Венгрия блокирует антироссийские санкции ЕС на фоне конфликта по транзиту
Венгрия блокирует антироссийские санкции ЕС на фоне конфликта по транзиту - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Венгрия блокирует антироссийские санкции ЕС на фоне конфликта по транзиту
Венгрия выступит против утверждения 20 пакета санкций против России, если Киев не восстановит транзит нефти по трубопроводу "Дружба", сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 22.02.2026
2026-02-22T13:53
2026-02-22T13:53
2026-02-22T13:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Венгрия выступит против утверждения 20 пакета санкций против России, если Киев не восстановит транзит нефти по трубопроводу "Дружба", сообщает РИА Новости со ссылкой на венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто.Ранее Будапешт заявил об отказе поддерживать дальнейшее финансирование Киева.До этого Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за прекращения Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба".Венгрия и Словакия лишились поставок по "Дружбе" в конце января 2026 года. Украинские власти не возобновляют его транспортировку в Европу, ссылаясь на повреждения объекта из-за "атак России".Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным причинам. Будапешт и Братислава попросили Хорватию открыть транзит нефти из России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан поставил Украине ультиматум из-за "Дружбы" вслед за ФицоБез "Дружбы": словацкие нефтяники просят в долг нефть из госзапасовДемонстрация "потужности": что прячет Зеленский за хамством Орбану
