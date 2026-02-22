https://crimea.ria.ru/20260222/zemletryasenie-magnitudoy-71-proizosho-v-malayzii-1153410857.html

Землетрясение магнитудой 7,1 произошо в Малайзии

Землетрясение магнитудой 7,1 произошо в Малайзии - РИА Новости Крым, 22.02.2026

Землетрясение магнитудой 7,1 произошо в Малайзии

В Малайзии, в штате Сабах, произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Об этом свидетельствуют данные Европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 22.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. В Малайзии, в штате Сабах, произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Об этом свидетельствуют данные Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, подземный толчок произошел в 16:57 по всемирному времени на глубине 620 километров.Ранее сообщалось, что в Крымском районе Краснодарского края во вторник утром произошло землетрясение магнитудой 3,4.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму может произойти 8-балльное землетрясениеЗемлетрясение на Кубани - интенсивность в эпицентре составила 6 балловЗемлетрясение в Новороссийске сегодня - что известно на данный момент

