152 украинских беспилотника ликвидировали над Крымом и регионами России

Средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 152 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 16 – над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 152 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 16 – над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.16 вражеских дронов ликвидировали над Крымом, 65 – над Белгородской областью, 35 – над Саратовской, по восемь украинских беспилотников перехватили и уничтожили над Воронежской и Ростовской областями, по четыре – над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря, по три – над Волгоградской областью и Татарстаном, по два – над Курской и Липецкой областями и по одному дрону ВСУ – над Тульской и Тверской областями, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

