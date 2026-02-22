https://crimea.ria.ru/20260222/slovakiya-ostanovit-postavki-elektroenergii-na-ukrainu-1153410999.html

Словакия остановит поставки электроэнергии на Украину

Словакия остановит поставки электроэнергии на Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребует прекратить поставки электроэнергии на Украину.Он подчеркнул, что страна имеет право ответить таким образом на нефтяную и газовую блокаду со стороны Киева.В пятницу Украина в очередной раз без объяснения причин перенесла срок возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба", которые ожидались в субботу, на вторник. До этого 18 февраля Братислава объявила кризисную ситуацию.Словакия лишились поставок 27 января вместе с Венгрией. По данным портала Mandiner, украинские власти не возобновляют транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет. В итоге обе страны попросили Хорватию отойти от санкций и разрешить поставки российской нефти по морю.На этой неделе обе страны объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до тех пор, пока она не возобновит работу "Дружбы".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

