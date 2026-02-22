Рейтинг@Mail.ru
Замороженные блины и икра: как не отравиться готовой едой - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Замороженные блины и икра: как не отравиться готовой едой
Замороженные блины и икра: как не отравиться готовой едой - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Замороженные блины и икра: как не отравиться готовой едой
Популярность ее активно растет. Как обезопасить себя от отравления некачественными продуктами питания, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель... РИА Новости Крым, 22.02.2026
2026-02-22T09:16
2026-02-22T09:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Предполагают, что в России к 2028 году по сравнению с 2024 годом, в полтора раза вырастет употребление готовой еды. Популярность ее активно растет. Как обезопасить себя от отравления некачественными продуктами питания, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
Замороженные блины и икра: как не отравиться готовой едой

Как обезопасить себя при покупке готовых продуктов – советы эксперта

09:16 22.02.2026
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкУгощения на праздновании масленицы в избирательном штабе действующего президента РФ Владимира Путина в Москве
Угощения на праздновании масленицы в избирательном штабе действующего президента РФ Владимира Путина в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Предполагают, что в России к 2028 году по сравнению с 2024 годом, в полтора раза вырастет употребление готовой еды. Популярность ее активно растет. Как обезопасить себя от отравления некачественными продуктами питания, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

"Если вы хотите перестраховаться, конечно, безопаснее выбирать замороженный продукт, который вы можете дома разогреть до той степени кулинарной готовности, которая обеспечит, на ваш взгляд, полное уничтожение всех микроорганизмов", - сказала она.

Срок хранения замороженных продуктов может быть разным, напомнила специалист.
"Если мы говорим о сыром мясе в шоковой заморозке и в вакуумной упаковке, оно может храниться 12 месяцев, также как рыба… Сливочное масло хранится 90 суток в замороженном состоянии, дальше идет процесс окисления. Если мы говорим о пельменях, варениках, замороженных готовых блюдах, их срок годности исчисляется тоже от 90 суток, но может быть и больше, если заморозка произошла в промышленных условиях", - рассказала Саратцева.
В случае, когда потребитель решил попробовать какой-то кулинарный изыск, и купил готовое блюдо, специалист советует обращать внимание на упаковку продукции – она должна быть индивидуальной и герметичной, а также исключать контакт с руками персонала и других потребителей.

"Обязательно обращайте внимание на срок годности и условия, при которых продукция реализуется. Если в продукции есть соусы или слабосоленая рыба, то такая она должна храниться в закрытых холодильниках, потому что при открытом холодильнике то место, которое находится ближе к торговому залу, охлаждается меньше, чем место у стенки. Соответственно, перепады температур могут способствовать росту микроорганизмов", - акцентировала специалист.

У незамороженной продукции срок годности меньше и употребить ее нужно сразу, подчеркнула Саратцева.
"Если вы покупаете красную, или любую другую икру в фасованном виде, то есть ее при вас фасуют, срок годности у нее гораздо меньше, чем у икры упакованной", - обратила внимание эксперт.
Икру, купленную впрок, если вы понимаете, что не съедите ее в ближайшие день-два, лучше заморозить, советует она.
"Вы кладете ее в морозилку, сразу замораживаете и непосредственно перед подачей на стол, за ночь или утром, переставляете в основную камеру холодильника, где икра спокойно размораживается, сохраняя свой внешний вид и текстуру, что самое главное", - поделилась лайфхаком Елена Саратцева.
Сейчас, в дни празднования Масленицы, многие покупают готовые блины, заметила она.
"Замороженные блины могут быть с различными начинками. Начинки доводятся до кулинарной готовности и их необходимо только разогреть, они не доготавливаются. Если в начинке молочная продукция, творожный крем, то больше 90 суток они не хранятся - дальше уже пойдет процесс окисления и размножения микроорганизмов. Если это блины с мясом, с проваренной курицей - срок годности может быть увеличен. Главное, чтобы и сам блин, и начинка не испортились. Тот компонент, который быстрее портится, определяет конечные срок годности всего готового блюда", - констатировала она.
Лента новостейМолния