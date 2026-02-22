Рейтинг@Mail.ru
Россияне на 8 марта выбирают загородные дома в Крыму
Россияне на 8 марта выбирают загородные дома в Крыму
Россияне на 8 марта выбирают загородные дома в Крыму - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Россияне на 8 марта выбирают загородные дома в Крыму
Число желающих отдохнуть в загородных домах в Крыму на праздничные выходные в честь 8 марта выросло на треть по сравнению с прошлым годом. При этом аренда... РИА Новости Крым, 22.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Число желающих отдохнуть в загородных домах в Крыму на праздничные выходные в честь 8 марта выросло на треть по сравнению с прошлым годом. При этом аренда такого жилья стала дешевле. Таковы данные технологической платформы "Авито Путешествия", которые появились в распоряжении РИА Новости Крым.По их данным, активнее всего россияне бронируют посуточное жилье в Ялте, Севастополе, Алуште, Симферополе и Керчи. При этом чаще всего жилье бронируют сами крымчане, а также гости из Краснодарского края и Москвы.Аналитики приводят также стоимость размещения по городам: в Ялте средняя цена за аренду квартиры составляет 4,9 тысяч рублей, загородного дома – 13,5 тысяч, в Севастополе – 3,9 и 13 тысяч соответственно, в Алуште – 5,1 и 11,2 тысяч, в Симферополе за размещение в квартире придется в среднем отдать 2,9 тысяч рублей, в доме – 12,8, а в Керчи – 2,7 и 10,4 тысяч.Что касается продолжительности поездок, то большинство путешественников бронирует жилье на одни сутки. В квартиры гости преимущественно планируют заселяться вдвоем, в загородные дома – компаниями из пяти человек. Значительная часть отдыхающих планирует проживать в домах с детьми.Симферополь и Алушта вошли в десятку туристических направлений для отдыха весной, где число бронирований увеличилось сильнее всего, такие данные ранее приводил российский сервис бронирования Твил.Ру.
крым
ялта
севастополь
алушта
симферополь
керчь
отдых в крыму, крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, общество, ялта, севастополь, алушта, симферополь, керчь, новости крыма
Россияне на 8 марта выбирают загородные дома в Крыму

Число желающих отдохнуть в загородных домах в Крыму на 8 марта выросло на треть

08:09 22.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТропа Голицина Новый Свет
Тропа Голицина Новый Свет - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Число желающих отдохнуть в загородных домах в Крыму на праздничные выходные в честь 8 марта выросло на треть по сравнению с прошлым годом. При этом аренда такого жилья стала дешевле. Таковы данные технологической платформы "Авито Путешествия", которые появились в распоряжении РИА Новости Крым.
"На праздничные выходные, приуроченные к 8 марта, в Крыму количество бронирований загородных домов выросло на 33% по сравнению с прошлым годом, тогда как спрос на квартиры немного снизился – на 10% год к году", – выяснили аналитики платформы.
По их данным, активнее всего россияне бронируют посуточное жилье в Ялте, Севастополе, Алуште, Симферополе и Керчи. При этом чаще всего жилье бронируют сами крымчане, а также гости из Краснодарского края и Москвы.
"Средняя стоимость аренды посуточной квартиры в регионе на мартовские праздники составляет 4,4 тысячи рублей в сутки, что на 29% ниже по сравнению с прошлым годом. Аренда загородного дома обойдется в среднем в 11 900 рублей в сутки – на 20% дешевле, чем в 2025 году", – сообщает сервис.
Аналитики приводят также стоимость размещения по городам: в Ялте средняя цена за аренду квартиры составляет 4,9 тысяч рублей, загородного дома – 13,5 тысяч, в Севастополе – 3,9 и 13 тысяч соответственно, в Алуште – 5,1 и 11,2 тысяч, в Симферополе за размещение в квартире придется в среднем отдать 2,9 тысяч рублей, в доме – 12,8, а в Керчи – 2,7 и 10,4 тысяч.
Что касается продолжительности поездок, то большинство путешественников бронирует жилье на одни сутки. В квартиры гости преимущественно планируют заселяться вдвоем, в загородные дома – компаниями из пяти человек. Значительная часть отдыхающих планирует проживать в домах с детьми.
Симферополь и Алушта вошли в десятку туристических направлений для отдыха весной, где число бронирований увеличилось сильнее всего, такие данные ранее приводил российский сервис бронирования Твил.Ру.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько заработали санатории Крыма на туристах в 2025 году
Более 1100 гостевых домов в Крыму внесены в федеральный реестр
Возврат предоплаты и заселение по правам: новые правила для отелей в РФ
 
