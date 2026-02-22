Рейтинг@Mail.ru
Обществознание уберут из программы восьмых классов - РИА Новости Крым, 22.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260222/obschestvoznanie-uberut-iz-programmy-vosmykh-klassov-1153404827.html
Обществознание уберут из программы восьмых классов
Обществознание уберут из программы восьмых классов - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Обществознание уберут из программы восьмых классов
Обществознание с 1 сентября 2026 года перестанет преподаваться в восьмых классах, однако предмет сохранится в программе 9-11-х классов, сообщил в интервью РИА... РИА Новости Крым, 22.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Обществознание с 1 сентября 2026 года перестанет преподаваться в восьмых классах, однако предмет сохранится в программе 9-11-х классов, сообщил в интервью РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов.И добавил, что подготовка новых единых учебников по обществознанию для 9-11-х классов завершена.Ранее сообщалось, что в Минпросвещения РФ одобрили федеральный проект нового образовательного стандарта для старшеклассников.
новости, образование в крыму и севастополе, образование в россии, школа, минпросвещения рф, сергей кравцов
Обществознание уберут из программы восьмых классов

В России с нового учебного года исключат обществознание из программы восьмых классов

11:59 22.02.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТренировочный ЕГЭ по английскому языку
Тренировочный ЕГЭ по английскому языку - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Обществознание с 1 сентября 2026 года перестанет преподаваться в восьмых классах, однако предмет сохранится в программе 9-11-х классов, сообщил в интервью РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Переход на новые программы по обществознанию происходит постепенно в течение двух лет. С 1 сентября 2025 года обществознание оставалось для учеников 8-11-х классов, с 1 сентября 2026 года этот предмет будет преподаваться в 9-11-х классах", — сказал он.

И добавил, что подготовка новых единых учебников по обществознанию для 9-11-х классов завершена.
Ранее сообщалось, что в Минпросвещения РФ одобрили федеральный проект нового образовательного стандарта для старшеклассников.
НовостиОбразование в Крыму и СевастополеОбразование в РоссииШколаМинпросвещения РФСергей Кравцов
 
