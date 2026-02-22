Рейтинг@Mail.ru
В Крыму подростки допекли жильцов МКД воплями и порчей имущества - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260222/v-krymu-podrostki-dopekli-zhiltsov-mkd-doma-voplyami-i-porchey-imuschestva-1153409062.html
В Крыму подростки допекли жильцов МКД воплями и порчей имущества
В Крыму подростки допекли жильцов МКД воплями и порчей имущества - РИА Новости Крым, 22.02.2026
В Крыму подростки допекли жильцов МКД воплями и порчей имущества
Прокуратура Республики Крым проверяет информацию, размещенной в социальных сетях о противоправных действиях группы подростков в Симферополе. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.02.2026
2026-02-22T17:38
2026-02-22T17:43
симферополь
прокуратура республики крым
происшествия
мвд по республике крым
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134450244_330:314:1186:796_1920x0_80_0_0_bc4637d5f1a433c2b37eb5e2aac6c852.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Прокуратура Республики Крым проверяет информацию, размещенной в социальных сетях о противоправных действиях группы подростков в Симферополе. Об этом сообщили в ТГ-канале надзорного ведомства."В частности, в соцсетях граждане указывают, что подростками повреждено имущество многоквартирных домов. В ходе организованной проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства со стороны органов системы профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними", - говорится в сообщении. В МВД по РК добавили, что в отделение полиции №1 Железнодорожного УМВД России по г. Симферополю поступило заявление от местного жителя о факте нарушения тишины и покоя граждан, а также повреждения имущества жильцов многоквартирного дома. "Заявление зарегистрировано в установленном порядке, проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего", - заключили в полиции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134450244_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9036b9553aff57ac8b8ccbfdc86e3b2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, прокуратура республики крым, происшествия, мвд по республике крым, крым, новости крыма
В Крыму подростки допекли жильцов МКД воплями и порчей имущества

В Крыму подростки допекли жильцов МКД шумом и порчей имущества - МВД ведет проверку

17:38 22.02.2026 (обновлено: 17:43 22.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание прокуратуры РК
Здание прокуратуры РК - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Прокуратура Республики Крым проверяет информацию, размещенной в социальных сетях о противоправных действиях группы подростков в Симферополе. Об этом сообщили в ТГ-канале надзорного ведомства.
"В частности, в соцсетях граждане указывают, что подростками повреждено имущество многоквартирных домов. В ходе организованной проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства со стороны органов системы профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними", - говорится в сообщении.
В МВД по РК добавили, что в отделение полиции №1 Железнодорожного УМВД России по г. Симферополю поступило заявление от местного жителя о факте нарушения тишины и покоя граждан, а также повреждения имущества жильцов многоквартирного дома.
"Заявление зарегистрировано в установленном порядке, проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего", - заключили в полиции.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СимферопольПрокуратура Республики КрымПроисшествияМВД по Республике КрымКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:38В Крыму подростки допекли жильцов МКД воплями и порчей имущества
17:10Третья волна атаки ВСУ на регионы России: сбит еще 71 дрон
16:42ПЦУ захватила еще один православный храм под Киевом
16:29Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на белгородский поселок
16:0713 секунд тишины: Кличко "завис" в ответ на вопрос о доверии Трампу
15:51В акватории Севастополя снова допоздна тренируется флот
15:14Дроны ВСУ атаковали Москву - аэропорты закрыты
14:56Новая атака ВСУ на Белгород: что известно
14:35ПВО сбила еще 73 украинских беспилотника за полдня над регионами России
14:13Дело о покушении на генерала Алексеева: стали известны заказчики убийства
13:53Венгрия блокирует антироссийские санкции ЕС на фоне конфликта по транзиту
13:21Новости СВО: Украина потеряла 1,5 тысячи боевиков и западную технику
13:03Песков: Россия ответит на ядерные угрозы при размещении оружия в Эстонии
12:50В Петербурге мужчина с муляжом гранаты требовал водку и пельмени
12:22Массированный удар возмездия по Украине: что поражено
12:05Россиян ждет ранняя атака клещей после снежной зимы - ученый
11:59Обществознание уберут из программы восьмых классов
11:48Скидки и новые правила: что изменится в авиаперевозках детей
11:15Можно выдохнуть: на Солнце не осталось ни одного пятна
11:02Орбан: Украине не выгоден мир из-за прекращения финансирования от ЕС
Лента новостейМолния