ПЦУ захватила еще один православный храм под Киевом - РИА Новости Крым, 22.02.2026
ПЦУ захватила еще один православный храм под Киевом
ПЦУ захватила еще один православный храм под Киевом - РИА Новости Крым, 22.02.2026
ПЦУ захватила еще один православный храм под Киевом
Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Счастливое под РИА Новости Крым, 22.02.2026
2026-02-22T16:42
2026-02-22T16:42
союз православных журналистов украины (спж)
украинская православная церковь (упц)
захват храмов упц на украине
церковный раскол на украине
православие
религия
происшествия
украина
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Счастливое под Киевом, сообщили в воскресенье в союзе православных журналистов."В селе Счастливое под Киевом активисты ПЦУ захватили храм УПЦ. 20 февраля сторонники ПЦУ взломали и заменили замки на дверях храма… 21 февраля, когда стало известно о захвате, к храму прибыл настоятель и верующие. По их словам, на месте находилось много сотрудников полиции, лиц в военной форме и молодежи из других сел. Некоторым прихожанам, пытавшимся вести видеосъемку, активисты угрожали расправой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза православных журналистов.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Прыгать веселее, чем молиться": куда украинцев ведет запрет УПЦ"Закон" против веры – есть ли шансы на честный суд по УПЦ"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала
союз православных журналистов украины (спж), украинская православная церковь (упц), захват храмов упц на украине, церковный раскол на украине, православие, религия, происшествия, украина, новости
ПЦУ захватила еще один православный храм под Киевом

Под Киевом сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм канонической УПЦ

16:42 22.02.2026
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКрест. Архивное фото
Крест. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Счастливое под Киевом, сообщили в воскресенье в союзе православных журналистов.
"В селе Счастливое под Киевом активисты ПЦУ захватили храм УПЦ. 20 февраля сторонники ПЦУ взломали и заменили замки на дверях храма… 21 февраля, когда стало известно о захвате, к храму прибыл настоятель и верующие. По их словам, на месте находилось много сотрудников полиции, лиц в военной форме и молодежи из других сел. Некоторым прихожанам, пытавшимся вести видеосъемку, активисты угрожали расправой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза православных журналистов.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.
Союз православных журналистов Украины (СПЖ)Украинская православная церковь (УПЦ)Захват храмов УПЦ на УкраинеЦерковный раскол на УкраинеПравославиеРелигияПроисшествияУкраинаНовости
 
