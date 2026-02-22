https://crimea.ria.ru/20260222/v-krymu-podrostki-dopekli-zhiltsov-mkd-doma-voplyami-i-porchey-imuschestva-1153409062.html
2026-02-22T17:38
2026-02-22T17:38
2026-02-22T17:43
симферополь
прокуратура республики крым
происшествия
мвд по республике крым
крым
новости крыма
симферополь
крым
симферополь, прокуратура республики крым, происшествия, мвд по республике крым, крым, новости крыма
В Крыму подростки допекли жильцов МКД воплями и порчей имущества
В Крыму подростки допекли жильцов МКД шумом и порчей имущества - МВД ведет проверку
17:38 22.02.2026 (обновлено: 17:43 22.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Прокуратура Республики Крым проверяет информацию, размещенной в социальных сетях о противоправных действиях группы подростков в Симферополе. Об этом сообщили в ТГ-канале надзорного ведомства.
"В частности, в соцсетях граждане указывают, что подростками повреждено имущество многоквартирных домов. В ходе организованной проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства со стороны органов системы профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними", - говорится в сообщении.
В МВД по РК добавили, что в отделение полиции №1 Железнодорожного УМВД России по г. Симферополю поступило заявление от местного жителя о факте нарушения тишины и покоя граждан, а также повреждения имущества жильцов многоквартирного дома.
"Заявление зарегистрировано в установленном порядке, проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего", - заключили в полиции.
