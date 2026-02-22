https://crimea.ria.ru/20260222/peskov-rossiya-otvetit-na-yadernye-ugrozy-pri-razmeschenii-oruzhiya-v-estonii-1153405693.html
Песков: Россия ответит на ядерные угрозы при размещении оружия в Эстонии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при появлении на территории Эстонии ядерных вооружений, ориентированных против России, Москва может... РИА Новости Крым, 22.02.2026
2026-02-22T13:03
2026-02-22T13:03
2026-02-22T13:03
дмитрий песков
павел зарубин
эстония
ядерное оружие
новости
политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при появлении на территории Эстонии ядерных вооружений, ориентированных против России, Москва может отреагировать аналогичными мерами, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью журналиста Павла Зарубина.
эстония
Новости
дмитрий песков, павел зарубин, эстония, ядерное оружие, новости, политика
Песков предупредил о зеркальном ответе при размещении ядерного оружия у границ России