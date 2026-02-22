https://crimea.ria.ru/20260222/pravila-povedeniya-dlya-vezzhayuschikh-zachem-krymu-kodeks-turista-1153288183.html
Правила поведения для отдыхающих: зачем Крыму Кодекс туриста
Правила поведения для отдыхающих: зачем Крыму Кодекс туриста - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Правила поведения для отдыхающих: зачем Крыму Кодекс туриста
Министерство курортов и туризма Республики Крым анонсировало подготовку Кодекса туриста. О важности новшества в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала Глава... РИА Новости Крым, 22.02.2026
2026-02-22T20:41
2026-02-22T20:41
2026-02-22T21:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Министерство курортов и туризма Республики Крым анонсировало подготовку Кодекса туриста. О важности новшества в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала Глава ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.В виде примера специалист привела ситуацию, иллюстрирующую культуру поведения туристов на пляжах Крыма."Я считаю, что правила должны быть не только для отельеров, но и для гостей. Начиная от элементарного поведения на пляже. У нас же все пляжи открыты, если это не детский пляж или пляж санатория, который имеет медицинскую лицензию… Помимо гостей, которые отдыхают в 4-5 звездочных отелях, есть гости, которые приходят на пляж со своей традиционной едой… Хотелось бы, чтобы в таких местах люди поддерживали и чистоту, и уровень культуры", - пояснила она.Гостья эфира выразила мнение, что об этом не лишне напомнить гостям полуострова.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий на форуме "АгроЭкспоКрым" сообщил, что в республике хотят создать Кодекс крымского туриста, который станет своеобразным сводом правил и рекомендаций для гостей, приезжающих сюда на отдых. По словам министра, документ позволит гостям республики быстро ознакомиться с тем, что можно или не нужно делать, чтобы уважать местные традиции.
20:41 22.02.2026 (обновлено: 21:24 22.02.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым.
Министерство курортов и туризма Республики Крым анонсировало подготовку Кодекса туриста. О важности новшества в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала Глава ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.
"Я считаю, что этот кодекс нужен. Мы об этом неоднократно говорили, и однозначно присоединимся к этой работе в рамках деятельности ассоциации", - сказала она.
В виде примера специалист привела ситуацию, иллюстрирующую культуру поведения туристов на пляжах Крыма.
"Я считаю, что правила должны быть не только для отельеров, но и для гостей. Начиная от элементарного поведения на пляже. У нас же все пляжи открыты, если это не детский пляж или пляж санатория, который имеет медицинскую лицензию… Помимо гостей, которые отдыхают в 4-5 звездочных отелях, есть гости, которые приходят на пляж со своей традиционной едой… Хотелось бы, чтобы в таких местах люди поддерживали и чистоту, и уровень культуры", - пояснила она.
Гостья эфира выразила мнение, что об этом не лишне напомнить гостям полуострова.
"Тем более, если они будут где-то написаны, либо QR-код какой-то со ссылкой на эти правила… Возможно их будет предоставлять служба спасателей, либо управляющая компания, которая отвечает за пляж. Было бы правильно, чтобы был доступ к этим правилам, где будет допустим, прописано, отсутствие еды и так далее", - подчеркнула Светлана Возная.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий на форуме "АгроЭкспоКрым" сообщил, что в республике хотят создать Кодекс крымского туриста, который станет своеобразным сводом правил и рекомендаций для гостей, приезжающих сюда на отдых. По словам министра, документ позволит гостям республики быстро ознакомиться с тем, что можно или не нужно делать, чтобы уважать местные традиции.
