Новый раунд переговоров и ядерная угроза Эстонии: главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал новый раунд переговоров. Венгрия блокирует антироссийские санкции ЕС на фоне конфликта по транзиту нефти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил о зеркальном ответе при размещении ядерного оружия у границ России. ВСУ снова атаковали Белгород и область. Дроны ВСУ также атаковали Москву - аэропорты закрыты. В деле о покушении на генерала Алексеева нашли заказчиков и британский след. Обществознание уберут из программы восьмых классов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новый раунд переговоров по УкраинеСпецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что в течение трех недель могут состояться переговоры, которые откроют возможность для трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского."Мы с Джаредом (зять президента США Джаред Кушнер - ред.) надеемся представить некоторые предложения двум сторонам, которые сведут их вместе в следующие три недели и, может быть, даже приведут к саммиту между Зеленским и президентом Путиным, может быть, в какой-то момент - к трехстороннему с президентом (США - ред.), увидим", — заявил Уиткофф в интервью Ларе Трамп на Fox News.Венгрия блокирует антироссийские санкции ЕСВенгрия выступит против утверждения 20 пакета санкций против России, если Киев не восстановит транзит нефти по трубопроводу "Дружба", сообщает РИА Новости со ссылкой на венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто."На завтрашнем заседании совета глав МИД ЕС намерен принять 20-й пакет санкций. Венгрия заблокирует его. До тех пор пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба", мы не позволим принимать решения, важные для Киева", — написал глава МИД в соцсети Х.Россия ответит на ядерные угрозы ЭстонииПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при появлении на территории Эстонии ядерных вооружений, ориентированных против России, Москва может отреагировать аналогичными мерами, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью журналиста Павла Зарубина."Если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие. И Эстония должна четко это понимать", — сказал Песков.Новая атака ВСУ на БелгородБелгород подвергся очередной атаке украинских БПЛА. В результате повреждено коммерческое здание, сообщает мэр города Валентин Демидов.По его словам, взрывом повреждены фасад и остекление здания. Кроме того, осколками задело автомобиль, припаркованный поблизости. По предварительным данным, пострадавших нет.Позже губернатор Белогородской области Вячеслав Гладков сообщил, что погиб мужчина в результате удара FPV-дрона по машине.Дроны ВСУ атаковали Москву - аэропорты закрытыПВО Минобороны отразила атаку четырех БПЛА в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах столицы "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", "Шереметьево", сообщает Росавиация.Стали известны заказчики покушения на АлексееваВсе участники и заказчики покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева практически установлены, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ФСБ России Александра Бортникова.По его словам, в рамках расследования уже проделана значительная работа: часть фигурантов задержана, а одна из подозреваемых успела скрыться на территории Украины. Бортников отметил, что правоохранительные органы практически определили всех причастных к преступлению, включая заказчиков."Одна гражданка успела убежать, скрыться на территории Украины. Однозначно мы понимаем, что заказчиками являются спецслужбы Украины и за ними стоят третьи страны, о которых мы говорили ранее о том, что украинские спецслужбы действуют под кураторством или при кураторстве западных спецслужб. Мы видим британский след прежде всего здесь", — сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин".Обществознание уберут из программы восьмых классовОбществознание с 1 сентября 2026 года перестанет преподаваться в восьмых классах, однако предмет сохранится в программе 9-11-х классов, сообщил в интервью РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Переход на новые программы по обществознанию происходит постепенно в течение двух лет. С 1 сентября 2025 года обществознание оставалось для учеников 8-11-х классов, с 1 сентября 2026 года этот предмет будет преподаваться в 9-11-х классах", — сказал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

