Рейтинг@Mail.ru
13 человек пострадали в ДТП с 16 машинами в Турции - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260223/13-chelovek-postradali-v-dtp-s-16-mashinami-v-turtsii-1153416087.html
13 человек пострадали в ДТП с 16 машинами в Турции
13 человек пострадали в ДТП с 16 машинами в Турции - РИА Новости Крым, 23.02.2026
13 человек пострадали в ДТП с 16 машинами в Турции
Массовое ДТП с участием 16 машин произошло на Западе Турции в провинции Сакарья (северо-запад страны). Как сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство IHA, в... РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T10:30
2026-02-23T10:30
турция
дтп
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798928_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c662df362e242a9e4dab9ca21311980.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Массовое ДТП с участием 16 машин произошло на Западе Турции в провинции Сакарья (северо-запад страны). Как сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство IHA, в тяжелом состоянии находятся четверо из 13 пострадавших."Шестнадцать автомобилей, в том числе автобусы, маршрутки и фуры, столкнулись на трассе TEM в районе деревни Аланджума, пострадали 13 человек, четверо из них в тяжелом состоянии", - сообщило агентство.По предварительным данным, причина массового ДТП - ухудшение видимости из-за подожженных покрышек на обочине трассы – водители резко тормозили на этом участке, а следовавшие за ними не успевали вовремя отреагировать.В результате ДТП движение по трассе в сторону Анкары было перекрыто в течение длительного времени.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798928_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f31520dffb632598db9385ae5993c9e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, дтп, в мире
13 человек пострадали в ДТП с 16 машинами в Турции

4 тяжелых пострадавших в массовом ДТП в Турции из-за подожженных покрышек

10:30 23.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Массовое ДТП с участием 16 машин произошло на Западе Турции в провинции Сакарья (северо-запад страны). Как сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство IHA, в тяжелом состоянии находятся четверо из 13 пострадавших.
"Шестнадцать автомобилей, в том числе автобусы, маршрутки и фуры, столкнулись на трассе TEM в районе деревни Аланджума, пострадали 13 человек, четверо из них в тяжелом состоянии", - сообщило агентство.
По предварительным данным, причина массового ДТП - ухудшение видимости из-за подожженных покрышек на обочине трассы – водители резко тормозили на этом участке, а следовавшие за ними не успевали вовремя отреагировать.
В результате ДТП движение по трассе в сторону Анкары было перекрыто в течение длительного времени.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ТурцияДТПВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:48Начинается Великий пост: что важно знать
11:28Путин вручает госнаграды Героям России
11:07Красно-белые цветы возложили к могилам защитников Родины в Симферополе
11:04Крымский мост открыт
11:00На Кубе пропали лекарства для гипертоников и диабетиков из-за санкций США
10:3013 человек пострадали в ДТП с 16 машинами в Турции
10:10День защитника Отечества в России: справка
09:34Из-за остановки движения по Крымскому мосту задерживаются девять поездов
09:20Аксенов и Константинов особо поздравили с 23 февраля бойцов СВО
09:07Над Азовским морем и Адыгеей за час ликвидировали шесть украинских дронов
08:39На Аляске произошло мощное землетрясение
08:11Сила в людях: участники спецоперации о фронте и долге перед Отчеством
08:00Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
07:52152 украинских беспилотника ликвидировали над Крымом и регионами России
07:43Более 60 миллионов человек в США оказались в зоне ЧП из-за снежной бури
07:27Обломки высокоскоростной цели упали на объект энергетики в Воронеже
07:00ВСУ ночью нанесли массированные ракетные удары по Белгороду и округу
00:14В Севастополе звучит воздушная тревога
00:10Крымский мост перекрыт
00:01Погода в Крыму 23 февраля
Лента новостейМолния