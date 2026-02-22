Рейтинг@Mail.ru
Песков: Россия ответит на ядерные угрозы при размещении оружия в Эстонии - РИА Новости Крым, 22.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260222/peskov-rossiya-otvetit-na-yadernye-ugrozy-pri-razmeschenii-oruzhiya-v-estonii-1153405693.html
Песков: Россия ответит на ядерные угрозы при размещении оружия в Эстонии
Песков: Россия ответит на ядерные угрозы при размещении оружия в Эстонии - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Песков: Россия ответит на ядерные угрозы при размещении оружия в Эстонии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при появлении на территории Эстонии ядерных вооружений, ориентированных против России, Москва может... РИА Новости Крым, 22.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при появлении на территории Эстонии ядерных вооружений, ориентированных против России, Москва может отреагировать аналогичными мерами, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью журналиста Павла Зарубина.
Новости
Песков: Россия ответит на ядерные угрозы при размещении оружия в Эстонии

Песков предупредил о зеркальном ответе при размещении ядерного оружия у границ России

13:03 22.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при появлении на территории Эстонии ядерных вооружений, ориентированных против России, Москва может отреагировать аналогичными мерами, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью журналиста Павла Зарубина.
"Если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие. И Эстония должна четко это понимать", — сказал Песков.
