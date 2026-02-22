https://crimea.ria.ru/20260222/pvo-sbila-esche-73-ukrainskikh-bespilotnika-za-poldnya-nad-regionami-rossii-1153406549.html
ПВО сбила еще 73 украинских беспилотника за полдня над регионами России
ПВО сбила еще 73 украинских беспилотника за полдня над регионами России - РИА Новости Крым, 22.02.2026
ПВО сбила еще 73 украинских беспилотника за полдня над регионами России
Силы ПВО сбили 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 22.02.2026
2026-02-22T14:35
2026-02-22T14:35
2026-02-22T14:35
министерство обороны рф
новости
пво
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8bda314dc8d017dc71e2d7c368bcfe97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны России."В период с 8.00 мск до 14.00 мск в воскресенье, 22 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 52 БПЛА - над территорией Брянской области, 18 БПЛА - над территорией Белгородской области, два БПЛА - над территорией Калужской области и один БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении военного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260222/86-dronov-vsu-sbity-nad-krymom-i-drugmi-regionami-rossii-1153402543.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_f202c012ed9a6846724acc31fbac3c14.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости, пво, новости сво, всу (вооруженные силы украины)
ПВО сбила еще 73 украинских беспилотника за полдня над регионами России
ПВО сбила еще 73 украинских беспилотника за полдня над регионами России - Минобороны