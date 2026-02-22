https://crimea.ria.ru/20260222/pvo-sbila-esche-73-ukrainskikh-bespilotnika-za-poldnya-nad-regionami-rossii-1153406549.html

ПВО сбила еще 73 украинских беспилотника за полдня над регионами России

ПВО сбила еще 73 украинских беспилотника за полдня над регионами России - РИА Новости Крым, 22.02.2026

ПВО сбила еще 73 украинских беспилотника за полдня над регионами России

Силы ПВО сбили 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 22.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны России."В период с 8.00 мск до 14.00 мск в воскресенье, 22 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 52 БПЛА - над территорией Брянской области, 18 БПЛА - над территорией Белгородской области, два БПЛА - над территорией Калужской области и один БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении военного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

