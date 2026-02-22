https://crimea.ria.ru/20260222/roditeley-i-uchenikov-budut-nakazyvat-za-neuvazhenie-k-uchitelyam-1153247540.html

Родителей и учеников будут наказывать за неуважение к учителям

Родителей и учеников будут наказывать за неуважение к учителям - РИА Новости Крым, 22.02.2026

Родителей и учеников будут наказывать за неуважение к учителям

В Крыму при школах будут работать комиссии, разбирающие конфликтные случаи между учителями, учениками и родителями.

валентина лаврик

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В Крыму при школах будут работать комиссии, разбирающие конфликтные случаи между учителями, учениками и родителями. Комиссии создаются совместно с родительскими комитетами и школьными профсоюзами."Наверное, и на вашей практике вы видели, как бывает неуважительно родители относятся к учителям, и дети тоже. И это позволялось. Мы, взрослые, делали вид, что это нас не касается. А теперь так делать нельзя. Теперь будут наказания для тех, кто будет обижать учителей. Поэтому созданы комиссии, и все проблемные вопросы будут разбираться на таких комиссиях", - сказала министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик в ходе пресс-конференции.По ее словам, рассматриваться будут как случаи неуважительного отношения ученика или родителя к педагогу. Так и обратные ситуации, когда педагог агрессивен по отношению к ребенку.Министр считает, что существование подобных комиссий – еще один признак возрождения престижа профессии учителя в России.Ранее психолог назвала причиной подростковой агрессии к сверстникам и учителям сумму факторов: проблемы в семье, а также перегруженность педагогов, которые совершают из-за этого профессиональные ошибки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Почему подростки нападают на одноклассников и учителей – мнениеУченик пришел с топором в школу в Ханты-Мансийском округеВ Крыму учитель настраивает класс против ученика - начата проверка

