https://crimea.ria.ru/20260222/skidki-i-novye-pravila-chto-izmenitsya-v-aviaperevozkakh-detey-1153404664.html

Скидки и новые правила: что изменится в авиаперевозках детей

Скидки и новые правила: что изменится в авиаперевозках детей - РИА Новости Крым, 22.02.2026

Скидки и новые правила: что изменится в авиаперевозках детей

С 1 марта 2026 года в России расширяются возможности применения 50-процентной скидки на авиабилеты для детей, а также уточняются правила размещения родителей с... РИА Новости Крым, 22.02.2026

2026-02-22T11:48

2026-02-22T11:48

2026-02-22T11:48

минтранс россии

авиация

авиасообщение

авиабилеты

новости

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111466/93/1114669334_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_440666bf6fa46bfc61396d55126fa5fb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. С 1 марта 2026 года в России расширяются возможности применения 50-процентной скидки на авиабилеты для детей, а также уточняются правила размещения родителей с детьми до 12 лет в самолетах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс РФ.Ранее скидка в 50% была закреплена для детей от двух до 12 лет при перелетах в сопровождении родителей. По данным Минтранса, в 2025 году российские авиакомпании перевезли по льготной программе почти четыре миллиона юных пассажиров, а с начала 2026 года — уже более 282 тысяч.Кроме того, конкретизирован порядок рассадки родителей с детьми. В правилах уточнено, что считается соседними пассажирскими местами: это места в одном ряду, не разделенные проходом. Для многодетных семей предусмотрены отдельные нормы — родители и дети должны размещаться в одном ряду, разделенном проходом, либо на соседних рядах, расположенных непосредственно впереди или позади.Также расширен перечень оснований, по которым отказ от перевозки может считаться вынужденным. В их числе — случаи, когда пассажиру не предоставлено обслуживание по классу, указанному в билете, либо когда перевозчик или агент допустил ошибки при оформлении проездного документа.Ранее сообщалось, что в Севастополе студентам колледжей и вузов из многодетных семей компенсируют половину стоимости обучения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымским ветеранам СВО упростят оплату проезда на реабилитациюВ Крыму на поддержку многодетных семей направят более 4 млрдВдовам бойцов СВО дадут право поступать в вузы без экзаменов

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минтранс россии, авиация, авиасообщение, авиабилеты , новости, дети