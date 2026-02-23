https://crimea.ria.ru/20260223/28-dronov-vsu-sbili-nad-krymom-i-akvatoriyami-chernogo-i-azovskogo-morey-1153421613.html
28 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями
28 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в первой половине дня в понедельник перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Всего за этот период над регионами России ликвидировали 34 дрона ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.21 вражеский дрон ликвидировали над акваторией Азовского моря, шесть – над территорией Крыма, четыре – Краснодарским краем, два – над Белгородской областью и один украинский беспилотник – над акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12:31 23.02.2026 (обновлено: 12:39 23.02.2026)