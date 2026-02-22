Россияне на 8 марта выбирают загородные дома в Крыму

https://crimea.ria.ru/20260222/rossiyane-na-8-marta-vybirayut-zagorodnye-doma-v-krymu-1153334058.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Число желающих отдохнуть в загородных домах в Крыму на праздничные выходные в честь 8 марта выросло на треть по сравнению с прошлым годом. При этом аренда такого жилья стала дешевле. Таковы данные технологической платформы "Авито Путешествия", которые появились в распоряжении РИА Новости Крым.По их данным, активнее всего россияне бронируют посуточное жилье в Ялте, Севастополе, Алуште, Симферополе и Керчи. При этом чаще всего жилье бронируют сами крымчане, а также гости из Краснодарского края и Москвы.Аналитики приводят также стоимость размещения по городам: в Ялте средняя цена за аренду квартиры составляет 4,9 тысяч рублей, загородного дома – 13,5 тысяч, в Севастополе – 3,9 и 13 тысяч соответственно, в Алуште – 5,1 и 11,2 тысяч, в Симферополе за размещение в квартире придется в среднем отдать 2,9 тысяч рублей, в доме – 12,8, а в Керчи – 2,7 и 10,4 тысяч.Что касается продолжительности поездок, то большинство путешественников бронирует жилье на одни сутки. В квартиры гости преимущественно планируют заселяться вдвоем, в загородные дома – компаниями из пяти человек. Значительная часть отдыхающих планирует проживать в домах с детьми.Симферополь и Алушта вошли в десятку туристических направлений для отдыха весной, где число бронирований увеличилось сильнее всего, такие данные ранее приводил российский сервис бронирования Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько заработали санатории Крыма на туристах в 2025 годуБолее 1100 гостевых домов в Крыму внесены в федеральный реестрВозврат предоплаты и заселение по правам: новые правила для отелей в РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым.
Число желающих отдохнуть в загородных домах в Крыму на праздничные выходные в честь 8 марта выросло на треть по сравнению с прошлым годом. При этом аренда такого жилья стала дешевле. Таковы данные технологической платформы "Авито Путешествия", которые появились в распоряжении РИА Новости Крым
.
"На праздничные выходные, приуроченные к 8 марта, в Крыму количество бронирований загородных домов выросло на 33% по сравнению с прошлым годом, тогда как спрос на квартиры немного снизился – на 10% год к году", – выяснили аналитики платформы.
По их данным, активнее всего россияне бронируют посуточное жилье в Ялте, Севастополе, Алуште, Симферополе и Керчи. При этом чаще всего жилье бронируют сами крымчане, а также гости из Краснодарского края и Москвы.
"Средняя стоимость аренды посуточной квартиры в регионе на мартовские праздники составляет 4,4 тысячи рублей в сутки, что на 29% ниже по сравнению с прошлым годом. Аренда загородного дома обойдется в среднем в 11 900 рублей в сутки – на 20% дешевле, чем в 2025 году", – сообщает сервис.
Аналитики приводят также стоимость размещения по городам: в Ялте средняя цена за аренду квартиры составляет 4,9 тысяч рублей, загородного дома – 13,5 тысяч, в Севастополе – 3,9 и 13 тысяч соответственно, в Алуште – 5,1 и 11,2 тысяч, в Симферополе за размещение в квартире придется в среднем отдать 2,9 тысяч рублей, в доме – 12,8, а в Керчи – 2,7 и 10,4 тысяч.
Что касается продолжительности поездок, то большинство путешественников бронирует жилье на одни сутки. В квартиры гости преимущественно планируют заселяться вдвоем, в загородные дома – компаниями из пяти человек. Значительная часть отдыхающих планирует проживать в домах с детьми.
Симферополь и Алушта вошли в десятку туристических направлений для отдыха весной, где число бронирований увеличилось
сильнее всего, такие данные ранее приводил российский сервис бронирования Твил.Ру.
