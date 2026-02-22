https://crimea.ria.ru/20260222/rossiyane-na-8-marta-vybirayut-zagorodnye-doma-v-krymu-1153334058.html

Россияне на 8 марта выбирают загородные дома в Крыму

Россияне на 8 марта выбирают загородные дома в Крыму - РИА Новости Крым, 22.02.2026

Россияне на 8 марта выбирают загородные дома в Крыму

Число желающих отдохнуть в загородных домах в Крыму на праздничные выходные в честь 8 марта выросло на треть по сравнению с прошлым годом. При этом аренда... РИА Новости Крым, 22.02.2026

2026-02-22T08:09

2026-02-22T08:09

2026-02-22T08:09

эксклюзивы риа новости крым

отдых в крыму

крым

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

общество

ялта

севастополь

алушта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1c/1119519500_0:66:1620:977_1920x0_80_0_0_91c447f06ebd9904c0871a428b9b5831.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Число желающих отдохнуть в загородных домах в Крыму на праздничные выходные в честь 8 марта выросло на треть по сравнению с прошлым годом. При этом аренда такого жилья стала дешевле. Таковы данные технологической платформы "Авито Путешествия", которые появились в распоряжении РИА Новости Крым.По их данным, активнее всего россияне бронируют посуточное жилье в Ялте, Севастополе, Алуште, Симферополе и Керчи. При этом чаще всего жилье бронируют сами крымчане, а также гости из Краснодарского края и Москвы.Аналитики приводят также стоимость размещения по городам: в Ялте средняя цена за аренду квартиры составляет 4,9 тысяч рублей, загородного дома – 13,5 тысяч, в Севастополе – 3,9 и 13 тысяч соответственно, в Алуште – 5,1 и 11,2 тысяч, в Симферополе за размещение в квартире придется в среднем отдать 2,9 тысяч рублей, в доме – 12,8, а в Керчи – 2,7 и 10,4 тысяч.Что касается продолжительности поездок, то большинство путешественников бронирует жилье на одни сутки. В квартиры гости преимущественно планируют заселяться вдвоем, в загородные дома – компаниями из пяти человек. Значительная часть отдыхающих планирует проживать в домах с детьми.Симферополь и Алушта вошли в десятку туристических направлений для отдыха весной, где число бронирований увеличилось сильнее всего, такие данные ранее приводил российский сервис бронирования Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько заработали санатории Крыма на туристах в 2025 годуБолее 1100 гостевых домов в Крыму внесены в федеральный реестрВозврат предоплаты и заселение по правам: новые правила для отелей в РФ

крым

ялта

севастополь

алушта

симферополь

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых в крыму, крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, общество, ялта, севастополь, алушта, симферополь, керчь, новости крыма