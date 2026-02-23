Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин запросил доклад по жалобе жильцов аварийного дома в Крыму - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Бастрыкин запросил доклад по жалобе жильцов аварийного дома в Крыму
Бастрыкин запросил доклад по жалобе жильцов аварийного дома в Крыму - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Бастрыкин запросил доклад по жалобе жильцов аварийного дома в Крыму
Жители аварийного дома в поселке Нижнегорское просят председателя Следственного комитета России восстановить их в правах. РИА Новости Крым, 23.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Жители аварийного дома в поселке Нижнегорское просят председателя Следственного комитета России восстановить их в правах.Они оставили в аккаунте приемной Председателя СК России Александра Бастрыкина в соцсети обращение по вопросу несогласия с ходом установления обстоятельств их длительного нерасселения из многоквартирного дома на улице Победы в пгт Нижнегорском.Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о причинах допущенной по уголовному делу волокиты, принять меры к завершению его расследования в кратчайшие сроки и представить доклад о результатах.
нижнегорский район
Новости
александр бастрыкин, владимир терентьев, новости крыма, нижнегорский район, переселение из аварийного жилья
Бастрыкин запросил доклад по жалобе жильцов аварийного дома в Крыму

Крымчане пожаловались Бастрыкину на длительное нерасселение из аварийного дома

19:10 23.02.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Жители аварийного дома в поселке Нижнегорское просят председателя Следственного комитета России восстановить их в правах.
Они оставили в аккаунте приемной Председателя СК России Александра Бастрыкина в соцсети обращение по вопросу несогласия с ходом установления обстоятельств их длительного нерасселения из многоквартирного дома на улице Победы в пгт Нижнегорском.
"Более 25 лет здание 1982 года постройки находится в непригодном состоянии: отсутствует фундамент, деформированы несущие конструкции и напольные покрытия, в стенах образовались трещины, в целях предотвращения обрушения межэтажных перекрытий установлены подпорки. В 2021 году строение признано аварийным, однако до настоящего времени гражданам благоустроенное жилье не предоставлено. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли", – сообщает информационный центр Следственного комитета России.
Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о причинах допущенной по уголовному делу волокиты, принять меры к завершению его расследования в кратчайшие сроки и представить доклад о результатах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Александр БастрыкинВладимир ТерентьевНовости КрымаНижнегорский районПереселение из аварийного жилья
 
