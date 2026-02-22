Рейтинг@Mail.ru
Родителей и учеников будут наказывать за неуважение к учителям - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260222/roditeley-i-uchenikov-budut-nakazyvat-za-neuvazhenie-k-uchitelyam-1153247540.html
Родителей и учеников будут наказывать за неуважение к учителям
Родителей и учеников будут наказывать за неуважение к учителям - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Родителей и учеников будут наказывать за неуважение к учителям
В Крыму при школах будут работать комиссии, разбирающие конфликтные случаи между учителями, учениками и родителями. Комиссии создаются совместно с родительскими РИА Новости Крым, 22.02.2026
2026-02-22T20:10
2026-02-22T20:10
валентина лаврик
образование в крыму и севастополе
образование в россии
общество
семья
школа
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149112232_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c3a388144f3ac468748aad179f716dae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В Крыму при школах будут работать комиссии, разбирающие конфликтные случаи между учителями, учениками и родителями. Комиссии создаются совместно с родительскими комитетами и школьными профсоюзами."Наверное, и на вашей практике вы видели, как бывает неуважительно родители относятся к учителям, и дети тоже. И это позволялось. Мы, взрослые, делали вид, что это нас не касается. А теперь так делать нельзя. Теперь будут наказания для тех, кто будет обижать учителей. Поэтому созданы комиссии, и все проблемные вопросы будут разбираться на таких комиссиях", - сказала министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик в ходе пресс-конференции.По ее словам, рассматриваться будут как случаи неуважительного отношения ученика или родителя к педагогу. Так и обратные ситуации, когда педагог агрессивен по отношению к ребенку.Министр считает, что существование подобных комиссий – еще один признак возрождения престижа профессии учителя в России.Ранее психолог назвала причиной подростковой агрессии к сверстникам и учителям сумму факторов: проблемы в семье, а также перегруженность педагогов, которые совершают из-за этого профессиональные ошибки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Почему подростки нападают на одноклассников и учителей – мнениеУченик пришел с топором в школу в Ханты-Мансийском округеВ Крыму учитель настраивает класс против ученика - начата проверка
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149112232_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_a8a5cccc75a25dc2a3d3e2eeb9927c82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валентина лаврик, образование в крыму и севастополе, образование в россии, общество, семья, школа, крым, новости крыма
Родителей и учеников будут наказывать за неуважение к учителям

Поведение родителей и учителей будут рассматривать на специальных комиссиях при школах

20:10 22.02.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваПервое сентября
Первое сентября
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В Крыму при школах будут работать комиссии, разбирающие конфликтные случаи между учителями, учениками и родителями. Комиссии создаются совместно с родительскими комитетами и школьными профсоюзами.
"Наверное, и на вашей практике вы видели, как бывает неуважительно родители относятся к учителям, и дети тоже. И это позволялось. Мы, взрослые, делали вид, что это нас не касается. А теперь так делать нельзя. Теперь будут наказания для тех, кто будет обижать учителей. Поэтому созданы комиссии, и все проблемные вопросы будут разбираться на таких комиссиях", - сказала министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик в ходе пресс-конференции.
По ее словам, рассматриваться будут как случаи неуважительного отношения ученика или родителя к педагогу. Так и обратные ситуации, когда педагог агрессивен по отношению к ребенку.
Министр считает, что существование подобных комиссий – еще один признак возрождения престижа профессии учителя в России.
Ранее психолог назвала причиной подростковой агрессии к сверстникам и учителям сумму факторов: проблемы в семье, а также перегруженность педагогов, которые совершают из-за этого профессиональные ошибки.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Почему подростки нападают на одноклассников и учителей – мнение
Ученик пришел с топором в школу в Ханты-Мансийском округе
В Крыму учитель настраивает класс против ученика - начата проверка
 
Валентина ЛаврикОбразование в Крыму и СевастополеОбразование в РоссииОбществосемьяШколаКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:19360 дронов ВСУ сбиты над регионами России с начала суток
21:05Дома больше не готовим: почему меняются пищевые привычки в России
20:41Правила поведения для отдыхающих: зачем Крыму Кодекс туриста
20:10Родителей и учеников будут наказывать за неуважение к учителям
19:45"Не увидать родной земли": трагедия британцев в музыкальном металле
19:32На перемычке февраля и марта: погода в Крыму на неделю
19:09Над Москвой отбивают очередную атаку дронов ВСУ
18:33На Херсонщине два авто подорвались на минах: есть раненый и погибший
18:24Переговоры в Женеве и раненый ученик в Пермском крае: топ новостей недели
17:59В США ликвидировали мужчину за попытку проникнуть в резиденцию Трампа
17:38В Крыму подростки допекли жильцов МКД воплями и порчей имущества
17:10Третья волна атаки ВСУ на регионы России: сбит еще 71 дрон
16:42ПЦУ захватила еще один православный храм под Киевом
16:29Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на белгородский поселок
16:0713 секунд тишины: Кличко "завис" в ответ на вопрос о доверии Трампу
15:51В акватории Севастополя снова допоздна тренируется флот
15:14Дроны ВСУ атаковали Москву - аэропорты закрыты
14:56Новая атака ВСУ на Белгород: что известно
14:35ПВО сбила еще 73 украинских беспилотника за полдня над регионами России
14:13Дело о покушении на генерала Алексеева: стали известны заказчики убийства
Лента новостейМолния