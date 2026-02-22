https://crimea.ria.ru/20260222/v-peterburge-muzhchina-s-mulyazhom-granaty-treboval-vodku-i-pelmeni-1153405547.html

В Петербурге мужчина с муляжом гранаты требовал водку и пельмени

2026-02-22T12:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. В Петроградском районе Санкт-Петербурга мужчина ворвался в магазин в муляжом гранаты и требовал водку и упаковку пельменей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ.По данным полиции, инцидент произошел в торговой точке на улице Подковырова. В правоохранительные органы обратился один из посетителей и сообщил, что неизвестный достал муляж гранаты и начал выдвигать свои "требования" продавцу.В отношении него возбудили дело по статье о разбое.Ранее сообщалось, что в Севастополе задержана 42-летняя женщина, которая угрожала убить мать гладильной доской.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области мужчина взорвал гранату и ранил полицейскихНочью в одном из парков Севастополя группа подростков напала на девушкуЗа избиение полицейского в Евпатории в колонию отправили четверых крымчан

