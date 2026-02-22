https://crimea.ria.ru/20260222/v-akvatorii-sevastopolya-snova-dopozdna--treniruetsya-dopozdna-flot-1153407413.html

В акватории Севастополя снова допоздна тренируется флот

В акватории Севастополя снова допоздна тренируется флот - РИА Новости Крым, 22.02.2026

В акватории Севастополя снова допоздна тренируется флот

По всему побережью Севастополя до позднего вечера снова будут проходить учения флота по противодействию диверсантам, сообщает губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 22.02.2026

2026-02-22T15:51

2026-02-22T15:51

2026-02-22T15:52

михаил развожаев

севастополь

чф рф (черноморский флот российской федерации)

учения

безопасность республики крым и севастополя

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1d/1141428388_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bd74328e8a808f5f90488b5e8ecee98b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. По всему побережью Севастополя до позднего вечера снова будут проходить учения флота по противодействию диверсантам, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.И уточнил, что военные проведут тренировки с использованием стрелкового оружия, гранатометов и реактивных бомбометов.В связи с этим в разных частях города и на побережье могут быть слышны громкие звуки и взрывы. Жителей и гостей Севастополя просят не волноваться.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиВ Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях городаВ Севастополе будет громко до позднего вечера

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя