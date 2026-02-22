"Не увидать родной земли": трагедия британцев в музыкальном металле

Рейтинг@Mail.ru
Полуостров как музыкальный вдохновитель. Новый проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.Крымская война оставила след в памяти не только России, но и тех, кто являлся агрессором в отношении нашей страны. Один из известнейших английский поэтов викторианской эпохи Альфред Теннисон в 1854 году пишет стихотворение "Атака легкой бригады". Оно рассказывает о катастрофической по последствиям атаке легкой кавалерии во время Балаклавского сражения в сентября 1854 года.Атака была для британцев провальной, в ней за 20 минут боя под огнем русской артиллерии погибли и были взяты в плен две-трети состава бригад. При этом поведение самих британцев считается одним из примеров мужества и стойкости солдат и одновременной поражающей некомпетентности командования, посылавшего вверенных ему людей на верную смерть. Участник сражения, французский генерал Боске, видя разворачивающееся на его глазах, произнес: "Это великолепно, но это не война - это безумие".Балаклавский разгром оказал на британцев неизгладимое впечатление: в нем погибли множество представителей британских аристократических родов. Об атаке стихотворение с отсылками к Теннисону написал и Редьярд Киплинг, а позже разными режиссерами было снято несколько художественных фильмов.Спустя 130 лет в 1983 году британская хеви-металл группа, которая в начале 1980-х гг. являлась одним из известнейших представителей новой волны британского хеви-металла и оказала значительное влияние на развитие этого музыкального направления в целом, вдохновившись строфами Теннисона, включенными в школьную программу, пишет песню "Кавалерист" ("The Trooper"). Первоначально это был сингл, затем включенный в один из музыкальных альбомов коллектива.Вообще Iron Maiden известны тем, что неоднократно за основу сюжетов брали те или иные исторические события. Вот и на этот раз так же: Теннисон отписывает действо в целом, Стив Харрис ведет стихотворное повествование от имени одного из участников боя, как будто бы изнутри события.Прямых цитат из сти­хотворения Теннисона в композиции нет, но связь с литературным источником очевидна и еще больше усилена в клипе на песню, в котором теннисоновские строчки даны своеобразным эпиграфом.При исполнении этой песни на сцене часто появляется британский флаг, простреленный и искусственно испачканный копотью, а вокалист Брюс Дикенсон почти всегда одет в форму пехотинца британской армии времен Крымской войны.Песня, как и стихотворение, была и остается очень популярной, ее перепели множество музыкантов, в том числе и на русском языке.Читайте также на РИА Новости Крым:Сражение под Балаклавой: героизм русских и глупость англичанКрымское вино со скандальным названием сняли с продажи
Балаклавская трагедия Британии в песне

19:45 22.02.2026 (обновлено: 20:58 22.02.2026)
 
Крымская война оставила след в памяти не только России, но и тех, кто являлся агрессором в отношении нашей страны. Один из известнейших английский поэтов викторианской эпохи Альфред Теннисон в 1854 году пишет стихотворение "Атака легкой бригады". Оно рассказывает о катастрофической по последствиям атаке легкой кавалерии во время Балаклавского сражения в сентября 1854 года.
Атака была для британцев провальной, в ней за 20 минут боя под огнем русской артиллерии погибли и были взяты в плен две-трети состава бригад. При этом поведение самих британцев считается одним из примеров мужества и стойкости солдат и одновременной поражающей некомпетентности командования, посылавшего вверенных ему людей на верную смерть.
Участник сражения, французский генерал Боске, видя разворачивающееся на его глазах, произнес: "Это великолепно, но это не война - это безумие".
Балаклавский разгром оказал на британцев неизгладимое впечатление: в нем погибли множество представителей британских аристократических родов. Об атаке стихотворение с отсылками к Теннисону написал и Редьярд Киплинг, а позже разными режиссерами было снято несколько художественных фильмов.
Спустя 130 лет в 1983 году британская хеви-металл группа, которая в начале 1980-х гг. являлась одним из известнейших представителей новой волны британского хеви-металла и оказала значительное влияние на развитие этого музыкального направления в целом, вдохновившись строфами Теннисона, включенными в школьную программу, пишет песню "Кавалерист" ("The Trooper"). Первоначально это был сингл, затем включенный в один из музыкальных альбомов коллектива.
"Песня основана на Крымской войне, где британцы воевали против русских. Вступление — это попытка воссоздать лошадиный галоп во время атаки легкой кавалерии. Это атмосферная песня", — отзывался о своем произведении основатель, идейный вдохновитель и бессменный лидер коллектива, бас-гитарист Стив Харрис.
Вообще Iron Maiden известны тем, что неоднократно за основу сюжетов брали те или иные исторические события. Вот и на этот раз так же: Теннисон отписывает действо в целом, Стив Харрис ведет стихотворное повествование от имени одного из участников боя, как будто бы изнутри события.
Прямых цитат из сти­хотворения Теннисона в композиции нет, но связь с литературным источником очевидна и еще больше усилена в клипе на песню, в котором теннисоновские строчки даны своеобразным эпиграфом.
При исполнении этой песни на сцене часто появляется британский флаг, простреленный и искусственно испачканный копотью, а вокалист Брюс Дикенсон почти всегда одет в форму пехотинца британской армии времен Крымской войны.
Песня, как и стихотворение, была и остается очень популярной, ее перепели множество музыкантов, в том числе и на русском языке.
"Конь взмок от страха, не прервав свой бег, гром русских пушек не забыть вовек!
Во весь опор летим к людской стене, там наши братья умирают в западне. Минуя трупы, мы вперед летим, но русских пушек залп неотвратим. Уже так близко мы, хотя вдали –
похоже, не увидеть нам родной земли", - гласит вольный перевод строк Стива Харриса.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сражение под Балаклавой: героизм русских и глупость англичан
Крымское вино со скандальным названием сняли с продажи
 
