Аксенов и Константинов особо поздравили с 23 февраля бойцов СВО
Первый лица Республики Крым поздравили всех защитников Отечества – тех, кто служил и служит в армии, ветеранов и участников боевых действий. РИА Новости Крым, 23.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Первый лица Республики Крым поздравили всех защитников Отечества – тех, кто служил и служит в армии, ветеранов и участников боевых действий.Он убежден, что для крымчан защищать наше общее Отечество — почетная миссия, а общество нацелено на победу в Специальной военной операции."Наши воины с честью несут службу на передовой, а мы — обеспечиваем им надёжный тыл, заботимся об их семьях", - написал он в своем поздравлении.Упомянул об участниках СВО и глава Крыма Сергей Аксенов:В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что в городе-герое в этот день отмечают не только День защитника Отечества, но и День народной воли."Это день настоящих севастопольцев: сильных мужчин и женщин, верно служащих своему Отечеству… Эту силу духа Севастополь показал в 2014 году, эту силу духа достойнейшие сыны Города-Героя сейчас показывают на передовой СВО", - написал он, добавив, что сегодня все волнения, надежды и молитвы севастопольцев за тех, кто на службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил россиян с Днем защитника ОтечестваСила в людях: участники спецоперации о фронте и долге перед Отчеством
крым, народное ополчение крыма, сергей аксенов, герои сво, участники сво, владимир константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Первый лица Республики Крым поздравили всех защитников Отечества – тех, кто служил и служит в армии, ветеранов и участников боевых действий.
"Для крымчан 23 февраля — особенный праздник. Ровно 12 лет назад в этот день началось формирование народного ополчения, задачей которого было не пропустить на полуостров нацистов, захвативших власть в Киеве в результате государственного переворота, сохранить мир на нашей земле", - подчеркнул глава крымского парламента Владимир Константинов.
Он убежден, что для крымчан защищать наше общее Отечество — почетная миссия, а общество нацелено на победу в Специальной военной операции.
"Наши воины с честью несут службу на передовой, а мы — обеспечиваем им надёжный тыл, заботимся об их семьях", - написал он в своем поздравлении.
Упомянул об участниках СВО и глава Крыма Сергей Аксенов:
"Особые поздравления и слова благодарности – участникам специальной военной операции. Тем, кто находится на передовой, кто, не щадя своей жизни, сражается за Родину. Мы гордимся вами! Спасибо всем нашим защитникам за беззаветное служение Отечеству, за стойкость и силу духа! Победа будет за нами!", - сказал он в своем видеопоздравлении.
В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что в городе-герое в этот день отмечают не только День защитника Отечества, но и День народной воли.
"Это день настоящих севастопольцев: сильных мужчин и женщин, верно служащих своему Отечеству… Эту силу духа Севастополь показал в 2014 году, эту силу духа достойнейшие сыны Города-Героя сейчас показывают на передовой СВО", - написал он, добавив, что сегодня все волнения, надежды и молитвы севастопольцев за тех, кто на службе.
