Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Счастливое под РИА Новости Крым, 22.02.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111815/84/1118158429_0:183:2989:1864_1920x0_80_0_0_15c82f021f4358ef25d9455d7672536d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Счастливое под Киевом, сообщили в воскресенье в союзе православных журналистов."В селе Счастливое под Киевом активисты ПЦУ захватили храм УПЦ. 20 февраля сторонники ПЦУ взломали и заменили замки на дверях храма… 21 февраля, когда стало известно о захвате, к храму прибыл настоятель и верующие. По их словам, на месте находилось много сотрудников полиции, лиц в военной форме и молодежи из других сел. Некоторым прихожанам, пытавшимся вести видеосъемку, активисты угрожали расправой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза православных журналистов.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.

