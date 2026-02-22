https://crimea.ria.ru/20260222/pravila-povedeniya-dlya-vezzhayuschikh-zachem-krymu-kodeks-turista-1153288183.html

Правила поведения для отдыхающих: зачем Крыму Кодекс туриста

Правила поведения для отдыхающих: зачем Крыму Кодекс туриста - РИА Новости Крым, 22.02.2026

Правила поведения для отдыхающих: зачем Крыму Кодекс туриста

Министерство курортов и туризма Республики Крым анонсировало подготовку Кодекса туриста. О важности новшества в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала Глава... РИА Новости Крым, 22.02.2026

2026-02-22T20:41

2026-02-22T20:41

2026-02-22T21:24

радио "спутник в крыму"

светлана возная

туризм

новости крыма

туризм в крыму

внутренний туризм

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/01/1123719915_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3835da5bfd9df15f91101e31c6848c51.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Министерство курортов и туризма Республики Крым анонсировало подготовку Кодекса туриста. О важности новшества в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала Глава ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.В виде примера специалист привела ситуацию, иллюстрирующую культуру поведения туристов на пляжах Крыма."Я считаю, что правила должны быть не только для отельеров, но и для гостей. Начиная от элементарного поведения на пляже. У нас же все пляжи открыты, если это не детский пляж или пляж санатория, который имеет медицинскую лицензию… Помимо гостей, которые отдыхают в 4-5 звездочных отелях, есть гости, которые приходят на пляж со своей традиционной едой… Хотелось бы, чтобы в таких местах люди поддерживали и чистоту, и уровень культуры", - пояснила она.Гостья эфира выразила мнение, что об этом не лишне напомнить гостям полуострова.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий на форуме "АгроЭкспоКрым" сообщил, что в республике хотят создать Кодекс крымского туриста, который станет своеобразным сводом правил и рекомендаций для гостей, приезжающих сюда на отдых. По словам министра, документ позволит гостям республики быстро ознакомиться с тем, что можно или не нужно делать, чтобы уважать местные традиции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Кодекс туриста для гостей Крыма создадут в республикеВ Крыму меняют подход к содержанию пляжных территорийОтдых в Крыму: что говорят туристы о местном сервисе

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана возная, туризм, новости крыма, туризм в крыму, внутренний туризм, крым