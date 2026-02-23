Рейтинг@Mail.ru
28 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 23.02.2026
28 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями
28 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 23.02.2026
28 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями
Средства российской ПВО в первой половине дня в понедельник перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Черного и Азовского... РИА Новости Крым, 23.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в первой половине дня в понедельник перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Всего за этот период над регионами России ликвидировали 34 дрона ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.21 вражеский дрон ликвидировали над акваторией Азовского моря, шесть – над территорией Крыма, четыре – Краснодарским краем, два – над Белгородской областью и один украинский беспилотник – над акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
28 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями

28 дронов ВСУ ликвидировали за четыре часа над Крымом и Черным и Азовским морями

12:31 23.02.2026 (обновлено: 12:39 23.02.2026)
 
© РИА НовостиБоеголовки. Архивное фото
Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в первой половине дня в понедельник перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Всего за этот период над регионами России ликвидировали 34 дрона ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 8:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
21 вражеский дрон ликвидировали над акваторией Азовского моря, шесть – над территорией Крыма, четыре – Краснодарским краем, два – над Белгородской областью и один украинский беспилотник – над акваторией Черного моря.
Расчет ПВО группировки Центр на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
09:07
Над Азовским морем и Адыгеей за час ликвидировали шесть украинских дронов
 
НовостиНовости КрымаКрымАзовское мореЧерное мореКраснодарский крайБелгородская областьПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
