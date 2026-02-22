https://crimea.ria.ru/20260222/novaya-ataka-vsu-na-belgorod-chto-izvestno-1153406922.html

Новая атака ВСУ на Белгород: что известно

Новая атака ВСУ на Белгород: что известно - РИА Новости Крым, 22.02.2026

Новая атака ВСУ на Белгород: что известно

Белгород подвергся очередной атаке украинских БПЛА. В результате повреждено коммерческое здание, сообщает мэр города Валентин Демидов. РИА Новости Крым, 22.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Белгород подвергся очередной атаке украинских БПЛА. В результате повреждено коммерческое здание, сообщает мэр города Валентин Демидов.По его словам, взрывом повреждены фасад и остекление здания. Кроме того, осколками задело автомобиль, припаркованный поблизости."По предварительным данным, пострадавших нет. Это главное! На месте работают оперативные службы. Информация о разрушениях уточняется", — написал глава города в своем Telegram-канале.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что за прошедшие сутки над регионом сбиты десятки беспилотников, зафиксированы ракетные обстрелы. Под удары попали Белгород, а также Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Корочанский, Краснояружский, Шебекинский и другие округа.Погиб один мирный житель — водитель автомобиля в Волоконовском округе. Еще несколько человек получили ранения, в том числе мужчина и трехлетняя девочка в Борисовском округе, а также женщина в Белгородском округе — она госпитализирована в тяжелом состоянии. Пострадавшие проходят лечение в медучреждениях.Повреждены многоквартирные и частные дома, хозяйственные постройки, коммерческие и инфраструктурные объекты, линии электропередачи и газовые трубы. Зафиксированы повреждения и уничтожение легковых и грузовых автомобилей, микроавтобусов и спецтехники. В ряде населенных пунктов временно нарушено электроснабжение.В нескольких округах последствия от падения обломков и атак БПЛА обошлись без пострадавших и разрушений. Оперативные и аварийные службы продолжают работу на местах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по жилым домам в Энергодаре – что известноВСУ ударили по школе в Запорожской области - губернатор11 человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Удмуртии

