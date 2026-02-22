https://crimea.ria.ru/20260222/novosti-svo-ukraina-poteryala-15-tysyachi-boevikov-i-zapadnuyu-tekhniku-1153405845.html

Новости СВО: Украина потеряла 1,5 тысячи боевиков и западную технику

Российские военные продолжают теснить ВСУ, продвигаясь по всему фронту в зоне спецоперации. За сутки уничтожено около 1300 боевиков, а также военная техника и... РИА Новости Крым, 22.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Российские военные продолжают теснить ВСУ, продвигаясь по всему фронту в зоне спецоперации. За сутки уничтожено около 1300 боевиков, а также военная техника и вооружения врага. Об этом сообщает Минобороны РФ.Группировка войск "Север" улучшила положение по переднему краю и расширила контроль над ранее занятыми рубежами. Боевые действия проводились вблизи Покровки, Михайловского, Храповщины, Хотеня, Искрисковщины и Новодмитровки Сумской области. В Харьковской области враг поражен в районах Отрадного, Графского, Нескучного, Варваровки и Колодезного.В результате боевых действий уничтожено и выведено из строя до 240 военнослужащих ВСУ, 14 автомобилей, несколько артиллерийских систем, включая самоходные установки западного производства, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, а также склады боеприпасов и материального обеспечения.Формирования группировки войск "Запад" продолжили активные наступательные действия, закрепляясь на новых позициях. Огонь велся по подразделениям ВСУ и нацгвардии в Харьковской области и в районе Красного Лимана ДНР.Противник утратил личный состав численностью до 190 человек, бронетранспортер американского производства, несколько боевых бронированных машин, артиллерийские орудия и автомобильную технику. Также поражены объекты радиоразведки и три склада с вооружением и боеприпасами.В ходе боевого соприкосновения подразделения группировки "Южная" продвинулись вперед и нанесли урон формированиям механизированных, мотопехотных и морской пехоты ВСУ на территории Донецкой Народной Республики.По данным Минобороны, ликвидировано свыше 105 военнослужащих, уничтожены бронетехника, транспортные средства, артиллерийские системы, средства радиоэлектронной борьбы и логистические хранилища.Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и продолжила давление на оборонительные линии противника в нескольких районах Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Под огневое воздействие попали соединения механизированных, десантно-штурмовых и специальных подразделений ВСУ.Потери противника составили до 355 военнослужащих, уничтожены бронированные машины, артиллерия, автомобильная техника и средства разведки.Войска "Востока" продолжили наступление вглубь обороны, поражая силы противника в Запорожской и Днепропетровской областях. Удары наносились по штурмовым и десантным формированиям.В результате боевых действий противник лишился до 350 военнослужащих, техники, в том числе самоходной артиллерийской установки польского производства, а также складов снабжения.Соединения войск "Днепр" улучшили тактическую обстановку в ряде районов Запорожской области. Под удар попали механизированные и горно-штурмовые подразделения ВСУ.Потери украинских формирований — до 60 военнослужащих, автотранспорт, станции радиоэлектронной борьбы и склады с материальными запасами.Средства противовоздушной обороны перехватили пять управляемых авиабомб, семь реактивных снарядов и 326 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

