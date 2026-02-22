Рейтинг@Mail.ru
В акватории Севастополя снова допоздна тренируется флот - РИА Новости Крым, 22.02.2026
В акватории Севастополя снова допоздна тренируется флот
В акватории Севастополя снова допоздна тренируется флот - РИА Новости Крым, 22.02.2026
В акватории Севастополя снова допоздна тренируется флот
По всему побережью Севастополя до позднего вечера снова будут проходить учения флота по противодействию диверсантам, сообщает губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 22.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. По всему побережью Севастополя до позднего вечера снова будут проходить учения флота по противодействию диверсантам, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.И уточнил, что военные проведут тренировки с использованием стрелкового оружия, гранатометов и реактивных бомбометов.В связи с этим в разных частях города и на побережье могут быть слышны громкие звуки и взрывы. Жителей и гостей Севастополя просят не волноваться.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
В акватории Севастополя снова допоздна тренируется флот

В Севастополе до позднего вечера пройдут учения Черноморского флота

15:51 22.02.2026 (обновлено: 15:52 22.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. По всему побережью Севастополя до позднего вечера снова будут проходить учения флота по противодействию диверсантам, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", — написал он.
И уточнил, что военные проведут тренировки с использованием стрелкового оружия, гранатометов и реактивных бомбометов.
В связи с этим в разных частях города и на побережье могут быть слышны громкие звуки и взрывы. Жителей и гостей Севастополя просят не волноваться.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
