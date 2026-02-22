https://crimea.ria.ru/20260222/tretya-volna-ataki-vsu-na-regiony-rossii-sbit-esche-71-dron-1153408835.html

Третья волна атаки ВСУ на регионы России: сбит еще 71 дрон

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ."В период с 14.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 29 БПЛА – над территорией Брянской области, 15 – над территорией Московского региона, в том числе 11, летевших на Москву, 15 – над территорией Калужской области, восемь – над территорией Белгородской области, два – над территорией Тульской области и по одному – над территориями Курской и Тверской областей", - говорится в сообщении военного ведомства.Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами с 8.00 мск до 14.00 мск.А в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по жилым домам в Энергодаре – что известноВСУ ударили по школе в Запорожской области - губернатор11 человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Удмуртии

