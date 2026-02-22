https://crimea.ria.ru/20260222/peskov-rossiya-otvetit-na-yadernye-ugrozy-pri-razmeschenii-oruzhiya-v-estonii-1153405693.html

Песков: Россия ответит на ядерные угрозы при размещении оружия в Эстонии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при появлении на территории Эстонии ядерных вооружений, ориентированных против России, Москва может... РИА Новости Крым, 22.02.2026

2026-02-22T13:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при появлении на территории Эстонии ядерных вооружений, ориентированных против России, Москва может отреагировать аналогичными мерами, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью журналиста Павла Зарубина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Эстонии завели уголовное дело за провоз матрешек из РоссииПольша достроит "стену дронов" на восточной границе за 2 млрд"Слабоумие и отвага": Захарова оценила заявления НАТО по Калининграду

