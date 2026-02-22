Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила еще 73 украинских беспилотника за полдня над регионами России - РИА Новости Крым, 22.02.2026
ПВО сбила еще 73 украинских беспилотника за полдня над регионами России
ПВО сбила еще 73 украинских беспилотника за полдня над регионами России - РИА Новости Крым, 22.02.2026
ПВО сбила еще 73 украинских беспилотника за полдня над регионами России
Силы ПВО сбили 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 22.02.2026
2026-02-22T14:35
2026-02-22T14:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны России."В период с 8.00 мск до 14.00 мск в воскресенье, 22 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 52 БПЛА - над территорией Брянской области, 18 БПЛА - над территорией Белгородской области, два БПЛА - над территорией Калужской области и один БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении военного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПВО сбила еще 73 украинских беспилотника за полдня над регионами России

ПВО сбила еще 73 украинских беспилотника за полдня над регионами России - Минобороны

14:35 22.02.2026
 
Работа ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны России.
"В период с 8.00 мск до 14.00 мск в воскресенье, 22 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 52 БПЛА - над территорией Брянской области, 18 БПЛА - над территорией Белгородской области, два БПЛА - над территорией Калужской области и один БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении военного ведомства.
07:26
86 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другми регионами России
 
