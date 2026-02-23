https://crimea.ria.ru/20260223/aksenov-i-konstantinov-osobo-pozdravili-s-23-fevralya-boytsov-svo-1153415516.html

Аксенов и Константинов особо поздравили с 23 февраля бойцов СВО

Первый лица Республики Крым поздравили всех защитников Отечества – тех, кто служил и служит в армии, ветеранов и участников боевых действий. РИА Новости Крым, 23.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Первый лица Республики Крым поздравили всех защитников Отечества – тех, кто служил и служит в армии, ветеранов и участников боевых действий.Он убежден, что для крымчан защищать наше общее Отечество — почетная миссия, а общество нацелено на победу в Специальной военной операции."Наши воины с честью несут службу на передовой, а мы — обеспечиваем им надёжный тыл, заботимся об их семьях", - написал он в своем поздравлении.Упомянул об участниках СВО и глава Крыма Сергей Аксенов:В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что в городе-герое в этот день отмечают не только День защитника Отечества, но и День народной воли."Это день настоящих севастопольцев: сильных мужчин и женщин, верно служащих своему Отечеству… Эту силу духа Севастополь показал в 2014 году, эту силу духа достойнейшие сыны Города-Героя сейчас показывают на передовой СВО", - написал он, добавив, что сегодня все волнения, надежды и молитвы севастопольцев за тех, кто на службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил россиян с Днем защитника ОтечестваСила в людях: участники спецоперации о фронте и долге перед Отчеством

