152 украинских беспилотника ликвидировали над Крымом и регионами России - РИА Новости Крым, 23.02.2026
152 украинских беспилотника ликвидировали над Крымом и регионами России
Средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 152 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 16 – над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T07:52
2026-02-23T08:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 152 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 16 – над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.16 вражеских дронов ликвидировали над Крымом, 65 – над Белгородской областью, 35 – над Саратовской, по восемь украинских беспилотников перехватили и уничтожили над Воронежской и Ростовской областями, по четыре – над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря, по три – над Волгоградской областью и Татарстаном, по два – над Курской и Липецкой областями и по одному дрону ВСУ – над Тульской и Тверской областями, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:52 23.02.2026 (обновлено: 08:11 23.02.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНесение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 152 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 16 – над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 22 февраля до 7.00 мск 23 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.

16 вражеских дронов ликвидировали над Крымом, 65 – над Белгородской областью, 35 – над Саратовской, по восемь украинских беспилотников перехватили и уничтожили над Воронежской и Ростовской областями, по четыре – над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря, по три – над Волгоградской областью и Татарстаном, по два – над Курской и Липецкой областями и по одному дрону ВСУ – над Тульской и Тверской областями, перечислили в российском военном ведомстве.
