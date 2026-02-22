Рейтинг@Mail.ru
Словакия остановит поставки электроэнергии на Украину - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260222/slovakiya-ostanovit-postavki-elektroenergii-na-ukrainu-1153410999.html
Словакия остановит поставки электроэнергии на Украину
Словакия остановит поставки электроэнергии на Украину - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Словакия остановит поставки электроэнергии на Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребует прекратить поставки электроэнергии на Украину. РИА Новости Крым, 22.02.2026
2026-02-22T21:51
2026-02-22T21:51
роберт фицо
украина
новости
электроэнергия
нефтепровод "дружба"
словакия
венгрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144019751_0:84:800:534_1920x0_80_0_0_8056e5d8dc81812e8860f1ea04118196.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребует прекратить поставки электроэнергии на Украину.Он подчеркнул, что страна имеет право ответить таким образом на нефтяную и газовую блокаду со стороны Киева.В пятницу Украина в очередной раз без объяснения причин перенесла срок возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба", которые ожидались в субботу, на вторник. До этого 18 февраля Братислава объявила кризисную ситуацию.Словакия лишились поставок 27 января вместе с Венгрией. По данным портала Mandiner, украинские власти не возобновляют транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет. В итоге обе страны попросили Хорватию отойти от санкций и разрешить поставки российской нефти по морю.На этой неделе обе страны объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до тех пор, пока она не возобновит работу "Дружбы".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
словакия
венгрия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144019751_0:0:712:534_1920x0_80_0_0_0fee78aae20e2d4392e4a8922651f4cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роберт фицо, украина, новости, электроэнергия, нефтепровод "дружба", словакия, венгрия
Словакия остановит поставки электроэнергии на Украину

Фицо заявил, что попросит остановить аварийные поставки электричества на Украину

21:51 22.02.2026
 
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и ЕвратомеЛЭП
ЛЭП
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и Евратоме
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребует прекратить поставки электроэнергии на Украину.
"Завтра я нанесу визит в государственную компанию SEPS и попрошу ее, чтобы она остановила аварийные поставки электроэнергии", — сказал он в видеообращении в Facebook*.
Он подчеркнул, что страна имеет право ответить таким образом на нефтяную и газовую блокаду со стороны Киева.
В пятницу Украина в очередной раз без объяснения причин перенесла срок возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба", которые ожидались в субботу, на вторник. До этого 18 февраля Братислава объявила кризисную ситуацию.
Словакия лишились поставок 27 января вместе с Венгрией. По данным портала Mandiner, украинские власти не возобновляют транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет. В итоге обе страны попросили Хорватию отойти от санкций и разрешить поставки российской нефти по морю.
На этой неделе обе страны объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до тех пор, пока она не возобновит работу "Дружбы".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Роберт ФицоУкраинаНовостиЭлектроэнергияНефтепровод "Дружба"СловакияВенгрия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:46В Вероне началась церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года
21:56Новый раунд переговоров и ядерная угроза Эстонии: главное за день
21:51Словакия остановит поставки электроэнергии на Украину
21:39Землетрясение магнитудой 7,1 произошо в Малайзии
21:19360 дронов ВСУ сбиты над регионами России с начала суток
21:05Дома больше не готовим: почему меняются пищевые привычки в России
20:41Правила поведения для отдыхающих: зачем Крыму Кодекс туриста
20:10Родителей и учеников будут наказывать за неуважение к учителям
19:45"Не увидать родной земли": трагедия британцев в музыкальном металле
19:32На перемычке февраля и марта: погода в Крыму на неделю
19:09Над Москвой отбивают очередную атаку дронов ВСУ
18:33На Херсонщине два авто подорвались на минах: есть раненый и погибший
18:24Переговоры в Женеве и раненый ученик в Пермском крае: топ новостей недели
17:59В США ликвидировали мужчину за попытку проникнуть в резиденцию Трампа
17:38В Крыму подростки допекли жильцов МКД воплями и порчей имущества
17:10Третья волна атаки ВСУ на регионы России: сбит еще 71 дрон
16:42ПЦУ захватила еще один православный храм под Киевом
16:29Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на белгородский поселок
16:0713 секунд тишины: Кличко "завис" в ответ на вопрос о доверии Трампу
15:51В акватории Севастополя снова допоздна тренируется флот
Лента новостейМолния