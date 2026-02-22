Рейтинг@Mail.ru
Скидки и новые правила: что изменится в авиаперевозках детей - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Скидки и новые правила: что изменится в авиаперевозках детей
Скидки и новые правила: что изменится в авиаперевозках детей - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Скидки и новые правила: что изменится в авиаперевозках детей
С 1 марта 2026 года в России расширяются возможности применения 50-процентной скидки на авиабилеты для детей, а также уточняются правила размещения родителей с... РИА Новости Крым, 22.02.2026
2026-02-22T11:48
2026-02-22T11:48
минтранс россии
авиация
авиасообщение
авиабилеты
новости
дети
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. С 1 марта 2026 года в России расширяются возможности применения 50-процентной скидки на авиабилеты для детей, а также уточняются правила размещения родителей с детьми до 12 лет в самолетах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс РФ.Ранее скидка в 50% была закреплена для детей от двух до 12 лет при перелетах в сопровождении родителей. По данным Минтранса, в 2025 году российские авиакомпании перевезли по льготной программе почти четыре миллиона юных пассажиров, а с начала 2026 года — уже более 282 тысяч.Кроме того, конкретизирован порядок рассадки родителей с детьми. В правилах уточнено, что считается соседними пассажирскими местами: это места в одном ряду, не разделенные проходом. Для многодетных семей предусмотрены отдельные нормы — родители и дети должны размещаться в одном ряду, разделенном проходом, либо на соседних рядах, расположенных непосредственно впереди или позади.Также расширен перечень оснований, по которым отказ от перевозки может считаться вынужденным. В их числе — случаи, когда пассажиру не предоставлено обслуживание по классу, указанному в билете, либо когда перевозчик или агент допустил ошибки при оформлении проездного документа.Ранее сообщалось, что в Севастополе студентам колледжей и вузов из многодетных семей компенсируют половину стоимости обучения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымским ветеранам СВО упростят оплату проезда на реабилитациюВ Крыму на поддержку многодетных семей направят более 4 млрдВдовам бойцов СВО дадут право поступать в вузы без экзаменов
Новости
минтранс россии, авиация, авиасообщение, авиабилеты , новости, дети
Скидки и новые правила: что изменится в авиаперевозках детей

Минтранс расширил льготы на детские билеты и уточнил правила рассадки в самолетах

11:48 22.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. С 1 марта 2026 года в России расширяются возможности применения 50-процентной скидки на авиабилеты для детей, а также уточняются правила размещения родителей с детьми до 12 лет в самолетах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс РФ.
Ранее скидка в 50% была закреплена для детей от двух до 12 лет при перелетах в сопровождении родителей. По данным Минтранса, в 2025 году российские авиакомпании перевезли по льготной программе почти четыре миллиона юных пассажиров, а с начала 2026 года — уже более 282 тысяч.
"Что изменится в авиационных правилах перевозки пассажиров с 1 марта… Приказом Минтранса России от 15.10.2025 № 341 утверждены изменения в правила перевозок пассажиров. Теперь скидка для детей также распространяется на перелеты в сопровождении других взрослых, если у них с ребенком одно бронирование", — говорится в сообщении.
Кроме того, конкретизирован порядок рассадки родителей с детьми. В правилах уточнено, что считается соседними пассажирскими местами: это места в одном ряду, не разделенные проходом. Для многодетных семей предусмотрены отдельные нормы — родители и дети должны размещаться в одном ряду, разделенном проходом, либо на соседних рядах, расположенных непосредственно впереди или позади.
Также расширен перечень оснований, по которым отказ от перевозки может считаться вынужденным. В их числе — случаи, когда пассажиру не предоставлено обслуживание по классу, указанному в билете, либо когда перевозчик или агент допустил ошибки при оформлении проездного документа.
Ранее сообщалось, что в Севастополе студентам колледжей и вузов из многодетных семей компенсируют половину стоимости обучения.
