В акватории Севастополя снова допоздна тренируется флот
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. По всему побережью Севастополя до позднего вечера снова будут проходить учения флота по противодействию диверсантам, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.И уточнил, что военные проведут тренировки с использованием стрелкового оружия, гранатометов и реактивных бомбометов.В связи с этим в разных частях города и на побережье могут быть слышны громкие звуки и взрывы. Жителей и гостей Севастополя просят не волноваться.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиВ Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях городаВ Севастополе будет громко до позднего вечера
севастополь
В акватории Севастополя снова допоздна тренируется флот
15:51 22.02.2026 (обновлено: 15:52 22.02.2026)