22.02.2026
В Вероне началась церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года
В Вероне началась церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года - РИА Новости Крым, 22.02.2026
В Вероне началась церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года
Торжественная церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии началась на исторической площадке Арена-ди-Верона. РИА Новости Крым, 22.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Торжественная церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии началась на исторической площадке Арена-ди-Верона.В ходе церемонии пройдет парад спортсменов, также олимпийская эстафета будет передана Французским Альпам, где пройдут зимние Игры пройдут в 2030 году.Арена-ди-Верона - античный римский амфитеатр, построенный в городе Верона в I веке нашей эры.Зимняя Олимпиада 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо началась 6 февраля. Решением Международного олимпийского комитета (МОК) российские атлеты выступали в нейтральном статусе, без флага и гимна, их награды не отображаются в медальной таблице. Ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что спортсмены из России смогут принять участие в церемонии закрытия Олимпиады.К Играм были допущены 13 российских спортсменов. В соревнованиях приняли участие фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. Единственную награду на Олимпиаде среди россиян выиграл Филиппов, завоевавший серебро в спринте.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Торжественная церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии началась на исторической площадке Арена-ди-Верона.
В ходе церемонии пройдет парад спортсменов, также олимпийская эстафета будет передана Французским Альпам, где пройдут зимние Игры пройдут в 2030 году.
Арена-ди-Верона - античный римский амфитеатр, построенный в городе Верона в I веке нашей эры.
Зимняя Олимпиада 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо началась 6 февраля. Решением Международного олимпийского комитета (МОК) российские атлеты выступали в нейтральном статусе, без флага и гимна, их награды не отображаются в медальной таблице. Ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что спортсмены из России смогут принять участие в церемонии закрытия Олимпиады.
К Играм были допущены 13 российских спортсменов. В соревнованиях приняли участие фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. Единственную награду на Олимпиаде среди россиян выиграл Филиппов, завоевавший серебро в спринте.
