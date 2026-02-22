Рейтинг@Mail.ru
Правила поведения для отдыхающих: зачем Крыму Кодекс туриста
Правила поведения для отдыхающих: зачем Крыму Кодекс туриста
22.02.2026
Правила поведения для отдыхающих: зачем Крыму Кодекс туриста
Министерство курортов и туризма Республики Крым анонсировало подготовку Кодекса туриста. О важности новшества в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала Глава ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Министерство курортов и туризма Республики Крым анонсировало подготовку Кодекса туриста. О важности новшества в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала Глава ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.В виде примера специалист привела ситуацию, иллюстрирующую культуру поведения туристов на пляжах Крыма."Я считаю, что правила должны быть не только для отельеров, но и для гостей. Начиная от элементарного поведения на пляже. У нас же все пляжи открыты, если это не детский пляж или пляж санатория, который имеет медицинскую лицензию… Помимо гостей, которые отдыхают в 4-5 звездочных отелях, есть гости, которые приходят на пляж со своей традиционной едой… Хотелось бы, чтобы в таких местах люди поддерживали и чистоту, и уровень культуры", - пояснила она.Гостья эфира выразила мнение, что об этом не лишне напомнить гостям полуострова.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий на форуме "АгроЭкспоКрым" сообщил, что в республике хотят создать Кодекс крымского туриста, который станет своеобразным сводом правил и рекомендаций для гостей, приезжающих сюда на отдых. По словам министра, документ позволит гостям республики быстро ознакомиться с тем, что можно или не нужно делать, чтобы уважать местные традиции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Кодекс туриста для гостей Крыма создадут в республикеВ Крыму меняют подход к содержанию пляжных территорийОтдых в Крыму: что говорят туристы о местном сервисе
Правила поведения для отдыхающих: зачем Крыму Кодекс туриста

Свод правил и рекомендаций в Кодексе туриста расскажет гостям о правилах поведения в Крыму

20:41 22.02.2026 (обновлено: 21:24 22.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Приезжающие пассажиры на железнодорожном вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Министерство курортов и туризма Республики Крым анонсировало подготовку Кодекса туриста. О важности новшества в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала Глава ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.
"Я считаю, что этот кодекс нужен. Мы об этом неоднократно говорили, и однозначно присоединимся к этой работе в рамках деятельности ассоциации", - сказала она.
В виде примера специалист привела ситуацию, иллюстрирующую культуру поведения туристов на пляжах Крыма.
"Я считаю, что правила должны быть не только для отельеров, но и для гостей. Начиная от элементарного поведения на пляже. У нас же все пляжи открыты, если это не детский пляж или пляж санатория, который имеет медицинскую лицензию… Помимо гостей, которые отдыхают в 4-5 звездочных отелях, есть гости, которые приходят на пляж со своей традиционной едой… Хотелось бы, чтобы в таких местах люди поддерживали и чистоту, и уровень культуры", - пояснила она.
Гостья эфира выразила мнение, что об этом не лишне напомнить гостям полуострова.

"Тем более, если они будут где-то написаны, либо QR-код какой-то со ссылкой на эти правила… Возможно их будет предоставлять служба спасателей, либо управляющая компания, которая отвечает за пляж. Было бы правильно, чтобы был доступ к этим правилам, где будет допустим, прописано, отсутствие еды и так далее", - подчеркнула Светлана Возная.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий на форуме "АгроЭкспоКрым" сообщил, что в республике хотят создать Кодекс крымского туриста, который станет своеобразным сводом правил и рекомендаций для гостей, приезжающих сюда на отдых. По словам министра, документ позволит гостям республики быстро ознакомиться с тем, что можно или не нужно делать, чтобы уважать местные традиции.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кодекс туриста для гостей Крыма создадут в республике
В Крыму меняют подход к содержанию пляжных территорий
Отдых в Крыму: что говорят туристы о местном сервисе
 
Радио "Спутник в Крыму", Светлана Возная
 
