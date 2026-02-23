https://crimea.ria.ru/20260223/152-ukrainskikh-bespilotnika-atakovali-regiony-rossii-nochyu-1153414057.html
152 украинских беспилотника ликвидировали над Крымом и регионами России
152 украинских беспилотника ликвидировали над Крымом и регионами России - РИА Новости Крым, 23.02.2026
152 украинских беспилотника ликвидировали над Крымом и регионами России
Средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 152 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 16 – над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T07:52
2026-02-23T07:52
2026-02-23T08:11
новости
новости крыма
крым
азовское море
белгородская область
саратовская область
воронежская область
ростовская область
краснодарский край
волгоградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145069804_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_91945bbafbc1b74dd5171697ba347643.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 152 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 16 – над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.16 вражеских дронов ликвидировали над Крымом, 65 – над Белгородской областью, 35 – над Саратовской, по восемь украинских беспилотников перехватили и уничтожили над Воронежской и Ростовской областями, по четыре – над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря, по три – над Волгоградской областью и Татарстаном, по два – над Курской и Липецкой областями и по одному дрону ВСУ – над Тульской и Тверской областями, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
азовское море
белгородская область
саратовская область
воронежская область
ростовская область
краснодарский край
волгоградская область
татарстан
курская область
липецкая область
тульская область
тверская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145069804_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fdb6ef9bb86eb86abcd4d367a7bc7cf7.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, новости крыма, крым, азовское море, белгородская область, саратовская область, воронежская область, ростовская область, краснодарский край, волгоградская область, татарстан, курская область, липецкая область, тульская область, тверская область, беспилотник (бпла, дрон), пво, вооруженные силы россии, атаки всу
152 украинских беспилотника ликвидировали над Крымом и регионами России
152 украинских дрона перехватили и уничтожили над Крымом и регионами России
07:52 23.02.2026 (обновлено: 08:11 23.02.2026)