Третья волна атаки ВСУ на регионы России: сбит еще 71 дрон - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Третья волна атаки ВСУ на регионы России: сбит еще 71 дрон
Третья волна атаки ВСУ на регионы России: сбит еще 71 дрон - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Третья волна атаки ВСУ на регионы России: сбит еще 71 дрон
Силы ПВО сбили 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.02.2026
2026-02-22T17:10
2026-02-22T17:12
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ."В период с 14.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 29 БПЛА – над территорией Брянской области, 15 – над территорией Московского региона, в том числе 11, летевших на Москву, 15 – над территорией Калужской области, восемь – над территорией Белгородской области, два – над территорией Тульской области и по одному – над территориями Курской и Тверской областей", - говорится в сообщении военного ведомства.Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами с 8.00 мск до 14.00 мск.А в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Новости
министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон)
Третья волна атаки ВСУ на регионы России: сбит еще 71 дрон

ПВО сбила 71 беспилотник ВСУ над российскими регионами за два часа

17:10 22.02.2026 (обновлено: 17:12 22.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
"В период с 14.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 29 БПЛА – над территорией Брянской области, 15 – над территорией Московского региона, в том числе 11, летевших на Москву, 15 – над территорией Калужской области, восемь – над территорией Белгородской области, два – над территорией Тульской области и по одному – над территориями Курской и Тверской областей", - говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами с 8.00 мск до 14.00 мск.
А в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ бьют по жилым домам в Энергодаре – что известно
ВСУ ударили по школе в Запорожской области - губернатор
11 человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Удмуртии
