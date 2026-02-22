https://crimea.ria.ru/20260222/zaporozhskaya-oblast-ostalas-bez-elektrosnabzheniya-iz-za-atak-vsu-1153402492.html
Запорожская область осталась без электроснабжения из-за атак ВСУ
Запорожская область осталась без электроснабжения из-за атак ВСУ - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Запорожская область осталась без электроснабжения из-за атак ВСУ
Запорожская область осталась без электроснабжения из-за атак противника, социальные объекты подключены к резервам, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 22.02.2026
2026-02-22T07:27
2026-02-22T07:27
2026-02-22T07:28
всу (вооруженные силы украины)
евгений балицкий
запорожская область
отключение электроэнергии
новости
атаки всу
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/03/1146908537_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_6cc2ac1de7014ad8e2c28388fe9983f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Запорожская область осталась без электроснабжения из-за атак противника, социальные объекты подключены к резервам, сообщил губернатор Евгений Балицкий.Работы по восстановлению электроснабжения начаты, сообщил губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/03/1146908537_223:167:1280:960_1920x0_80_0_0_83656136dda913c646c4add0f6a7877b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу (вооруженные силы украины), евгений балицкий, запорожская область, отключение электроэнергии, новости, атаки всу, обстрелы всу
Запорожская область осталась без электроснабжения из-за атак ВСУ
Запорожская область осталась без электроснабжения из-за атак ВСУ – Балицкий
07:27 22.02.2026 (обновлено: 07:28 22.02.2026)