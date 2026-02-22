Запорожская область осталась без электроснабжения из-за атак ВСУ

https://crimea.ria.ru/20260222/zaporozhskaya-oblast-ostalas-bez-elektrosnabzheniya-iz-za-atak-vsu-1153402492.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Запорожская область осталась без электроснабжения из-за атак противника, социальные объекты подключены к резервам, сообщил губернатор Евгений Балицкий.Работы по восстановлению электроснабжения начаты, сообщил губернатор.

