Рейтинг@Mail.ru
В США ликвидировали мужчину за попытку проникнуть в резиденцию Трампа - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260222/v-ssha-likvidirovali-muzhchinu-za-popytku-proniknut-v-rezidentsiyu-trampa-1153409538.html
В США ликвидировали мужчину за попытку проникнуть в резиденцию Трампа
В США ликвидировали мужчину за попытку проникнуть в резиденцию Трампа - РИА Новости Крым, 22.02.2026
В США ликвидировали мужчину за попытку проникнуть в резиденцию Трампа
Сотрудники Секретной службы США застрелили вооруженного мужчину, который попытался проникнуть на охраняемую территорию резиденции президента штатов Дональда во... РИА Новости Крым, 22.02.2026
2026-02-22T17:59
2026-02-22T17:59
дональд трамп
в мире
новости
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150102619_373:0:1024:366_1920x0_80_0_0_347aa692bdf8ee06ef8eaa97c8f6587a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Сотрудники Секретной службы США застрелили вооруженного мужчину, который попытался проникнуть на охраняемую территорию резиденции президента штатов Дональда во Флориде, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Энтони Гульельми.По его данным, злоумышленнику было около 20 лет. Он был обнаружен у северных ворот резиденции и был застрелен на месте. При нем находились пистолет и канистра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240714/strakhovka-ot-pokusheniy-o-chem-predstoit-serezno-podumat-trampu--mnenie-1138844424.html
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150102619_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_c774f3ee9b8d2b4f7215511c1623effd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, в мире, новости, сша
В США ликвидировали мужчину за попытку проникнуть в резиденцию Трампа

В США застрелили вооруженного мужчину при попытке проникнуть в резиденцию Трампа

17:59 22.02.2026
 
© AP Photo Jacquelyn MartinПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© AP Photo Jacquelyn Martin
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Сотрудники Секретной службы США застрелили вооруженного мужчину, который попытался проникнуть на охраняемую территорию резиденции президента штатов Дональда во Флориде, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Энтони Гульельми.
"Вооруженный мужчина был застрелен агентами секретной службы США и полицией после того, как рано утром незаконно проник на охраняемую территорию Мар-а-Лаго", — написал Гульельми в социальной сети X.
По его данным, злоумышленнику было около 20 лет. Он был обнаружен у северных ворот резиденции и был застрелен на месте. При нем находились пистолет и канистра.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Д. Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
14 июля 2024, 17:17Эксклюзивы РИА Новости Крым
Страховка от покушений: о чем предстоит серьезно подумать Трампу – мнение
 
Дональд ТрампВ миреНовостиСША
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:32На перемычке февраля и марта: погода в Крыму на неделю
19:09Над Москвой отбивают очередную атаку дронов ВСУ
18:33На Херсонщине два авто подорвались на минах: есть раненый и погибший
18:24Переговоры в Женеве и раненый ученик в Пермском крае: топ новостей недели
17:59В США ликвидировали мужчину за попытку проникнуть в резиденцию Трампа
17:38В Крыму подростки допекли жильцов МКД воплями и порчей имущества
17:10Третья волна атаки ВСУ на регионы России: сбит еще 71 дрон
16:42ПЦУ захватила еще один православный храм под Киевом
16:29Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на белгородский поселок
16:0713 секунд тишины: Кличко "завис" в ответ на вопрос о доверии Трампу
15:51В акватории Севастополя снова допоздна тренируется флот
15:14Дроны ВСУ атаковали Москву - аэропорты закрыты
14:56Новая атака ВСУ на Белгород: что известно
14:35ПВО сбила еще 73 украинских беспилотника за полдня над регионами России
14:13Дело о покушении на генерала Алексеева: стали известны заказчики убийства
13:53Венгрия блокирует антироссийские санкции ЕС на фоне конфликта по транзиту
13:21Новости СВО: Украина потеряла 1,5 тысячи боевиков и западную технику
13:03Песков: Россия ответит на ядерные угрозы при размещении оружия в Эстонии
12:50В Петербурге мужчина с муляжом гранаты требовал водку и пельмени
12:22Массированный удар возмездия по Украине: что поражено
Лента новостейМолния