Несостоявшийся референдум: как крымчанам запретили решать языковой вопрос

Несостоявшийся референдум: как крымчанам запретили решать языковой вопрос

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Практически все знают о референдумах, которые состоялись в Крыму в январе 1991-го и в марте 2014-го года. Но немногие помнят о том, что между этими двумя плебисцитами в Крыму должен был состояться еще один референдум – о придании русскому языку статуса второго государственного. Ровно 20 лет назад, 22 февраля 2006 года, крымский парламент принял соответствующее решение. Почему эта инициатива так и не была реализована и какие политические последствия она имела, РИА Новости Крым рассказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Защита языка демократическими средствамиИнициатором проведения референдума выступил Василий Киселев, который в то время занимал пост вице-спикера Верховного совета Автономной Республики Крым и был руководителем местного отделения правящей партии. Его поддержали многие коллеги по фракции, а также пророссийски настроенные представители других партий. На сессии 22 февраля за проведение консультативного референдума о статусе русского языка проголосовали 53 парламентария из 74, присутствовавших в зале. На референдум плебисцит хотели вынести следующий вопрос: "Вы за придание русскому языку статусу второго государственного?". Голосование планировалось провести 26 марта 2006 года вместе с выборами депутатов Верховной рады Украины.Однако, по словам эксперта, на Украине ни о какой демократии не могло идти и речи, тем более после того, как в результате "майдана" 2004 года и антиконституционного третьего тура президентских выборов к власти пришли радикальные националисты во главе с Виктором Ющенко. Это привело к очередному всплеску антиукраинских настроений в Крыму.Раскол в Крыму и нападки националистовПринятие крымскими депутатами постановления о проведении республиканского референдума по вопросу придания русскому языку статуса второго государственного усугубило конфликт представительной и исполнительной власти автономии, отметила руководитель крымского филиала ФоРГО. В частности, против инициаторов референдума с резкой критикой выступил председатель крымского правительства Анатолий Бурдюгов."Какие только контраргументы и обвинения ни звучали от представителей киевской власти и их гауляйтеров в Крыму, ополчившихся против сторонников языкового референдума", - констатировала Киселева.О том, что проведение языкового референдума в Крыму неконституционно и незаконно, заявляли в секретариате президента Украины Виктора Ющенко – того, кто занял свое кресло в результате неконституционного и незаконного третьего тура выборов, отметила она.На инициативу крымских депутатов отреагировали и украинские националисты из разных радикальных партий.Украинские националисты пытались доказать, что никакой языковой дискриминации русскоязычного большинства на Украине не существует, добавила она.Крым боролся за русский язык в составе УкраиныС подобными громкими заявлениями выступал и президент Ющенко, утверждая, что на Украине с развитием языков всех национальных общин "не существует никаких проблем", в том числе нет и проблемы русского языка, а свободное использование русского языка гарантировано конституцией Автономной Республики Крым.В целом вся история с несостоявшимся языковым референдумом в Крыму может оцениваться нами как свидетельство реальной борьбы крымчан и их избранников во власти за фундаментальные права человека, к которым относятся и право на использование и употребление родного языка, заключила Киселева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Русский язык на Украине исключили из перечня защищенных "Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировалиПочему на Украине растет популярность русского языка – мнение из Крыма

