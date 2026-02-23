https://crimea.ria.ru/20260223/13-chelovek-postradali-v-dtp-s-16-mashinami-v-turtsii-1153416087.html
13 человек пострадали в ДТП с 16 машинами в Турции
13 человек пострадали в ДТП с 16 машинами в Турции - РИА Новости Крым, 23.02.2026
13 человек пострадали в ДТП с 16 машинами в Турции
Массовое ДТП с участием 16 машин произошло на Западе Турции в провинции Сакарья (северо-запад страны). Как сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство IHA, в... РИА Новости Крым, 23.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Массовое ДТП с участием 16 машин произошло на Западе Турции в провинции Сакарья (северо-запад страны). Как сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство IHA, в тяжелом состоянии находятся четверо из 13 пострадавших."Шестнадцать автомобилей, в том числе автобусы, маршрутки и фуры, столкнулись на трассе TEM в районе деревни Аланджума, пострадали 13 человек, четверо из них в тяжелом состоянии", - сообщило агентство.По предварительным данным, причина массового ДТП - ухудшение видимости из-за подожженных покрышек на обочине трассы – водители резко тормозили на этом участке, а следовавшие за ними не успевали вовремя отреагировать.В результате ДТП движение по трассе в сторону Анкары было перекрыто в течение длительного времени.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым.
Массовое ДТП с участием 16 машин произошло на Западе Турции в провинции Сакарья (северо-запад страны). Как сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство IHA
, в тяжелом состоянии находятся четверо из 13 пострадавших.
"Шестнадцать автомобилей, в том числе автобусы, маршрутки и фуры, столкнулись на трассе TEM в районе деревни Аланджума, пострадали 13 человек, четверо из них в тяжелом состоянии", - сообщило агентство.
По предварительным данным, причина массового ДТП - ухудшение видимости из-за подожженных покрышек на обочине трассы – водители резко тормозили на этом участке, а следовавшие за ними не успевали вовремя отреагировать.
В результате ДТП движение по трассе в сторону Анкары было перекрыто в течение длительного времени.
