных онлайн-сервиса FlightAware.
Лента новостейМолния