Землетрясение магнитудой 7,1 произошо в Малайзии - 22.02.2026
Землетрясение магнитудой 7,1 произошо в Малайзии
Землетрясение магнитудой 7,1 произошо в Малайзии - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Землетрясение магнитудой 7,1 произошо в Малайзии
В Малайзии, в штате Сабах, произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Об этом свидетельствуют данные Европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 22.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. В Малайзии, в штате Сабах, произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Об этом свидетельствуют данные Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, подземный толчок произошел в 16:57 по всемирному времени на глубине 620 километров.Ранее сообщалось, что в Крымском районе Краснодарского края во вторник утром произошло землетрясение магнитудой 3,4.
малайзия
Землетрясение магнитудой 7,1 произошо в Малайзии

В Малайзии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1

21:39 22.02.2026
 
© Институт сейсмологии и геодинамики ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского"Землетрясение в районе Новороссийска
Землетрясение в районе Новороссийска
© Институт сейсмологии и геодинамики ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского"
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. В Малайзии, в штате Сабах, произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Об этом свидетельствуют данные Европейского сейсмологического центра.
По данным сейсмологов, подземный толчок произошел в 16:57 по всемирному времени на глубине 620 километров.
"Расстояние: 97 км от Кота-Кинабалу, Малайзия, 62 км от Кудат, Малайзия", — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в Крымском районе Краснодарского края во вторник утром произошло землетрясение магнитудой 3,4.
