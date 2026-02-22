https://crimea.ria.ru/20260222/obschestvoznanie-uberut-iz-programmy-vosmykh-klassov-1153404827.html
Обществознание уберут из программы восьмых классов
22.02.2026
Обществознание уберут из программы восьмых классов
Обществознание с 1 сентября 2026 года перестанет преподаваться в восьмых классах, однако предмет сохранится в программе 9-11-х классов, сообщил в интервью РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Обществознание с 1 сентября 2026 года перестанет преподаваться в восьмых классах, однако предмет сохранится в программе 9-11-х классов, сообщил в интервью РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов.И добавил, что подготовка новых единых учебников по обществознанию для 9-11-х классов завершена.Ранее сообщалось, что в Минпросвещения РФ одобрили федеральный проект нового образовательного стандарта для старшеклассников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России изменят термин "среднее профессиональное образование"Путин поручилазработать пособия по русскому языку для новых регионовВ вузах России по примеру Крыма создадут факультеты русского языка
Обществознание уберут из программы восьмых классов
В России с нового учебного года исключат обществознание из программы восьмых классов