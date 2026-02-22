Замороженные блины и икра: как не отравиться готовой едой

https://crimea.ria.ru/20260222/zamorozhennye-bliny-i-ikra-kak-ne-otravitsya-gotovoy-edoy-1153317871.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Предполагают, что в России к 2028 году по сравнению с 2024 годом, в полтора раза вырастет употребление готовой еды. Популярность ее активно растет. Как обезопасить себя от отравления некачественными продуктами питания, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.Срок хранения замороженных продуктов может быть разным, напомнила специалист."Если мы говорим о сыром мясе в шоковой заморозке и в вакуумной упаковке, оно может храниться 12 месяцев, также как рыба… Сливочное масло хранится 90 суток в замороженном состоянии, дальше идет процесс окисления. Если мы говорим о пельменях, варениках, замороженных готовых блюдах, их срок годности исчисляется тоже от 90 суток, но может быть и больше, если заморозка произошла в промышленных условиях", - рассказала Саратцева.В случае, когда потребитель решил попробовать какой-то кулинарный изыск, и купил готовое блюдо, специалист советует обращать внимание на упаковку продукции – она должна быть индивидуальной и герметичной, а также исключать контакт с руками персонала и других потребителей.У незамороженной продукции срок годности меньше и употребить ее нужно сразу, подчеркнула Саратцева."Если вы покупаете красную, или любую другую икру в фасованном виде, то есть ее при вас фасуют, срок годности у нее гораздо меньше, чем у икры упакованной", - обратила внимание эксперт.Икру, купленную впрок, если вы понимаете, что не съедите ее в ближайшие день-два, лучше заморозить, советует она.Сейчас, в дни празднования Масленицы, многие покупают готовые блины, заметила она."Замороженные блины могут быть с различными начинками. Начинки доводятся до кулинарной готовности и их необходимо только разогреть, они не доготавливаются. Если в начинке молочная продукция, творожный крем, то больше 90 суток они не хранятся - дальше уже пойдет процесс окисления и размножения микроорганизмов. Если это блины с мясом, с проваренной курицей - срок годности может быть увеличен. Главное, чтобы и сам блин, и начинка не испортились. Тот компонент, который быстрее портится, определяет конечные срок годности всего готового блюда", - констатировала она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

