В США ликвидировали мужчину за попытку проникнуть в резиденцию Трампа
В США ликвидировали мужчину за попытку проникнуть в резиденцию Трампа - РИА Новости Крым, 22.02.2026
В США ликвидировали мужчину за попытку проникнуть в резиденцию Трампа
В США ликвидировали мужчину за попытку проникнуть в резиденцию Трампа

Сотрудники Секретной службы США застрелили вооруженного мужчину, который попытался проникнуть на охраняемую территорию резиденции президента штатов Дональда во Флориде.
2026-02-22T17:59
2026-02-22T17:59
2026-02-22T17:59
дональд трамп
в мире
новости
сша
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Сотрудники Секретной службы США застрелили вооруженного мужчину, который попытался проникнуть на охраняемую территорию резиденции президента штатов Дональда во Флориде, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Энтони Гульельми.По его данным, злоумышленнику было около 20 лет. Он был обнаружен у северных ворот резиденции и был застрелен на месте. При нем находились пистолет и канистра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
Новости
В США ликвидировали мужчину за попытку проникнуть в резиденцию Трампа
