Запорожская область осталась без электроснабжения из-за атак ВСУ - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Запорожская область осталась без электроснабжения из-за атак ВСУ
Запорожская область осталась без электроснабжения из-за атак ВСУ - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Запорожская область осталась без электроснабжения из-за атак ВСУ
Запорожская область осталась без электроснабжения из-за атак противника, социальные объекты подключены к резервам, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 22.02.2026
2026-02-22T07:27
2026-02-22T07:28
всу (вооруженные силы украины)
евгений балицкий
запорожская область
отключение электроэнергии
новости
атаки всу
обстрелы всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Запорожская область осталась без электроснабжения из-за атак противника, социальные объекты подключены к резервам, сообщил губернатор Евгений Балицкий.Работы по восстановлению электроснабжения начаты, сообщил губернатор.
запорожская область
Запорожская область осталась без электроснабжения из-за атак ВСУ

Запорожская область осталась без электроснабжения из-за атак ВСУ – Балицкий

07:27 22.02.2026 (обновлено: 07:28 22.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Запорожская область осталась без электроснабжения из-за атак противника, социальные объекты подключены к резервам, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В результате массированной террористической атаки противника по энергетической системе Запорожской области отключения электроснабжения затронули весь регион. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания", - написал он в канале в Мах.
Работы по восстановлению электроснабжения начаты, сообщил губернатор.
