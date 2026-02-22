https://crimea.ria.ru/20260222/peregovory-v-zheneve-i-ranenyy-uchenik-v-permskom-krae-top-novostey-nedeli-1153373263.html

Переговоры в Женеве и раненый ученик в Пермском крае: топ новостей недели

Переговоры в Женеве и раненый ученик в Пермском крае: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 22.02.2026

Переговоры в Женеве и раненый ученик в Пермском крае: топ новостей недели

Переговоры по украинскому урегулированию в Женеве. Попытки Европы занять место в переговорном процесс с РФ и угроза для главы киевского режима Владимира... РИА Новости Крым, 22.02.2026

2026-02-22T18:24

2026-02-22T18:24

2026-02-22T18:24

топ новостей недели

новости

общество

россия

в мире

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/13/1153336091_0:56:3444:1993_1920x0_80_0_0_39a867f08352acf9c9932821d250c98a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Переговоры по украинскому урегулированию в Женеве. Попытки Европы занять место в переговорном процесс с РФ и угроза для главы киевского режима Владимира Зеленского. Атаки ВСУ на Севастополь и пострадавшие горожане. ЧП с нападением на школьника в одной из школ Пермского края. Решение Минцифры России о замедлении работы мессенджера Telegram.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Переговоры в ЖеневеПереговоры по украинскому урегулированию прошли в Женеве 17-18 февраля. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня встречи сообщил, что США модерировали третьи трехсторонние переговоры между Украиной и Россией. Обе стороны договорились проинформировать руководство их стран и продолжать работать с целью заключения сделки.По итогам второго дня глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал переговоры тяжелыми, но деловыми.По словам главы киевского режима Владимира Зеленского, стороны переговоров в Женеве обсудили чувствительные политические вопросы, включая Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию. При этом 19 февраля в интервью с британским ведущим Пирсом Морганом Зеленский заявил, что не уверен в возможности решить территориальные вопросы на уровне переговорных групп и что этот вопрос требует решения на более высоком уровне.По мнению политолога Дмитрия Журавлева, окно возможностей для Украины в переговорах закрывается все быстрее, поскольку ситуацию определяет продвижение ВС РФ на фронтах. Однако глава киевского режима Владимир Зеленский не ищет мира для Украины и будет продолжать затягивать процессы в надежде на чудо, которого не случится.ЕС в переговорном процессеЕвропа ищет свое место за столом переговоров с Россией по Украине, для чего рассматривает возможности нейтрализовать главу киевского режима Владимира Зеленского как политика, чтобы обезопасить себя. Такое мнение на этой неделе выразил политолог, член Общественной палаты Крыма Заур Смирнов. В этой связи Зеленский сегодня при решении всех вопросов в рамках переговорного процесса не случайно ставит во главу угла собственную безопасность, отметил эксперт.Атаки ВСУ на СевастопольНа этой неделе ВСУ несколько раз совершали массированные атаки на регионы РФ, в том числе на Крым и Севастополь. 17 февраля в городе-герои сбили 24 беспилотника, пострадала гражданская инфраструктура, девятилетний ребенок получил осколочные ранения. Поздно вечером в пятницу в Севастополе военным снова пришлось отражать удары киевского режима. В результате атаки погиб 30-ти летний мужчина, ранена 90-летняя женщина.Семиклассник с ножом в АлександровскеВ четверг в средней общеобразовательной школе города Александровска Пермского края семиклассник ранил ножом сверстника. В тяжелом состоянии пострадавшего ребенка эвакуировали сначала в Березники, где прооперировали, а затем санавиацией – в Пермь. В связи с до 24 февраля во всех школах Александровска приостановили занятия. Уголовное дело открыто по статьям о покушении на убийство, халатности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Замедление работы TelegramРоскомнадзором принято решение о замедлении Telegram из-за нарушения российского законодательства, заявил 18 февраля глава Минцифры РФ Максут Шадаев. По его словам, мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов от РФ на удаление материалов с запрещенной информацией, есть много фактов о доступе к перепискам в мессенджере иностранных спецслужб, которые используют эти данные против российской армии. Также Шадаев сообщил, что Минцифры России не находится в контакте с мессенджером Telegram. После блокировки голосовых вызовов в Telegram мошеннические звонки в РФ пошли на спад. В ситуации с Telegram в России "никто не рубит с плеча", все понимают значимость сервиса, подчеркнул глава Минцифры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260221/ne-istoriya-a-istorii-kak-v-krymu-rabotayut-ekskursovody-1153285485.html

https://crimea.ria.ru/20260222/produmannoe-sumasshestvie-zhurnalist-melnik-o-sobytiyakh-na-maydane-1135131344.html

https://crimea.ria.ru/20260221/spasateli-podnyali-so-dna-baykala-tela-vsekh-pogibshikh-v-uaze-1153391933.html

https://crimea.ria.ru/20260222/13-sekund-tishiny-klichko-dolgo-dumal-o-doverii-trampu-1153407578.html

россия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топ новостей недели, новости, общество, россия, в мире, крым