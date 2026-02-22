https://crimea.ria.ru/20260222/orban-ukraine-ne-vygoden-mir-iz-za-prekrascheniya-finansirovaniya-ot-es-1153404068.html

Орбан: Украине не выгоден мир из-за прекращения финансирования от ЕС

Будапешт не намерен поддерживать дальнейшее финансирование Киева и выступает за скорейшее урегулирование конфликта. Об этом в соцсети Х заявил Премьер-министр...

2026-02-22T11:02

2026-02-22T11:02

2026-02-22T11:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Будапешт не намерен поддерживать дальнейшее финансирование Киева и выступает за скорейшее урегулирование конфликта. Об этом в соцсети Х заявил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Заявление прозвучало на фоне блокировки Венгрией решения Евросоюза о выделении Украине кредита на 90 миллиардов евро. Ранее министр иностранных дел республики Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не поддержит инициативу, пока Киев препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу "Дружба".Позже Орбан сообщил, что Венгрия, по примеру Братиславы, задумывается о поставках электричества на Украину.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times, венгерское вето может затронуть и еще не одобренный кредит Украине со стороны международного валютного фонда на сумму более 8 миллиардов долларов.Газета отмечает, что предоставление финансирования МВФ зависит от закрытия ожидаемого дефицита бюджета Украины, который предполагалось компенсировать к апрелю за счет средств ЕС. В случае отсутствия поддержки со стороны Евросоюза и фонда экономика страны может столкнуться с серьезными трудностями, заявил изданию экономист киевского Центра экономической стратегии Максим Самойлюк.Решение о совместном займе стран ЕС на 90 миллиардов евро для покрытия финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах было принято на саммите объединения в декабре 2025 года. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется направить на военную помощь с приоритетом закупок вооружений у европейских производителей.Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в механизме обеспечения кредита. Ранее Орбан заявлял, что обязательства по займу лягут на будущие поколения европейцев, поскольку, по его мнению, Украина не сможет вернуть полученные средства.26 ноября 2025 года МВФ сообщил о достижении предварительного соглашения на уровне экспертов о новой программе расширенного финансирования для Украины объемом около 8,2 миллиарда долларов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конец с обнулением: что означают оскорбления Зеленского в адрес ОрбанаЕвропейские страны НАТО выделят Украине 35 миллиардов долларовКиев согласился повысить налоги ради получения новых кредитов МВФ

