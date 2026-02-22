https://crimea.ria.ru/20260222/rossiyan-zhdet-rannyaya-ataka-kleschey-posle-snezhnoy-zimy---uchenyy-1153402352.html

Россиян ждет ранняя атака клещей после снежной зимы - ученый

Россиян ждет ранняя атака клещей после снежной зимы - ученый

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Снежная зима в России помогла многим насекомым, в том числе клещам, успешно выжить под землей, а значит атаковать людей и животных они начнут раньше и сильнее, рассказала РИА Новости врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина.По словам ученого, большая "подушка" из снега защищает клещей от вымерзания даже во время сильных морозов.Она отметила, что снег работает как термоизолирующее одеяло, защищая клещей от вымерзания. Это их общая особенность зимовки в лесной подстилке. Если весна будет ранней - то и пик активности клещей начнется раньше. И их будет больше."Ожидается сохранение части популяции клещей, которые перезимовали уже на всех стадиях развития. Клещи просыпаются при температуре от плюс 1 градуса до плюс 5. А активными они становятся при плюс 10. Если будет ранний прогрев, возможно, ранняя активизация клещей уже в апреле. Обычно у нас пик активности наблюдается в конце мая - июне. Здесь он может сместиться на начало - середину мая", - добавила Калинина.Собеседница агентства подчеркнула, что людям нужно быть внимательнее, как только начнет появляться зеленый покров. Использовать репелленты для себя и своих животных."Риск укусов и передачи клещевого боррелиоза (болезнь Лайма) может быть достаточно высоким уже в первой половину весны", - заключила Калинина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защитить детей от клещей – советы РоспотребнадзораЭто на сладкое: ученые определили любимую группу крови клещей"Зимние" клещи в Крыму: где они обитают и чем опасны

