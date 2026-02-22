Рейтинг@Mail.ru
Орбан: Украине не выгоден мир из-за прекращения финансирования от ЕС - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Орбан: Украине не выгоден мир из-за прекращения финансирования от ЕС
Орбан: Украине не выгоден мир из-за прекращения финансирования от ЕС - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Орбан: Украине не выгоден мир из-за прекращения финансирования от ЕС
Будапешт не намерен поддерживать дальнейшее финансирование Киева и выступает за скорейшее урегулирование конфликта. Об этом в соцсети Х заявил Премьер-министр... РИА Новости Крым, 22.02.2026
2026-02-22T11:02
2026-02-22T11:03
венгрия
виктор орбан
европейский союз (ес)
финансирование
новости сво
политика
украина
коллективный запад
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Будапешт не намерен поддерживать дальнейшее финансирование Киева и выступает за скорейшее урегулирование конфликта. Об этом в соцсети Х заявил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Заявление прозвучало на фоне блокировки Венгрией решения Евросоюза о выделении Украине кредита на 90 миллиардов евро. Ранее министр иностранных дел республики Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не поддержит инициативу, пока Киев препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу "Дружба".Позже Орбан сообщил, что Венгрия, по примеру Братиславы, задумывается о поставках электричества на Украину.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times, венгерское вето может затронуть и еще не одобренный кредит Украине со стороны международного валютного фонда на сумму более 8 миллиардов долларов.Газета отмечает, что предоставление финансирования МВФ зависит от закрытия ожидаемого дефицита бюджета Украины, который предполагалось компенсировать к апрелю за счет средств ЕС. В случае отсутствия поддержки со стороны Евросоюза и фонда экономика страны может столкнуться с серьезными трудностями, заявил изданию экономист киевского Центра экономической стратегии Максим Самойлюк.Решение о совместном займе стран ЕС на 90 миллиардов евро для покрытия финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах было принято на саммите объединения в декабре 2025 года. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется направить на военную помощь с приоритетом закупок вооружений у европейских производителей.Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в механизме обеспечения кредита. Ранее Орбан заявлял, что обязательства по займу лягут на будущие поколения европейцев, поскольку, по его мнению, Украина не сможет вернуть полученные средства.26 ноября 2025 года МВФ сообщил о достижении предварительного соглашения на уровне экспертов о новой программе расширенного финансирования для Украины объемом около 8,2 миллиарда долларов.
венгрия
украина
венгрия, виктор орбан, европейский союз (ес), финансирование, новости сво, политика, украина, коллективный запад
Орбан: Украине не выгоден мир из-за прекращения финансирования от ЕС

Украина не допустит прекращения войны из-за прекращения финансирования от ЕС — Орбан

11:02 22.02.2026 (обновлено: 11:03 22.02.2026)
 
© GEORG HOCHMUTHПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото GEORG HOCHMUTH/APA/AFP
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото GEORG HOCHMUTH/APA/AFP
© GEORG HOCHMUTH
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Будапешт не намерен поддерживать дальнейшее финансирование Киева и выступает за скорейшее урегулирование конфликта. Об этом в соцсети Х заявил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Если война закончится, финансирование прекратится. План Украины: не допустить прекращения войны. К счастью, здравый смысл по-прежнему преобладает в Венгрии, Чехии и Словакии. Мы не будем рисковать будущим наших семей, отправляя миллиарды евро на финансирование чужой войны. Время для мира настало", — написал он.

Заявление прозвучало на фоне блокировки Венгрией решения Евросоюза о выделении Украине кредита на 90 миллиардов евро. Ранее министр иностранных дел республики Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не поддержит инициативу, пока Киев препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Позже Орбан сообщил, что Венгрия, по примеру Братиславы, задумывается о поставках электричества на Украину.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times, венгерское вето может затронуть и еще не одобренный кредит Украине со стороны международного валютного фонда на сумму более 8 миллиардов долларов.
"Новый кредит на 8,1 миллиарда долларов, который МВФ должен был одобрить на следующей неделе, также может быть затронут вето, (наложенным - ред.) Венгрией", — пишет издание.
Газета отмечает, что предоставление финансирования МВФ зависит от закрытия ожидаемого дефицита бюджета Украины, который предполагалось компенсировать к апрелю за счет средств ЕС. В случае отсутствия поддержки со стороны Евросоюза и фонда экономика страны может столкнуться с серьезными трудностями, заявил изданию экономист киевского Центра экономической стратегии Максим Самойлюк.
Решение о совместном займе стран ЕС на 90 миллиардов евро для покрытия финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах было принято на саммите объединения в декабре 2025 года. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется направить на военную помощь с приоритетом закупок вооружений у европейских производителей.
Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в механизме обеспечения кредита. Ранее Орбан заявлял, что обязательства по займу лягут на будущие поколения европейцев, поскольку, по его мнению, Украина не сможет вернуть полученные средства.
26 ноября 2025 года МВФ сообщил о достижении предварительного соглашения на уровне экспертов о новой программе расширенного финансирования для Украины объемом около 8,2 миллиарда долларов.
ВенгрияВиктор ОрбанЕвропейский Союз (ЕС)ФинансированиеНовости СВОПолитикаУкраинаКоллективный Запад
 
Лента новостейМолния