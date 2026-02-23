https://crimea.ria.ru/20260223/bastrykin-zaprosil-doklad-po-zhalobe-zhiltsov-avariynogo-doma-v-krymu-1153423664.html
Бастрыкин запросил доклад по жалобе жильцов аварийного дома в Крыму
Жители аварийного дома в поселке Нижнегорское просят председателя Следственного комитета России восстановить их в правах. РИА Новости Крым, 23.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Жители аварийного дома в поселке Нижнегорское просят председателя Следственного комитета России восстановить их в правах.Они оставили в аккаунте приемной Председателя СК России Александра Бастрыкина в соцсети обращение по вопросу несогласия с ходом установления обстоятельств их длительного нерасселения из многоквартирного дома на улице Победы в пгт Нижнегорском.Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о причинах допущенной по уголовному делу волокиты, принять меры к завершению его расследования в кратчайшие сроки и представить доклад о результатах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
александр бастрыкин, владимир терентьев, новости крыма, нижнегорский район, переселение из аварийного жилья
