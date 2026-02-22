https://crimea.ria.ru/20260222/v-verone-nachalas-tseremoniya-zakrytiya-zimnikh-olimpiyskikh-igr-2026-goda---1153411175.html

В Вероне началась церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года

Торжественная церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии началась на исторической площадке Арена-ди-Верона. РИА Новости Крым, 22.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Торжественная церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии началась на исторической площадке Арена-ди-Верона.В ходе церемонии пройдет парад спортсменов, также олимпийская эстафета будет передана Французским Альпам, где пройдут зимние Игры пройдут в 2030 году.Арена-ди-Верона - античный римский амфитеатр, построенный в городе Верона в I веке нашей эры.Зимняя Олимпиада 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо началась 6 февраля. Решением Международного олимпийского комитета (МОК) российские атлеты выступали в нейтральном статусе, без флага и гимна, их награды не отображаются в медальной таблице. Ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что спортсмены из России смогут принять участие в церемонии закрытия Олимпиады.К Играм были допущены 13 российских спортсменов. В соревнованиях приняли участие фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. Единственную награду на Олимпиаде среди россиян выиграл Филиппов, завоевавший серебро в спринте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

